बलात्कारी भोंदूबाबा अशोक खरातची शिर्डीत अफाट माया, कोट्यवधींच्या भूखंडांची माहिती समोर
अशोक खरातच्या भूखंडाचे सातबारा उतारे शिर्डी तलाठी कार्यालयातून काढले असता अनेक भूखंड नावावर असल्याची माहिती समोर आली.
Published : March 21, 2026 at 10:23 AM IST
अहिल्यानगर - शिर्डी परिसरात भोंदूबाबा अशोक खरातचे कनेक्शन दिवसेंदिवस उघड होत असून, आता त्याच्या नावावर आणि कुटुंबीयांच्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या भूखंडांची माहिती समोर येत आहे. शिर्डीसह निघोज आणि निमगाव येथे भोंदूबाबा अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भूखंडाचे सातबारा उतारे शिर्डी तलाठी कार्यालयातून काढले असता वरील सर्व माहिती समोर आली.
शिर्डीतील महिलेची तक्रार - नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील इशानेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात यांच्या विरोधात नाशिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत अटक केल्यानंतर एकामागून एक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. त्यात आता खरात याचे शिर्डीतील कनेक्शनही दिवसेंदिवस उघड होत आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात शिर्डीतील एका महिलेनं खरात याच्या ऑफिसमधील कर्मचाऱ्याविरोधात ब्लॅकमेल केल्याचा गुन्हा दाखल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. यानंतर आता शिर्डीतील अनेक ठिकाणी खरात याची कोट्यवधींची प्रॉपर्टी असल्याचं समोर आलं आहे.
चार एकर शेती - दरम्यान, शिर्डी-निघोज शिवेवरील पालखी मार्गालगतही अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर चार एकर शेती क्षेत्र आहे. या जमिनीची सध्याच्या बाजारभावानुसार किंमत तब्बल 50 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भविष्यात या परिसराचा अधिक विकास झाल्यास या जमिनीची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शिर्डीतील झपाट्याने विकसित होत असलेल्या पाणमळा परिसरातील यशवंत नगर भागातही मोठा व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. खरातची पत्नी कल्पना हिला एकाने प्राइम लोकेशनवरील सुमारे तीस गुंठे रोड-टच जमीन बक्षीसपत्र आणि देणगी स्वरूपात दिली.
शिर्डीजवळील निमगाव शिवारात भूखंड - इशानेश्वर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर सदस्य असलेले शिर्डीतील कुटुंबीयांसमवेत खरात याच्या नावानं शिर्डीजवळील निमगाव शिवारात भूखंड असल्याचेही समोर आले आहे. अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर असलेल्या शिर्डीसह विविध ठिकाणच्या भूखंडांची किंमत साधारणतः 70 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचं बोललं जात आहे. या व्यवहारामुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, या मागील कारणांबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
अधिक खुलासे होण्याची शक्यता - या सर्व प्रकरणामुळं शिर्डी परिसरातील भूखंड व्यवहार आणि त्यामागील संबंध याबाबत नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे. पाणमळा परिसरातील या भूखंडांबाबत आमचे प्रतिनिधी रविंद्र महाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील तपास आणि अधिक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेंक राजकीय नेत्यांसह विविध क्षेत्रातील लोकांचे भविष्य सांगणाऱ्या बलात्कारी भोंदूबाबा अशोक खरात याचे भविष्य मात्र आज जेलच्या चार भिंती सांगतायेत.
