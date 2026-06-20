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पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगभरात पोहचवली छत्रपती संभाजीनगरची शान 'हिमरू' शाल; जाणून घ्या रंजक इतिहास

'हिमरू' ही छत्रपती संभाजीनगरमधील एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक हातमाग कला आहे. हिमरू शाल किंवा कापड हे प्रामुख्याने रेशीम आणि सुती धाग्यांच्या मिश्रणापासून बनवले जाते.

chhatrapati sambhajinagar Himroo shawl
हातमाग पद्धतीने हिमरू कापड तयार करताना कारागीर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 9:58 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्लोव्हाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी यांना हिमरू रेशमी टाय आणि पॉकेट स्क्वेअर म्हणजेच शाल भेट म्हणून दिली. 'हिमरू' शाल ही 14 व्या शतकापासून जिल्ह्याची ओळख मानली जाते. अजिंठा आणि वेरूळ लेणीसारखीच प्रसिद्धी या हातमागपासून तयार झालेल्या हिमरू कपड्याला देखील आहे. पंतप्रधानांनी दिलेली भेट म्हणजे उत्साह देणारी असल्याची भावना हिमरू शालीचे निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी व्यक्त केली. स्थानिक कलेला जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न असल्याने त्याचा भविष्यात फायदा होईल. देशातील संस्कृतीला नवचैतन्य प्राप्त होईल, असा विश्वास कुरेशी यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर आधुनिक काळात हातमाग कला जिवंत ठेवायची असेल तर नवीन विणकर किंवा कारागीर घडवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.

Himroo history
देशभरातील दिग्गजांनी दिली होती हिमरू हातमाग केंद्राला भेट (ETV Bharat Reporter)

शहराची खास ओळख म्हणजे हिमरू - पैठणी साडीसाठी जसा जिल्हा प्रसिद्ध आहे, त्याच पद्धतीने तयार होणाऱ्या हिमरू शालीसाठी देखील वेगळी ओळख जिल्ह्याला मिळाली आहे. हातमागच्या माध्यमातून बारीक नक्षीकाम आणि दर्जेदार कपडा, ज्यामध्ये कॉटनचा योग्य वापर हे खास वैशिष्ट्य मानले जाते. हातमागावर एकाचवेळी दोन कारागीर म्हणजेच विणकरांच्या मदतीने ही शाल तयार होते. दोन मीटरची शालीची निर्मिती करण्यासाठी 14 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागतो. आताच्या काळात मशीनवर देखील प्रिंटेड अशी शाल बाजारात उपलब्ध आहेत, ज्यांना हिमरू म्हणून विक्री केली जाते. मात्र, ती खरी हिमरू नसून हातमागच्या मदतीने विणलेलीच खरी हिमरू असल्याची माहिती हिमरू शालीचे निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी 'ई टीव्ही भारत'ला दिली.

Himroo history
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तयार होतं हिमरू कापड (ETV Bharat Reporter)

'अशी' आली जिल्ह्यात हातमागाची कला - हिमरू हे नाव पूर्वी नव्हते, 14 व्या शतकात पर्शियामधून कारागीर भारतात आले होते. दिल्लीमध्ये काम करत असताना राजधानी औरंगाबादला हलवण्यात आली. त्यावेळी हे सर्व कारागीर शहरात आले. मात्र, कालांतराने राजधानी पुन्हा दिल्लीला हलवण्यात आली. त्यावेळी हे कारागीर परत गेले नाहीत. त्यांनी आपली कला या भागात विकसित केली. राजे, राजवाड्यांसाठी किंवा धनाढ्य लोकांसाठी सिल्क, सॅटिन यांच्या माध्यमातून सोने आणि चांदीच्या माध्यमातून 'किमखाब' नावाची शाल तयार केली जायची. मात्र, कालांतराने राजे, राजवाडे खालसा झाले. त्यावेळी हे वस्त्र सर्वसामान्यांसाठी असावे या भावनेतून कॉटन आणि जरीचा वापर करून शाल तयार करण्यात आली. जिल्ह्यात 'हमरूह' शाल तयार करण्यास सुरुवात झाली. 'हमरूह' म्हणजेच 'किमखाब' सारखीच असा अर्थ त्याचा होता. ही दोन्ही नावे पर्शियन आहेत. कालांतराने 'हमरूह' चे हिमरू नाव पडले, असा इतिहास हिमरू शालीचे निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी सांगितला.

