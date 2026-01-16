महापालिका निवडणुकीतील निकालात भाजपाची आघाडी; पंतप्रधानांसह देवेंद्र फडणवीस यांची काय आहे प्रतिक्रिया?
मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या निकालामध्ये भाजपाची आघाडी होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथम प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपाच्या नेत्याचं अभिनंदन केलं.
Published : January 16, 2026 at 7:12 PM IST
मुंबई- महानगरपालिका निवडणूकीत भाजपा-महायुतीचा विजय होत असल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेचे आभार मानले आहेत. "जनतेचा विश्वास पंतप्रधान मोदींवर असल्याचं निकालानं स्पष्ट केलं आहे", असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. ते नरीमन पॉइंटमधील भाजपा प्रदेश कार्यालयात बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदानाच्या कलामध्ये भाजपाची होत असलेली आघाडी पाहून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना फोन करून त्यांचे अभिनंदन केलं. त्याचबरोबर मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनाही फोन करून त्यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीमधील भाजपा-शिवसेनेच्या संभाव्य विजयाबद्दल अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांसह नेत्यांसोबत विजयाचा आनंद साजरा केला. यावेळी ते म्हणाले," वर्षानुवर्षे भावनिक आवाहनावर निवडणुका होत्या. पण, ही निवडणूक विकासाच्या दिशेनं निवडणूक लढविली. जनतेचं धन्यवाद आणि आभार. २९ महापालिका निवडणुकीपैकी २५ महापालिका निवडणुकीत महायुतीनं विजय मिळविला आहे. मतमोजणी सुरू आहे. पण, निवडणुकीचे ट्रेण्ड पाहता मुंबई महापालिकेवरही महायुतीत झेंडा फडकेल. या निवडणुकीत आपण विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो होतो. विकासाच्या अजेंड्याला जनतेनं भरभरून प्रतिसाद दिला. जनतेनं विक्रमी विजय मिळवून दिला. या निकालानं स्पष्ट केलं की जनतेचा विश्वास पंतप्रधान मोदींवर आहे. लोकांना विकास हवाय. शिवसेनेचे संस्थापक हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मरण करतो, त्यांचा आपल्याला आशिर्वाद मिळाल्यानं विजय मिळाला आहे. विकासच हा अजेंडा राहणार आहे.
सर्व कार्यकर्त्यांचे विशेष आभार- पुढे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले," प्रत्येकाच्या जीवनात परिवर्तीत आणण्यासाठी विजय समर्पित करत आहोत. आम्ही हिंदूत्ववादी आहोत, याचा अभिमान आहे. हिंदूत्व आणि विकास यांना वेगळं करता येणार नाही. आम्ही संकुचित नाही तर व्यापक हिंदूत्व मानणारे लोक आहोत. एवढं जनसमर्थन मिळतं तेव्हा जबाबदारीची जाणीव ठेवा. कुणीही उन्मादानं वागू नका. लोकांनी तुम्हाला प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलं आहे. पारदर्शकतेनं काम करा. पंतप्रधान मोदींवर ठेवलेल्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची काळजी घ्या. ते काळजी घेतील, याचा विश्वास आहे. महापौर निवड झाल्यानंतर पुन्हा जल्लोष करू. भाजपाचे अध्यक्ष नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचेदेखील आभार मानतो. मित्रपक्षांचेही आभार मानतो. ज्यांना कोणतेही तिकीट मिळत नाही, पण 24 तास कार्यरत राहतात, अशा सर्व कार्यकर्त्यांचे विशेष आभार मानतो".
कौल प्रगतीला अधिक गती देणारा-पंतप्रधान- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीमधील विजय म्हणजे राज्यातील उत्साही जनतेनं एनडीएच्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आशीर्वाद दिल्याचं म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, विविध महानगरपालिका निवडणुकांचे निकालातून महाराष्ट्रातील जनतेशी एनडीएचे नाते अधिक दृढ झाल्याचे दर्शवित आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या मनाला आवडली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जनतेप्रती मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. हा कौल प्रगतीला अधिक गती देणारा , राज्याशी जोडलेल्या गौरवशाली संस्कृतीचा उत्सव साजरा करणारा आहे.
कार्यकर्त्यांना हार्दिक शुभेच्छा- महाराष्ट्रभर जनतेसोबत राहून अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या एनडीएच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा मला अभिमान आहे. त्यांनी आमच्या युतीच्या कामगिरीबाबत माहिती देताना, आगामी काळासाठीचा आमचा दृष्टीकोन ही अधोरेखित केला. विरोधकांच्या खोट्या आरोपांना प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिले. त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे.