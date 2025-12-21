ETV Bharat / state

"महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी ठामपणे उभा"; पंतप्रधान मोदींनी जनतेचं अभिनंदन करत कार्यकर्त्यांचं केलं कौतुक

महायुतीसह भाजपाच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पोस्ट एक्स मीडियावर रिपोस्ट केली आहे.

संग्रहित-डावीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उजवीकडे पंतप्रधान (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 11:01 PM IST

मुंबई- नगर परिषद आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकीत भाजपासह महायुतीनं प्रचंड विजय मिळविल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियात पोस्ट केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक्स पोस्ट रिपोस्ट करत महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे मत व्यक्त केलं आहे.

​पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करून ​भाजपा आणि महायुतीच्या तळागाळापर्यंत मेहनत घेतलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचं कौतुक केलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपा आणि महायुतीवर विश्वास दाखवल्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेचा ऋणी आहे. जनतेवर लक्ष केंद्रित करून करण्यात येणाऱ्या विकासाच्या दृष्टीकोनावर जनतेनं दाखवलेल्या विश्वासाचं हे प्रतिबिंब आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नव्या ऊर्जेनं काम करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

मुख्यमंत्र्यांनी एक्स पोस्टमध्ये काय म्हटलं? नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजप आणि महायुतीला प्रचंड जनादेश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले आहेत. हे उल्लेखनीय यश समर्पित कार्यकर्त्यांनी कठोर परिश्रम, वचनबद्धता आणि चिकाटी दाखविल्यानं झाल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेनं पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वावर, तसेच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डाजी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नितीन नवीनज यांच्या मार्गदर्शनावर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भाजपाच्या ऐतिहासिक विजयाचा मार्ग सुकर झाल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं.

भाजपाची अशी आहे कामगिरी-भाजपानं दुपारी तीन वाजण्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार यावर्षी १२९ नगर परिषदांमध्ये (४५%) विजय मिळवला आहे. महायुती म्हणून एकूण २८८ नगर परिषदांपैकी २१५ नगर परिषदांमध्ये (७४.६५%) विजय मिळवला आहे. नगरसेवकांच्या संख्येच्या बाबतीत भाजपानं २०१७ मध्ये १६०२ जागा जिंकल्या होत्या. ही संख्या आता वाढून ३३२५ (४७.८२%) झाली आहे. याचा अर्थ भाजपाने पूर्वी जिंकलेल्या जागांपेक्षा दुप्पट जागा जिंकल्या आहेत. महायुती म्हणून एकूण ६९५२ जागांपैकी ४३३१ जागांवर (६२.३०%) विजय मिळवला आहे.

आणखी मेहनत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहनकामगिरीबद्दल महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच निवडणुकीत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानं भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केलं आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीमध्येदेखील असेच यश मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. भविष्यातदेखील आणखी मोठे विजय मिळवून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी अधिक मेहनत आणि प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केलं आहे.

