पंतप्रधान मोदींची महाराष्ट्राला आणि देशाला मोठी भेट; गडचिरोलीतून 3000 कोटींच्या 246 आदिवासी विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन
जनजातीय गौरव दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गडचिरोलीतून देशभरातील आदिवासींच्या विकासासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या 246 प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले.
Published : November 15, 2026 at 1:03 PM IST
गडचिरोली : भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151व्या जयंतीनिमित्त (जनजातीय गौरव दिन) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथून देशभरातील आदिवासी समुदायासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपये खर्चाच्या 246 विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. पंतप्रधान या कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते, तर गडचिरोलीतील मुख्य कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहभागी झाले होते.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in the Janjatiya Gaurav Diwas programme in Gadchiroli, Maharashtra, via video conferencing. At the event, he inaugurates and lays the foundation stone of 246 development projects worth around Rs 3,000 crores. (Video: DD News) https://t.co/sC2wcNwu4h— ANI (@ANI) November 15, 2026
या प्रकल्पांमुळे आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्यसेवा, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे. 1 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान देशभरात साजऱ्या झालेल्या 'जनजातीय गौरव पंधरवड्याचा' समारोप या कार्यक्रमाने झाला.
लोकार्पण केलेले प्रमुख प्रकल्प (एकूण 173 प्रकल्प):
• 38 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS): आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी या निवासी शाळांचे उद्घाटन करण्यात आले.
• 100 बहुउद्देशीय केंद्रे (Multi-Purpose Centres): 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान' (PM-JANMAN) अंतर्गत ही केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, ती सरकारी सेवा आणि सामुदायिक उपक्रमांची मुख्य केंद्रे म्हणून काम करतील.
• आदिवासी वारसा आणि संशोधन केंद्रे: अरुणाचल प्रदेशातील इटानगर येथील 'जनजातीय संशोधन संस्था' (TRI) इमारत आणि मिझोराममधील ऐझॉल येथील 19व्या शतकातील स्वातंत्र्यसेनानी राणी रोपुइलियानी यांच्या नावाने उभारलेल्या 'रोपुइलियानी आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानी संग्रहालयाचे' लोकार्पण करण्यात आले.
• याशिवाय 'पीएम-जनमन' आणि 'जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (DAJGUA) अंतर्गत इतरही अनेक पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे उद्घाटन झाले.
भूमिपूजन केलेले नवीन प्रकल्प (एकूण 73 प्रकल्प):
• 19 नवीन एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा: आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची सोय अधिक मजबूत करण्यासाठी या शाळांची पायाभरणी झाली.
• 12 आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्रे (TMMCs): आदिवासी उत्पादकांनी तयार केलेल्या वस्तूंना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही विपणन केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
• यासोबतच 'पीएम-जनमन' आणि 'DAJGUA' योजनेअंतर्गत इतर 42 नवीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
पंतप्रधानांचा लाभार्थ्यांशी संवाद
या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी गडचिरोलीसह देशभरातील आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. पूर्वीच्या सरकारांनी बांबू तोडण्यावर घातलेले निर्बंध आपल्या सरकारने हटवून आदिवासींना बांबूवर पूर्ण अधिकार दिल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. तर गडचिरोलीला या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे यजमानपद दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
हेही वाचा -
गडचिरोली महाराष्ट्रातील विकासाचा पहिला जिल्हा बनविण्याचा संकल्प – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे