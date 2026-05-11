मोदींकडून सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन; पण याचा नेमका परिणाम काय होणार?

लोक सोनं खरेदी कमी करतील पण ती पूर्णपणे थांबणार नाही, असं इंडियन बुलियन असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांना वाटतं.

Published : May 11, 2026 at 3:18 PM IST

मुंबई- देशाची विदेशी मुद्रा वाचवण्यासाठी आणि सोन्याच्या आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलंय. देशहितासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं सांगत त्यांनी नागरिकांना देशभक्तीचं उदाहरण दाखवण्याचं आवाहन केलंय. “सोनं खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी मुद्रा खर्च होते. पूर्वी संकटाच्या काळात लोक देशासाठी सोनं दान करायचे. आता दान करण्याची गरज नाही, पण देशहितासाठी आपण एक वर्ष सोनं खरेदी करणार नाही, असा संकल्प करायला हवा. विदेशी मुद्रा वाचवणं ही आजची गरज आहे,” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत. त्यावर भारतात सोने खरेदीची परंपरा आहे. त्यामुळे लोक सोनं खरेदी कमी करतील पण ती पूर्णपणे थांबणार नाही, असं इंडियन बुलियन असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांना वाटतं.

घरगुती कार्यक्रमांमध्ये सोनं खरेदी करण्याची परंपरा : सुरेंद्र मेहता यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलंय. भारतात लग्नसमारंभ आणि विविध घरगुती कार्यक्रमांमध्ये सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. सोन्याचे दर वाढले तरी लग्नासाठी सोनं खरेदी करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून कायम आहे. पंतप्रधान मोदींना फॉलो करणारे काही लोक सोन्याची खरेदी कमी करू शकतील, त्यामुळे त्याचा थोडाफार परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरकारकडून कोणतेही निर्बंध लागू केल्याशिवाय सामान्य नागरिक सोनं खरेदी पूर्णपणे थांबवतील, असं वाटत नाही. इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ज्वेलरी खरेदीवर निश्चितच परिणाम झालाय. मात्र, गोल्ड इन्व्हेस्टर्स अजूनही सोन्याची खरेदी करत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सोनं खरेदीवर केवळ पाच टक्के परिणाम झाला”, असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय.

1 कोटींहून अधिक रोजगारांवर परिणाम होणार? : जर देशात सोने खरेदी थांबली तर या उद्योगाशी संबंधित जवळपास 1 कोटींहून अधिक लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) चे अध्यक्ष राजेश रोकडे म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदी यांनी कालच्या भाषणात तीन गोष्टी सांगितल्या. पहिली म्हणजे तेल आणि पेट्रोलचा वापर कमी करा, दुसरी म्हणजे परदेश प्रवास कमी करा आणि तिसरी म्हणजे वर्षभर सोन्याची खरेदी थांबवा. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने त्यांनी केलेले आवाहन योग्य आहे. मात्र, सोने हे आपल्या संस्कृतीचा भाग बनले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा उद्देश गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करणाऱ्यांनी काही काळ खरेदी टाळावी, असा असावा.

...तर पुढील 10 वर्षे भारताला सोने आयात करण्याची गरज भासणार नाही : आम्ही सरकारकडे ‘गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम’चा प्रस्ताव दिला आहे. भारतीयांकडे सुमारे 40 हजार ते 50 हजार टन सोने आहे. त्यापैकी जरी 10 ते 20 टक्के सोने मॉनेटाइज झाले, तरी पुढील 10 वर्षे भारताला सोने आयात करण्याची गरज भासणार नाही.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं असलं तरी नागरिकांचं सोन्याशी भावनिक नातं असल्याने आमच्या व्यवसायावर कुठेही याचा परिणाम होणार नसल्याचं यावेळी पुणे सराफ असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अभय गाळगीळ यांनी म्हटलंय. एकूणच नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणार नसल्याचं त्यांच्या म्हणण्यातून पुढे आलंंय.

