पंतप्रधान मोदी बिहार निवडणुकीत दंग, देशाची सुरक्षा वाऱ्यावर; दिल्ली ब्लास्टवरून नाना पटोलेंचे पंतप्रधानांना खडे बोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची सुरक्षा आम्ही करू शकतो, अशा पद्धतीने आश्वासन देऊन लोकांना मूर्ख बनवल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केलाय.

Nana Patole strong words to the Prime Minister on Delhi blast
दिल्ली ब्लास्टवरून नाना पटोलेंचे पंतप्रधानांना खडे बोल (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 4:21 PM IST

नागपूर - दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ काल रात्री मोठा स्फोट झालाय, या घटनेत 9 निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे. या घटनेला 12 तास पूर्ण होत नाही तर त्यावर राजकारणसुद्धा तेजीत सुरू झालेले आहे. काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनी ब्लास्टनंतर थेट पंतप्रधानांवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची सुरक्षा आम्ही करू शकतो, अशा पद्धतीने आश्वासन देऊन लोकांना मूर्ख बनवल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केलाय. ते आज नागपूर येथे बोलत होते.

मोदींच्या खोट्या आश्वासनांची पोलखोल करणार - नाना : दिल्ली असुरक्षित, काश्मीर असुरक्षित आहे. 56 इंचाची छाती आता कुठे गेली. यावर आम्हाला राजकारण करायचं नाही. दिल्ली आणि केंद्रात सरकार भारतीय जनता पक्षाचे आहे, तर देशात दहशतवादी आले कुठून असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. निमित्ताने नरेंद्र मोदींनी जनतेला दिलेल्या खोट्या आश्वासनाची पोलखोल झाल्याचंही ते म्हणाले आहे.

केंद्र सरकारच्या सुरक्षेत त्रुटी - पुलवामा आणि पहलगाम हल्ला झाला, तेव्हाही आम्ही सरकारच्या सोबतच होतो. पहलगाम आणि पुलवामातील हल्ल्याच्या घटनेनंतर आम्ही राजकारण केले नाही. ऑपरेशन सिंधूच्या नंतर पाकिस्तान आता भारताकडे डोळे वर करून बघणार नाही, भूमिका मांडली होती. त्याचं आता काय झालं हे केंद्राच अपयश आहे, त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी, असंही पटोले म्हणालेत.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले पाहिजे - देशात एखादी अशी घटना घडते, त्यावेळी कुणी राजकारण करू नये. मुंबईवर जेव्हा 26/11चा हल्ला झाला होता, त्यावेळी भाजपाने असेच प्रश्न उपस्थित केले होते. आता त्यांनी पण उत्तर दिले पाहिजे, आम्हाला यामध्ये राजकारण करायचं नाही, पण देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. मुंबईच्या आतंकवादी हल्ल्यात आम्ही तिथे आतंकवाद्यांना कंठस्नान घातलं होतं. दिल्ली बॉम्बस्फोटामध्ये आतंकवादी येतात, तेव्हा केंद्र सरकार बिहारच्या प्रचारात मग्न आहे. देश सुरक्षित नाही, देशाच्या सुरक्षेची हमी घेणारे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री कुठे लपले आहेत हे बेशरम लोक आहेत. हे राजीनामे देणार नाहीत. झोळा घेऊन आलो झोळा घेऊन जातो, असे सांगणारे हे लोक आहेत. त्यांना देशाशी देणं-घेणं नाही. यांच्याकडून राजीनामाची अपेक्षा करण्यापेक्षा देश सुरक्षित कसा राहील यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असंही नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटलं आहे.

PM NARENDRA MODI
BIHAR ELECTION
बिहार निवडणूक
PRIME MINISTER ON DELHI BLAST

