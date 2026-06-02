बर्थडेला सोशल मीडियावर हवा करायचा कंड जिरला, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने खोटे शुभेच्छापत्र, तरुणावर गुन्हा दाखल
वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने खोटे शुभेच्छापत्र तयार करुन सोशल मीडियावर शेयर केल्याप्रकरणी तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : June 2, 2026 at 4:11 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्त देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने अधिकृत शुभेच्छापत्र असल्याचा आभास निर्माण करणारे बनावट पत्र तयार करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी एका तरुणाविरुद्ध संगमनेर तालुक्यातील घारगाव पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'एनआय'च्या मदतीने बनवले खोटे शुभेच्छापत्र - याबाबत घारगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियंत्रण कक्ष अहिल्यानगर येथून प्राप्त झालेल्या माहितीनंतर घारगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. चौकशीअंती विश्वजीत विजय धुळगंड (वय 24 रा. मांडवे बुद्रुक, ता. संगमनेर) याने आपल्या वाढदिवसानिमित्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकृत लेटरहेडप्रमाणे दिसणारी शुभेच्छापत्रं AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केल्याचे समोर आले.
"तरुणाने वाढदिवसानिमित्ताने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाचे लेटरहेड तयार केले. त्यावर लोगो, सहीचा वापर करुन ते शुभेच्छापत्र सोशल मीडियावर शेयर केल्याची माहिती कंट्रोल रुमकडून पोलीस ठाण्याला मिळाली. त्यानंतर विविध कलमांखाली संबंधित तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशाप्रकारचे कृत्य करु नये, असे आवाहन तरुणांना करतो." - हेमंत थोरात , सहायक पोलीस निरीक्षक, घारगाव पोलीस ठाणे
तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल - सदर बनावट शुभेच्छापत्रांमध्ये राष्ट्रीय चिन्ह, मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्या आणि अधिकृत पत्रव्यवहारासारखी रचना वापरण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ही पत्रे संबंधित नेत्यांनी दिलेली नसतानाही ती खरी आणि अधिकृत असल्याचा भास निर्माण करून धुळगंड याने आपल्या Instagram वरून प्रसारित केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकारामुळे सोशल मीडियावरील नागरिकांची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. याप्रकरणी पोलीस कॉन्स्टेबल प्रमोद गाडेकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून घारगाव पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास घारगाव पोलीस करत आहेत.