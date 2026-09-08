वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे लोकार्पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' (DFC) प्रकल्पाला सुमारे 20 वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती.
Published : September 8, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 1:33 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मंगळवारी (8 सप्टेंबर) गुजरातमधील वडोदरा येथे 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि भूमिपूजन केलं. यावेळी त्यांनी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (WDFC) मधील तीन महत्त्वाचे टप्पे राष्ट्राला समर्पित केले.
या तीन टप्प्यांच्या कार्यान्वित होण्यामुळे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या पश्चिम विभागाचं संपूर्ण नेटवर्क आता पूर्ण लांबीवर कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून, देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
20 वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली होती : 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' (DFC) प्रकल्पाला सुमारे 20 वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. रेल्वेच्या माहितीनुसार, ऑगस्टपर्यंत DFC च्या कार्यान्वित असलेल्या मार्गांवरून मालगाड्यांच्या सुमारे 5.2 लाख फेऱ्या झाल्या होत्या. या मार्गांवर दररोज सरासरी 435 मालगाड्या धावत होत्या.
'2004 नंतर कोणतंही काम झालं नाही' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी गुजरात मधील वडोदरा येथे 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर'च्या (DFC) तीन नवीन विभागांचे उद्घाटन केले. या नवीन मार्गिका सुरू झाल्यामुळे आता उत्तर प्रदेशातील नोएडा (दादरी) ते थेट नवी मुंबई (जेएनपीटी) पर्यंतचा हा महत्त्वाकांक्षी फ्रेट कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी मागील सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "या प्रकल्पाची योजना 2004 मध्ये आखण्यात आली होती.
मात्र, योजना बनल्यानंतर पुढील 10 वर्षे आधीचे सरकार हातवर हात धरून बसलं होतं, कोणतंही काम झालं नाही. 2014 मध्ये आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही वेगानं काम सुरू केलं आणि अवघ्या 12 वर्षांत 2,800 किलोमीटर लांबीचा हा संपूर्ण कॉरिडॉर पूर्ण करून दाखवला.
#WATCH | वडोदरा, गुजरात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड… pic.twitter.com/bTbz5CnctK— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2026
"मालगाड्यांचा वेग दुप्पट, लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी : पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकत सांगितलं की, या स्वतंत्र कॉरिडॉरमुळे आता मालगाड्यांचा वेग दुप्पट झाला आहे. प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक या दोन्हीसाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी कनेक्टिव्हिटीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. यामुळे देशांतर्गत मालवाहतुकीचा वेळ वाचणार असून लॉजिस्टिक्सचा मोठा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल.
'2004 पासून 10 वर्षे कॉरिडॉरवर काहीच काम झाले नाही' : "21 व्या शतकातील भारतासाठी हे एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न झालं आहे. गेल्या 12 वर्षांत देशाची कामाची संस्कृती (Work Culture) कशी बदलली आहे, याचा हा कॉरिडॉर प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. या कॉरिडॉरचा विचार सर्वप्रथम 2004 मध्ये सुरू झाला होता, त्यानंतर 2006 मध्ये यासाठी एक विशेष कंपनी (SPV) स्थापन करण्यात आली. परंतु, 2014 पर्यंत केवळ फाईल्सच एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत राहिल्या. फाईल्स टेबलावरच प्रवास करत होत्या. दुर्दैवानं या फाईल्सच्या नशिबात मात्र कोणताही डेडिकेटेड कॉरिडॉर नव्हता. वर्ष 2014 मध्ये वडोदरा, गुजरात आणि देशातील जनतेनं मला दिल्लीला पाठवलं. तुम्ही मला दिल्लीत पाठवलं आणि त्यांची (मागील सरकारची) सत्ता गेली. 7-8 वर्षांच्या काळात या लोकांनी एक किलोमीटरचं काम देखील केलं नाही. जर देश त्यांच्याच पद्धतीनं चालवला असता, तर तुमच्यानंतर पुढच्या 3-4 पिढ्या आल्या असत्या तरी हे काम कधीच पूर्ण झालं नसतं."
वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल : "भारताच्या लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेमध्ये (मालवाहतूक प्रणाली) आम्ही हा मोठा बदल घडवून आणला आहे. तुमचे शिक्षण-संस्कार आणि गुजरातकडून मिळालेल्या अनुभवांच्या पाठाच्या बळावरच मी दिल्लीला पोहोचलो होतो. त्याच आधारावर आम्ही हा कॉरिडॉर पुढे नेला आणि 12 वर्षांत पूर्ण करून दाखवला. आज ईस्टर्न (पूर्व) आणि वेस्टर्न (पश्चिम) फ्रेट कॉरिडॉर देशाच्या मुख्य व्यापाराचा मुख्य आधार बनले आहेत. हे कॉरिडॉर वेगानं विकसित होणाऱ्या भारताची 'जीवनवाहिनी' आहेत. या प्रकल्पाने भारताच्या वाहतूक क्षेत्राचा पूर्णपणे कायाकल्प केला आहे. पूर्वी ज्या ट्रॅकवर पॅसेंजर (प्रवासी) ट्रेन धावायची, त्याच ट्रॅकवर मालगाडीही चालवली जायची. त्यामुळे प्रवास आणि मालवाहतूक दोन्हीचा वेग संथ होता. परंतु, या डेडिकेटेड कॉरिडॉरने ही संपूर्ण परिस्थिती आता बदलून टाकली आहे."
कॉरिडॉरवर रोज 430 हून अधिक मालगाड्या धावतात : "पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज पूर्व (इस्टर्न) आणि पश्चिम (वेस्टर्न) कॉरिडॉरवर दररोज 430 पेक्षा जास्त मालगाड्या धावत आहेत. पूर्वी ज्या मालगाडीला 100 किलोमीटरचं अंतर कापण्यासाठी साडेसहा तास लागायचे, तीच मालगाडी आता अर्ध्यापेक्षाही कमी वेळेत हे अंतर पार करत आहे. ज्या ठिकाणी ट्रकने माल पाठवण्यासाठी सामान्यतः 30 तास लागायचे, कॉरिडॉरमुळे तेच अंतर आता अवघ्या 10 ते 12 तासांत पूर्ण होत आहे. स्वतंत्र कॉरिडॉरवर मालगाड्या धावल्यामुळे ट्रक आणि ट्रेन या दोन्हीच्या इंधनाची मोठी बचत होत आहे. यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी झाला आहे, वेळेची बचत झाली आहे आणि पर्यावरणालाही मोठा फायदा झाला आहे."