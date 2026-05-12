मोदींच्या आवाहनानंतर महायुतीच्या मंत्र्यांकडून काही प्रमाणात काटकसर सुरू; विरोधकांचे प्रश्न मात्र अनुत्तरित..!
पंतप्रधान मोदींनी काटकसरीच्या उपाययोजना करण्याचे आवाहन केल्यानंतर महायुतीमधील मंत्र्यांनी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडं विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना त्यांनी ठोस उत्तर दिलेलं नाही.
Published : May 12, 2026 at 5:38 PM IST
मुंबई- पंतप्रधान मोदींनी इंधनबचतीसह इतर काटकसरीचे 10 मे रोजी आवाहन केल्यानंतर त्याची राज्यातील काही नेत्यांकडून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महायुती सरकारनं पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रवास आणि वाहनांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सरकारमधल्या मंत्र्यांना आणि नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीशिवाय राज्यातील मंत्र्यांना सरकारी विमान वापरता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती मंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर आपल्या बहुतांश बैठका ऑनलाइन पद्धतीनं घेत असल्याचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. जिल्हाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी ऑनलाइन बैठकीतूनच प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्री नितेश राणे यांनीही मत्स्यविकास आणि बंदर विभागाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. विभागाच्या सर्व बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीनं घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या आहेत.
फ्रान्समध्ये 12 ते 22 मे दरम्यान प्रतिष्ठित कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पार पडणार आहे. मात्र, देशासमोरील सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात संयम राखण्याचा संदेश देत राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिला. त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी यंदाच्या या चित्रपट महोत्सवाच्या दौऱ्यावर न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर जिथे गरजेचे असेल तिथे ऑनलाईन पद्धतीनं कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याचं शेलार यांनी सांगितलं.
जपानमधील दोन राज्यांच्या राज्यपालांनी राज्य विधिमंडळातील आमदारांना जपान दौऱ्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यानुसार, 12 आमदारांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच जपान दौऱ्यावर जाणार होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 12 आमदारांच्या शिष्टमंडळाचा प्रस्तावित जपान दौरा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
दुसरीकडे भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी या सूचनांना फाटा देत मुंबई पूर्व उपनगराचा नालेसफाई दौरा केला. या दौऱ्यात 25 गाड्यांचा ताफा होता. या दौऱ्यावर पंतप्रधानांच्या सूचना पाळल्या जात नसल्याची विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.
मोदींच्या विदेश दौऱ्यावर विरोधकांची टीका- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या शुक्रवारी सहा दिवसांच्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. या दौऱ्यात ते संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीला भेट देणार आहेत. जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. संबंधित देशांशी द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. एकूणच हा दौरा आणि जनतेला केल्या सूचनांबाबत विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका केली जात आहे.
भाव वाढविण्याची तयारी- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, “लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं. पण, त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का? त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरू आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत.”
सुप्रिया सुळेंची टीका- आयपीएल मॅच, निवडणुकांमधील प्रचार, रोड शो याच्या खर्चाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी का निर्बंध लावले नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 2013 साली तत्कालीन अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी वक्तव्य केले होते की, जर एक वर्ष देशातील लोकांनी सोनं विकत घेतले नाही तर आर्थिक परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. त्यावर तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी जोरदार टीका केली होती. महिलांना त्यांचं मंगळसूत्र विकत घेऊ नका, हे सांगण्याची परिस्थिती युपीए सरकारवर आल्याचं तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं. या घटनेची आठवण आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी करून दिली. आता मोदी सरकारकडे काय उत्तर आहे? असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला.
विरोधी पक्षांनी कोणते प्रश्न केले उपस्थित?
- गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आयपीएल मॅच आणि त्यावर होणारा खर्च कधी थांबणार?
- मुख्यमंत्री आणि मंत्री मेट्रो किंवा लोकल ट्रेननं प्रवास करणार का?
- फक्त जनतेला ‘कार- पूल’ करण्याचा सल्ला आहे का? मंत्री कार-पूल करणार का?
- सोनं खरेदी केलं नाही तर सराफा व्यवसायातील कोट्यवधी कारागीर बेरोजगार होतील. त्यांच्या रोजगाराचं काय?
- महाराष्ट्र सरकार कोट्यवधी रुपये खासगी विमानं आणि हॅलिक्टॉप्टरवर खर्च करते. ते कधी थांबणार?
या विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरितच आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता-शरद पवार -माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणानंतर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले, त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणं, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
पंतप्रधान मोदींनी काय केलं आवाहन- जागतिक तणाव आणि वाढत्या इंधनदरांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधन बचतीचं दोनवेळा आवाहन केलं आहे. जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यानं भारतावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. भारताकडे मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे नसल्यामुळे विदेशातून इंधन आयात करावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते, असे मोदी यांनी हैदराबादमधील कार्यक्रमात सांगितलं. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर शक्य तितका कमी करणं ही आता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी नागरिकांसाठी सात महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. शक्य असेल तिथे वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्यावे, पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळावी, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करून पेट्रोल-डिझेलची बचत करावी, स्वयंपाकाच्या तेलाचा वापर कमी करावा, रासायनिक शेतीऐवजी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य द्यावे आणि परदेशी वस्तूंचा वापर कमी करावा, तसेच पुढील एक वर्ष परदेश प्रवास टाळावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
हेही वाचा-