पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह दिग्गज नेत्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंना केलं अभिवादन; राज ठाकरेंची भावुक पोस्ट चर्चेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह दिग्गज नेत्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना जयंतीनिमित्त अभिवादन केलं. तर राज ठाकरेंनी केलेली भावुक पोस्ट चर्चेत आहे.

संग्रहित-शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, नरेंद्र मोदी एका कार्यक्रमात (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 1:54 PM IST

मुंबई- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची 100 वी जयंती आज साजरी केली जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. त्याचबरोबर मनसेचे अध्यक्ष तथा बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचा महाराष्ट्रावरील प्रभाव सांगत अभिवादन केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय परिदृश्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारे दिवंगत मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाला भावपूर्ण आदरांजली.

महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी मोठी प्रेरणा मिळते- पंतप्रधान मोदींनी बाळासाहेबांच्या गुणांचं स्मरण करताना म्हटलं, तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम विचारसरणीसाठी ओळखले जाणारे बाळासाहेब जनतेशी एक अद्वितीय नाते जपून होते. राजकारणाबरोबरच त्यांना संस्कृती, साहित्य आणि पत्रकारितेचीही विशेष आवड होती. व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीत समाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण आणि विविध विषयांवरील निर्भय भाष्य दिसून येते. त्यांच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आम्हाला मोठी प्रेरणा मिळते. ती साकार करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील राहू.

मराठी माणूस हा दुभंगलेला नसावा-राज ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर मोठी पोस्ट लिहित बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहत त्यांच्याबद्दल आदरयुक्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, बाळासाहेबांची आज जन्मशताब्दी आहे. पण हयातीत नसतानाही एखाद्या प्रांताच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला आकार देत रहावं हे दुर्मिळ आहे. हे फक्त बहुदा बाळासाहेबांच्या बाबतीतच घडू शकतं. म्हणूनच बाळासाहेब १०० वर्षांनीच काय पण त्यांच्या द्विशतकी जन्मवर्षातदेखील लोकांच्या स्मरणात राहतील, याची पूर्ण खात्री आहे. फक्त, तेव्हा बाळसाहेबांचं स्मरण करताना मराठी माणूस हा दुभंगलेला, खचलेला, पिचलेला आणि अन्याय मुकाट्यानं सहन करणारा नसावा, अशी मनसे अध्यक्षांनी अपेक्षा व्यक्त केली.

आजचे सत्ताधीश उद्या नामफलकापुरते- राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर प्रकाश टाकत सध्याच्या राजकीय नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. त्यांनी म्हटलं, आज निष्ठा सहज विकल्या जातात. तत्व सहज फेकून दिली जातात. राजकारण हे पूर्ण व्यवहारी झालं आहे. आज राजकारणातलं यश हे कुठले मुद्दे ऐरणीवर आणले, प्रांतिक, भाषिक अस्मिता किती धगधगती ठेवली यावर नाही. तर त्यासाठी काय क्लुप्त्या वापरल्या यावर निवडणुकीमधील यश मोजलं जातं. बाळासाहेबांच्या काळात अपेक्षांच्या फूटपट्ट्या नव्हत्या, असत्या तरी त्या त्यांनी झुगारून दिल्या असत्या. त्यांना स्वतःला सत्तेचं अप्रूप नव्हतं. पण सामान्य कार्यकर्त्याला सत्तेच्या पदावर बसवण्याचं समाधान त्यांना मिळालं. सत्ता येते जाते. आजचे सत्ताधीश उद्या नामफलकापुरते राहतात. पण, काही पिढ्या झपाटून टाकतील, असा प्रभाव फार थोडे लोकं टाकू शकतात. हा प्रभाव हीच बाळासाहेबांची शक्ती आणि हाच त्यांचा वारसा आहे.

लढा हा धगधगत राहील- मराठी माणसांच्या प्रश्नासाठी मनसे लढत राहील, अशा विश्वास राज ठाकरे यांनी दिला आहे. त्यांनी पुढे म्हटलं, बाळासाहेब दूरदर्शी होते. त्यांचा दृष्टिकोन आजही सुसंगत वाटतो. भविष्यातही राहणार असल्यानं कालातीत राहातील. बाळासाहेबांसारखी प्रतिभा परत कधी बघायला मिळणार नाही. तसेच बाळासाहेबांसारखं राजकारण करणं यापुढे कोणालाच जमणार नाही. पण, त्यांच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागणार नाही. त्यांनी मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा हा मात्र धगधगत राहील, हे पाहणं बाळासाहेबांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या हातात आहे. ते आम्ही नेटानं करू, हा आमचा मराठी माणसाला शब्द आहे.

स्वार्थासाठी लवचिकता नसेल!कल्याण डोंबिवली महापालिकेत मनसेनं एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेसोबत युती केली. त्यावर सूचकपणे मनसे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, राजकारणात कधीतरी बाळासाहेबांनाही लवचिक भूमिका घ्यावी लागली. म्हणून त्यांचं मराठी माणसावरचं प्रेम तसूभर कमी झालं नाही, उलट ते अधिकच दृढ होत गेलं. हेच संस्कार आमच्यावर आहेत. मी एक शब्द आज पुन्हा देतो की, आरपार बदललेल्या राजकारणात कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घेतली, तरी ती माझ्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा स्वार्थासाठी कधीही नसेल. बाळासाहेबांचं मराठी भाषेवर, मराठी प्रांतावर आणि मराठी माणसावर असलेलं जाज्वल्य प्रेम पाहून हजारो लाखो लोकं त्यांच्यासोबत गेली. त्यातला मी एक आहे. त्यामुळे 'बाळासाहेब' आणि 'मराठी' या दोन शब्दांवरची माझी आणि माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची श्रद्धा , प्रेम तसूभरही कमी होणार नाही. स्व. बाळासाहेबांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन!

शरद पवार यांनी बाळासाहेब ठाकरेंना केलं अभिवादन- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन केलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, बाळासाहेबांनी आपले ठाम विचार आणि निर्भीड ठाकरी बाणा जपताना महाराष्ट्रहिताशी कधीही तडजोड केली नाही. शब्दांची निवड करताना त्यांनी कधी मागेपुढे पाहिलं नाही. विविध विषयांवर संघर्ष जरी झाला तरी, आपली भूमिका कधी त्यांनी लपवून ठेवली नाही, हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. राजकारणात विरोध असू शकतो, पण वैयक्तिक कटुता नसावी. हा संस्कार घालून देणारे रोखठोक व मार्मिक भाष्यकार, शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंतीदिनी विनम्र अभिवादन!

अमित शाह यांनी केलं अभिवादन- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीदेखील शिवसेनाप्रमुखांना सोशल मीडियातील पोस्टमधून अभिवादन केलं. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, बाळासाहेब ठाकरे जी यांनी राष्ट्र, धर्म आणि स्वाभिमानाच्या रक्षणासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित केलं. परिस्थिती कशीही असली तरी, आपल्या सिद्धांतांशी कधीच तडजोड केली नाही. बाळासाहेब जी महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशातील राष्ट्रप्रेमींना सदैव प्रिय असतील.बाळासाहेब ठाकरे जी यांना जयंतीनिमित्तानं आदरपूर्वक नमन!

