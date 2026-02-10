ETV Bharat / state

शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली विचारपूस

शरद पवार यांना खोकला आणि छातीत जळजळ होत असल्यानं रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल केलं होतं. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

शरद पवार
ETV Bharat Marathi Team

February 10, 2026

Updated : February 10, 2026

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. शरद पवार यांना खोकला, छातीत जळजळ आणि ताप असल्यानं सोमवारी (9 फेब्रुवारी) दुपारी बारामतीहून पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

प्रियांका गांधी यांचाही शरद पवारांना फोन : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही फोनवरून शरद पवारांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. या सोबतच, काँग्रेसच्या खासदार आणि नेत्या प्रियांका गांधी यांनी शरद पवारांच्या प्रकृतीची फोनवरून विचारपूस केली.

शरद पवारांना बारामतीहून पुण्याला हलवलं : बारामतीमध्ये असताना शरद पवार यांना थकवा जाणवत होता. अशा स्थितीत त्यांना सुरुवातीला तिथंच प्राथमिक उपचार देण्यात आले. परंतु, त्यांची प्रकृती बिघडल्यानं डॉक्टरांनी त्यांना पुढील तपासणी आणि उपचारांसाठी पुण्यात हलविण्याची शिफारस केली.

शरद पवार यांच्या कन्या आणि लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या प्रकृतीची माहिती देताना सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "त्यांच्या वडिलांना छातीत इन्फेक्शन झालं आहे आणि त्यांना 5 दिवस अँटीबायोटिक्स घ्यावे लागतील". सुप्रिया सुळे या त्यांचे पती सदानंद सुळे यांच्यासोबत रुग्णालयात उपस्थित आहेत.

डॉक्टरांनी दिली हेल्थ अपडेट : शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत रुग्णालयातील डॉक्टर सायमन ग्रँट सांगितलं, "त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. पवारांवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात आहे आणि पुढील पावलं उचलण्यापूर्वी तज्ञांची एक टीम त्यांच्या प्रकृतीचे मूल्यांकन करेल". दरम्यान राष्ट्रावादी काँग्रेस आणि पवार समर्थकांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अजित पवारांच्या अचानक झालेल्या निधनानंतर अलिकडच्या काळात ते सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले आहेत.

अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार पुन्हा सक्रिय : विशेष म्हणजे, शरद पवार गेल्या काही काळापासून सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत. या वयात ते केवळ मार्गदर्शक म्हणून काम करत आहेत. सुप्रिया सुळे पक्षाचं नेतृत्व करताना दिसून येत आहेत. पवार कुटुंबातील मतभेदाचा त्यांच्यावर मानसिक आणि राजकीयदृष्ट्या मोठा परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

पवारांनी गेल्या काही महिन्यांत अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम टाळले होते. मात्र, अजित पवार यांच्या अचानक निधनानंतर ते पुन्हा राजकारणात अधिक सक्रिय झाले. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी सलग अनेक दिवस अनेक लोकांच्या भेटी घेतल्या, राज्यभरातील नेते आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. सततच्या बैठका आणि तणावामुळे त्यांना खूप थकवा जाणवत होता.

संपादकांची शिफारस

