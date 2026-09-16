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पंतप्रधान मोदींच्या मित्राची हडपली जमीन : भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांचा संबंध नाही, प्रकरण संपलं, कंपनीचा खुलासा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्गमित्र असगरअली वोरा यांच्या जमीन वादाला नवं वळण मिळालं आहे. या प्रकरणात भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांचा संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

Asgar Ali Vora Land Dispute
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 5:44 PM IST

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मुंबई : मिरा-भाईंदरमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्गमित्र असगरअली वोरा यांच्या जमीन वादाला आता नवं वळण मिळालं आहे. सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे डायरेक्टर प्रशांत केळुस्कर यांनी एक व्हिडिओ प्रसारित करून कंपनीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांचा या जमिनीशी कुठलाही संबंध नाही, तसेच असगरअली वोरा यांच्याकडून आम्ही ही जमीन खरेदी केलेली नाही," असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

नरेंद्र मोदींच्या वर्गमित्राची जमीन हडपल्याची तक्रार : मागील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्गमित्र असल्याचा दावा करणारे असगर अली वोरा या ८१ वर्षीय व्यक्तीनं पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन आपल्या जमिनीवर कब्जा केल्याचा आरोप केला होता. मात्र ही जमीन मरविन जोजफ फर्नाडीस आणि मुकेश पारेख यांच्याकडून खरेदी केली आहे, असं प्रशांत केळुस्कर यांनी सांगितलं आहे. तसेच नरेंद्र मेहता हे कंपनीचे केवळ भागधारक असून, त्यांचा कंपनीच्या व्यवहारांशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नरेंद्र मेहता आणि सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यातही या जमीन व्यवहारासंदर्भात कोणताही संबंध नसल्याचं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आमदार नरेंद्र मेहता व सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप देखील कंपनीचे डायरेक्टर प्रशांत केळुसकर यांनी केला आहे.

कंपनीनं केलेले सर्व व्यवहार रद्द : या जमिनीशी संबंधित सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीनं केलेले सर्व व्यवहार आता रद्द करण्यात आले आहेत, असं कंपनीनं आपल्या अधिकृत खुलाशात म्हटलं आहे. संबंधित बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्यासाठी कंपनीनं १५ सप्टेंबर रोजी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडं पत्र दिल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या प्रकरणासंदर्भात असगरअली वोरा यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली असून, संपूर्ण वाद मिटवण्यात आल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. वोरा यांच्या जमिनीशी आता कंपनीचा कोणताही संबंध नाही, असंही कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे.

मात्र, या प्रकरणात असगरअली वोरा यांनी यापूर्वी जमीन बळकावल्याचा आणि कागदपत्रांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा हा अधिकृत खुलासा आणि असगरअली वोरा यांचे आरोप, यामधील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे संबंधित कागदपत्रं आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.

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TAGGED:

PM MODI SCHOOLMATE ASGAR ALI VORA
BJP MLA NARENDRA MEHATA CONNECTION
मोदींच्या मित्राची हडपली जमीन
भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता
ASGAR ALI VORA LAND DISPUTE

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