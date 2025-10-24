पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ नेते नव्हेत, तर ते एक विचार; राज्यपालांकडून स्तुतिसुमने
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बर्जिस देसाई लिखित 'मिशन मोदी' या पुस्तकाचं आज प्रकाशन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी पंतप्रधानांवर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ नेते नसून, एक विचार आणि प्रेरणास्रोत आहेत, असे उद्गार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी काढले. त्यांच्या जीवनकार्याचे उदाहरण मानवतेच्या सेवेसाठी आणि राष्ट्रहितासाठी समर्पित असल्याचे सांगत राज्यपालांनी मोदींवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला. बर्जिस देसाई लिखित "मोदीज मिशन" या पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात राज्यपालांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले.
"मोदीज मिशन" या पुस्तकाचे प्रकाशन : राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राजभवन येथे या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, लेखक बर्जिस देसाई तसेच अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते. राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आयुष्यात अनेक अशक्य वाटणारे निर्णय घेतले, जसे कलम 370 रद्द करणे आणि रामजन्मभूमीचा प्रश्न शांततेत सोडवणे. जागतिक स्तरावर भारताचा सन्मान वाढवणे हे त्यांच्या दृढ इच्छाशक्तीचे द्योतक आहे. त्यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत एकही दिवस सुटी घेतलेली नाही. देश, समाज आणि मानवतेच्या सेवेसाठी सतत कार्य करणे हीच त्यांची साधना आहे."
‘मोदीज मिशन’ पुस्तकातून राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रवासाचे दर्शन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या विकासाची जी पायाभरणी केली आहे, ती अवर्णनीय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मोदीज मिशन" या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी केले. ते म्हणाले की, "या पुस्तकात पंतप्रधान मोदी यांच्या जीवनाचा केवळ आढावा घेतलेला नाही, तर एका व्यक्तीच्या मूल्यांची, जाणीवेची आणि राष्ट्रासाठी झटण्याच्या वृत्तीची निर्मिती कशी होते, हे दाखवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सेवा आणि संन्यास या दोन्ही मार्गांचा अनुभव घेतल्यानंतर, संघकार्याद्वारे राष्ट्रभावना जागृत करण्याचा संकल्प केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात कलम 370 रद्द करणे, राम मंदिर उभारणी, नागरिकत्व कायदा किंवा तिहेरी तलाक बंदी यांसारख्या ऐतिहासिक निर्णयांचा साक्षीदार झाला आहे." या सर्व निर्णयांच्या मागे राष्ट्रचेतनेची जाणीव असल्याचे त्यांनी सांगितले. "पंतप्रधान मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखला आणि संस्थांना अधिक मजबूत केले. सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यातील संतुलन राखत त्यांनी लोकशाही संस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ केला." अर्थव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून भारताने जगातील विकसित अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले आहे. नोटबंदी, जीएसटी आणि आयकर सुधारणा यांसारख्या उपाययोजनांनी करपालन संस्कृती रुजवली. पूर्वी कर टाळणे ‘पुरुषार्थ’ मानणाऱ्या समाजात आता करपालन ही नवी मूल्यव्यवस्था तयार झाली आहे."
मोदी म्हणजे देशाचे वर्तमान आणि भविष्य - एकनाथ शिंदे : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त एक व्यक्तिमत्व नाहीत, तर देशाचे वर्तमान आणि भविष्य आहेत. त्यांच्या कामगिरीचा प्रवास संघर्षमय असून, तो प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी आहे," असे उद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी काढले. "हे पुस्तक फक्त नरेंद्र मोदींच्या चरित्राचे वर्णन नाही, तर त्यांच्या कार्याची सत्यकथा आहे. मोदींच्या व्यक्तिमत्वाची व्याप्ती एका पुस्तकात सामावणे शक्य नाही, कारण त्यांनी अशक्याला शक्य करून दाखवले आहे. मागील अकरा वर्षांत भारतात झालेले सकारात्मक बदल जगभरात कौतुकास्पद ठरले आहेत," असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. "जगातील अर्थव्यवस्था डगमगली असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था चौथ्या स्थानी आली आहे आणि तिसरे स्थान मिळविण्याचे स्वप्न साकार होईल." ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांचा उल्लेख करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, "25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढणे, महिलांना आत्मनिर्भर बनविणे, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देणे, हे सर्व पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वामुळे शक्य झाले."
