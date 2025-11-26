मुंबईसह महानगराला तोडून गुजरातला जोडण्याचा डाव; मंत्री जितेंद्र सिंहांच्या वादग्रस्त विधानावर राज ठाकरे कडाडले
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आलेले हे विधान महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान देणारे असल्याचे सांगत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी थेट केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
Published : November 26, 2025 at 11:46 AM IST
मुंबई : मुंबईतील आयआयटीचे नाव ‘बॉम्बे’च राहिले, ‘मुंबई’ केले नाही, हे चांगले झाले, असे वक्तव्य केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आलेले हे विधान महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान देणारे असल्याचे सांगत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मुंबईसह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) गुजरातला जोडण्याचा केंद्रिकृत डाव आखला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
आयआयटीच्या नावात मुंबई नाही, याबद्दल मी खूश : आयआयटी मुंबईच्या पी. सी. सक्सेना सभागृहात क्वांटम तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीवर बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अचानक आयआयटीच्या नावाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “आयआयटीच्या नावात तुम्ही ‘बॉम्बे’ कायम ठेवले आणि त्याचे ‘मुंबई’ केले नाही, याबद्दल मी खूश आहे. आयआयटी मद्रासबाबतही माझ्या याच भावना आहेत.” हे विधान करताना ते हसलेही, पण सभागृहात उपस्थित अनेकांच्या भुवया मात्र उंचावल्या. ब्रिटिशकाळातील ‘बॉम्बे’ हे नाव जपण्याची भावना व्यक्त करणारे हे वक्तव्य केंद्र सरकारच्या ‘नामांतर धोरणा’शी पूर्णपणे विरोधाभासी असल्याने त्याची चर्चा राज्यभर सुरू झाली.
काय म्हणाले राज ठाकरे? : या वक्तव्याला तीव्र विरोध करताना राज ठाकरे म्हणाले की, “जितेंद्र सिंह यांचा मुंबईशी, महाराष्ट्राशी किंवा गुजरातशी काहीही संबंध नाही. ते जम्मूचे खासदार आहेत. पण आपल्या शीर्ष नेतृत्वाच्या मनात काय चालले आहे हे ओळखून ते जाणीवपूर्वक असे बोलत आहेत आणि शाबासकी मिळवत आहेत. ‘मुंबई’ हे नाव त्यांना खटकते, कारण हे नाव आपल्या मुंबादेवीच्या नावावरून पडले आहे. ही मराठी माणसाची मुंबई आहे, ती महाराष्ट्रातून तोडून गुजरातला जोडण्याचा डाव आखला जात आहे.”
मुंबईनंतर संपूर्ण एमएमआर गुजरातला जोडला जाणार : राज ठाकरे यांनी चंदीगड प्रकरणाशी याची तुलना करताना म्हटले की, “आज केंद्राने चंदीगड पंजाबच्या हातातून काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वपक्षीय विरोध झाल्याने तात्पुरती माघार घेतली, पण ती कायमची नाही. अगदी तसाच डाव मुंबईबाबत 100 टक्के शिजत आहे. ‘मुंबई’ नको, ‘बॉम्बे’च हवे, या मागे हळूहळू शहर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आहे. आधी मुंबई, नंतर संपूर्ण एमएमआर गुजरातला जोडला जाणार आहे. केंद्रीय हस्तक उद्योगपतींनी इथले बंदर, जमीन, प्रकल्प कसे गिळंकृत केले आहेत हे तुम्ही रोज पाहात आहात. 1960 च्या संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली, तेव्हापासून गुजरातकडून मुंबईवर दावा सोडलेला नाही", असे सांगत राज ठाकरे यांनी 'मराठी माणसा, आता तरी जागा हो!', असे आवाहन केलंय.
