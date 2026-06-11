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'नरेंद्र मोदी आणि अभिजीत दिपके यांची अमेरिकेत भेट', संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा

अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेत भेट झाल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला.

mp sanjay raut on Abhijeet Dipke
माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 1:02 PM IST

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मुंबई - कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेत भेट झाल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. या भेटीनंतरच दिपके भारतात परतल्याचंही राऊत यांनी म्हटलं असून, त्यांच्या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

भाजपासोबत संबंध? - संजय राऊत यांनी या कथित भेटीचे छायाचित्रदेखील आपल्याला एका व्यक्तीकडून प्राप्त झाल्याचा दावा केला. त्यामुळे दिपके आणि भाजपा यांच्यात काही राजकीय संबंध आहेत का? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

केंद्र सरकारविरोधात लढण्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम - नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर पुण्यातही दिपके यांच्या उपस्थितीत आंदोलन आयोजित करण्यात आलं आहे. यावेळी राऊत यांनी केंद्र सरकारविरोधात लढण्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसनं नीटच्या मुद्द्यावर देशभर आंदोलनं केली, मात्र त्याची पुरेशी दखल माध्यमांनी घेतली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

दिपके-मोदी भेट? - दिपके आणि मोदी यांच्या भेटीचे छायाचित्र आपल्याला पाठवण्यात आल्याचा पुनरुच्चार करताना राऊत म्हणाले, “मोदींच्या भेटीनंतर दिपके भारतात परतल्याची चर्चा सुरू आहे. या दाव्याची माहिती आम्ही घेऊ. मात्र, यापुढे कोणत्याही विषयात आगीत उडी मारणार नाही.”

कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन - नीट पेपरफुटीसंदर्भात रस्त्यावर उतरून दिल्लीच्या जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीनं आंदोलन केलं. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित या आंदोलनात देशाच्या विविध भागांतील अनेक तरुण सहभागी झाले होते.

नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करत आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवरही आवाज उठवला. मात्र, प्रशासनाकडून या आंदोलनासाठी केवळ एक दिवसाची परवानगी देण्यात आल्यानं आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. या आंदोलनामुळं कॉकरोच जनता पार्टी चर्चेत आली. तरुणांच्या प्रश्नांवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला भविष्यात कोणते वळण मिळणार याची चर्चा सुरू असताना संजय राऊत यांचा दावा खळबळजनक आहे. यावर कॉकरोच जनता पार्टीकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

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TAGGED:

SANJAY RAUT ON ABHIJEET DIPKE
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
नरेंद्र मोदी अभिजीत दिपके भेट
संजय राऊत
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