Himroo history
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तयार होतं हिमरू कापड (ETV Bharat Reporter)

हिमरूचे एकमेव हातमाग केंद्र शहरात - 'औरंगाबाद हिमरू' कंपनी देशातील एकमेव केंद्र आहे जिथे हातमागाच्या माध्यमातून हिमरू शाल तयार केली जात असल्याचा दावा इम्रान कुरेशी यांनी केला. त्यांच्या केंद्रात स्वतंत्रपूर्व काळापासून तयार झालेल्या कलांचे दस्तावेज जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यावर देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांनी या केंद्राला भेट दिल्याची माहिती ठेवण्यात आली आहे. देश- विदेशात पाठवण्यात आलेल्या शालीचे तपशील नोंदवण्यात आले आहेत. इतकंच नाही तर 'मुघल ए आझम' चित्रपटात दिलीप कुमार यांचे वस्त्र हिमरू कपड्यापासून तयार केले होते. आजही करिष्मा कपूरच्या एका वेब सिरीजमध्ये देखील हिमरूपासून तयार करण्यात आलेले जॅकेट वापरण्यात आल्याची माहिती इम्रान कुरेशी यांनी दिली.

Himroo history
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तयार होतं हिमरू कापड (ETV Bharat Reporter)

शाल सारखी, मात्र ती हिमरू नाही - तंत्रज्ञान विकसित होतं तशा नवनवीन गोष्टी तयार होतात. हातमागपासून तयार होणारी शाल यंत्राच्या मदतीने तयार होऊ लागली. त्यात हातमाग यंत्राला देखील काही भाग इलेक्ट्रिक यंत्राचे बसवण्यात आलेत. हिमरूसारखे नक्षी असलेला कपडा दर स्वस्त असल्याने त्यांची विक्री अधिक होत आहे. यंत्राच्या माध्यमातून कपडा तयार होत असल्याने निर्मिती देखील मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र, ते कापड खरे हिमरू नसल्याचा दावा हिमरू शालीचे निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी केला. 14 व्या शतकात ज्या पद्धतीनं शाल विणली जायची, तीच खरी पद्धत आहे. हाताने विणलेली शाल एकाबाजूने दोरे दिसतात तर दुसऱ्या बाजूने नक्षीदार कपडा दिसून येतो. दोन कारागीर सोबत काम करून जवळपास 14 ते 15 दिवसात एक शाल तयार करतात. त्याचा दर्जा वेगळाच असतो, तीच खरी शाल असल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं.

कारागिरांची गरज - "हातमागावर काम करणाऱ्या विणकरांची संख्या कमी झाल्याने काही वर्षांपूर्वी हिमरूला 'डाईंग आर्ट' म्हणजेच नष्ट होणारी कला म्हणले जात होतें. मात्र, नंतर 'कारागीर पाहिजेत' अशी जाहिरात देण्यात आली. त्यातून महिलांना प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी काम केले गेले. जवळपास 25 महिलांना निवडण्यात आले आणि त्यांना मागील काही वर्षांमध्ये प्रशिक्षित करून हिमरूचे विणकाम शिकवण्यात आलें. इम्रान कुरेशी यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय असून आता आठवी पिढी या कामात सक्रिय आहे. त्यांच्याकडे पाचशेहून अधिक नक्षी साचे तयार असून एकाच वेळी त्यांची निर्मिती झाल्यास एक हजार लोकांना रोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी निश्चित करून कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. असे उपक्रम राबवल्यास भविष्यात ही कला पुढे नेण्यास मदत होईल," असं मत इम्रान कुरेशी यांनी व्यक्त केलं.

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CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR HIMROO
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छत्रपती संभाजीनगर हिमरू हातमाग
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