बॉम्बे ते मुंबई नामांतराचा इतिहास भाजपाचा; राज ठाकरेंना सोईस्कर विसर : याविषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे प्रवक्ते आणि माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन म्हणाले की, राज ठाकरेंचं अलीकडचं राजकारण ‘फॅक्ट्स’वर नाही, तर केवळ ‘फ्रीस्टाईल आरोपां’वर आधारित आहे. खरं तर ‘बॉम्बे’चं अधिकृत नामांतर ‘मुंबई’ करण्याचा निर्णय राज्यातील शिवसेना–भाजपा सरकारनंच घेतला. या निर्णयाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळवून तो पूर्ण देशभर वैधानिकपणे लागू करणारे व्यक्ती म्हणजे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक आहेत. संसदेत पहिल्यांदा ‘बॉम्बे’ ऐवजी ‘मुंबई’ असा उल्लेख करून हा बदल राष्ट्रीय पातळीवर स्थिर करणारेही भाजपाचे राम नाईकच होते. पण राज ठाकरे यांना त्यांचा सोईस्कर विसर पडलेला दिसतोय, असंही नवनाथ बन म्हणालेत.
राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंप्रमाणे यू-टर्न घेण्याचा प्रयत्न करतायत : कदाचित उद्धव ठाकरेंसोबत आघाडी करायची असल्यानं ते आपल्या मूळ भूमिका विसरण्याचा किंवा उद्धव ठाकरेंप्रमाणे यू-टर्न घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकार मुंबई–एमएमआरला जागतिक दर्जाचं कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क देत असताना काहींना राजकीय चक्कर येते, म्हणून गुजरातचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. खरं तर केंद्र सरकार मुंबई–एमएमआरच्या विकासासाठी मोठ्या प्रकल्पांवर काम करीत आहे. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, कॉस्टल रोड कनेक्टिव्हिटी, मल्टीमोडल कॉरिडोर्स या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक राजधानीला जागतिक स्तरावर नेण्याची क्षमता आहे. विकासाचे हे प्रकल्प पाहून काहींची ‘राजकीय मळमळ’ वाढते, म्हणूनच गुजरातचा बोगस बागुलबुवा पुढे करून भीतीचं राजकारण केलं जात आहे. पण मराठी माणूस, मुंबईकर आशा राजकारणाला थारा देणार नाहीत ते यू-टर्न घेणाऱ्यांसोबत नाही तर महाराष्ट्राला क्रमांक एकवर घेऊन जाणाऱ्या मुख्यमंत्री देवाभाऊंसोबत उभे राहतील", असेही त्यांनी सांगितलंय.
जितेंद्र सिंह केंद्र सरकारच्या मनातलं बोलले - काँग्रेस : तर काँग्रेस आमदार भाई जगताप म्हणाले की, “केंद्रातील भाजपा सरकार आणि त्यांचे मंत्री सातत्याने महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचत आहेत. जितेंद्र सिंह यांचे ‘बॉम्बे’चे समर्थन करणारे वक्तव्य हे त्यांच्या मनात दडलेल्या भावनेचे प्रकटन आहे. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली, त्या लढ्याची आणि बलिदानाची जाणीव भाजपाला नाही. मुंबईचे नाव, मुंबईची ओळख आणि मुंबईचे महाराष्ट्राशी नाते हे भाजपाला खटकते. मग ते प्रोजेक्ट्स गुजरातला हलवणे असो, की आता अशी वक्तव्ये करणे असो, यात एक सातत्य आहे. काँग्रेस पक्ष मुंबईच्या अस्मितेच्या रक्षणासाठी नेहमीच रस्त्यावर उतरला आहे आणि पुन्हा उतरेल”, असा इशारा त्यांनी दिला.
भाजपाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळणे बंद करावे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ते अमोल मातेले म्हणाले की, “जितेंद्र सिंह यांचे वक्तव्य हे केंद्र सरकारच्या मनोवृत्तीचे दर्शन आहे. मुंबईला ‘बॉम्बे’ परत हवे आहे, असे म्हणणारे हे सरकार मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याची स्वप्ने पाहात आहेत का? भाजपाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळणे बंद करावे. मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, मराठी माणसाची राहील. मराठी अस्मितेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड आम्ही खपवून घेणार नाही”, असेही त्यांनी सांगितले.