वर्षानुवर्ष चालत आलेली परंपरा मोडीत काढता येऊ शकत नाही : यावेळी पुणे सराफ असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अभय गाळगीळ म्हणाले की, भारतीय लोक आणि सोनं यांचं एक अतूट नातं असून, ते नातं घट्ट आहे. ते कधीही न तुटणार आहे, त्यामुळे वर्षानुवर्ष चालत आलेली ही परंपरा मोडीत काढता येऊ शकत नाही, त्यामुळे आमचा हा व्यवसाय कायमस्वरूपी असाच चालत राहणार आहे. आजच्या दृष्टीने सर्वात सुरक्षित ठेव म्हणून सोन्याकडे बघितलं जातं आणि लोक सोनं खरेदी करणारच आहे, याची आम्हाला खात्री आहे. सोन्याचा बाजार हा खूप मोठा असून, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची उलाढाल होत असते. अनेक हात या व्यवसायाला लागले आहे. लोकांचं सोन्याशी भावनिक नातं असल्याने आमच्या व्यवसायावर याचा कुठेही परिणाम होणार नाही, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

आताचं आवाहन वेगळ्या प्रकारचं : ते पुढे म्हणाले की, देशातील नागरिक आजपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आलेत. पण ते पॉझिटिव्ह प्रतिसाद देत आले आहे. आताचं आवाहन वेगळ्या प्रकारचं असून, सोन्याकडे लोक सुरक्षित ठेव म्हणून पाहत आलेत आणि आतादेखील त्याकडे याच पद्धतीने पाहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहनाला लोक प्रतिसाद देणार नाहीत, असं म्हणायला हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आतापर्यंत संघटना म्हणून आमची बैठक झाली नाही. आता लवकरच आमची बैठक होईल आणि आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू, असंदेखील यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण : विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी मोदींच्या वक्तव्यावर टीका करीत ही फक्त उपदेशाची भाषा नाही, तर अपयशाची कबुली असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पलटवार केलाय. आता जागतिक परिस्थितीमुळे सर्वच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झालाय. सप्लाय चेनवर ताण आहे. परकीय चलनाची जास्तीत जास्त बचत करण्यासाठी काही बाबींमध्ये योग्य तो समतोल आणि मर्यादा ठेवणं गरजेचं आहे, यासाठी पंतप्रधानांनी सर्वच बाबतीत केलेलं हे आवाहन योग्य आहे. मोदीजींनी जे सांगितलं त्याचा अर्थ राहुल गांधींना कळला नाही. त्यात त्यांचा दोष नाही, त्यांची समजच कमी आहे. पण जनतेला या आवाहनाचा अर्थ कळला आहे, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

देवेंद्र फडणवीस वेळीच निर्णय घेतील : तसेच स्वदेशी वस्तूंचा वापर अधिक करण्याचा सल्लाही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिलाय. उदाहरणार्थ घरगुती गॅस वापरण्या ऐवजी सौर ऊर्जेवर चालणारी शेगडी वापरा. एका महिन्याचा घरगुती गॅस वापर, चार महिन्यांत सौर शेगडी इतका वापर होतो. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बांगलादेशसारख्या देशात कांदा निर्यात बंद झाली, त्यामुळे कांद्याला योग्य भाव मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेळीच निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

निवडणुका संपताच जनतेला ‘त्याग’ आणि ‘काटकसर’चे सल्ले : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. “2014 मध्ये अच्छे दिनचं स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले आज जनतेलाच सांगत आहेत, पेट्रोल-डिझेल कमी वापरा, सोनं खरेदी करू नका, खाद्यतेलावर नियंत्रण ठेवा. पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना युद्धाचा विषय कुठेच दिसला नाही, पण निवडणुका संपताच जनतेला ‘त्याग’ आणि ‘काटकसर’चे सल्ले दिले जात आहेत. यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्था डळमळीत केली त्याचा परिणाम सामान्य माणसांनी सहन करायचा? अशी टीकाही वडेट्टीवारांनी केलीय.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम : भाजपा आमदार चित्रा वाघ ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलेलं आवाहन हे कोणतं बंधन नाही तर देशहितासाठी केलेली जबाबदार सूचना आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. पण मोदीजींच्या नेतृत्वामुळे भारतात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. या परिस्थितीतही विरोधकांना यांचं राजकारण करायचं आहे. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा आहे. पण जनता सुज्ञ आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला जनतेचा पाठिंबा असेल याचा विश्वास आम्हाला आहे,” असंही त्या म्हणाल्यात.

