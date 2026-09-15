शिर्डीत भक्तीच्या मापात बनावटगिरीचे पाप; हरतालिकेच्या पूजासाहित्यातून चक्क प्लास्टिकच्या बदामांची विक्री!
अन्नपदार्थांमधील भेसळ आणि बनावटगिरीचे राज्यात अनेक प्रकार समोर आले आहेत. शिर्डीतील दुकानांमधून पुजासाहित्यात प्लास्टिकचे बदाम आढळले आहेत.
Published : September 15, 2026 at 7:26 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- राज्यभर गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली असून गणरायाच्या स्वागतासाठी बाजारपेठा सजल्या आहेत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सजावटीचं साहित्य पूजेचे साहित्य तसेच विविध धार्मिक वस्तूंच्या विक्रीसाठी शहरातील बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुकाने थाटण्यात आली आहेत. मात्र, याच पूजासाहित्याच्या विक्रीतून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा धक्कादायक प्रकार शिर्डीत समोर आला आहे.
शिर्डी शहरातील एका पूजासाहित्य विक्रीच्या दुकानात हरतालिकेच्या पूजेसाठी ठेवण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये चक्क प्लास्टिकचे बदाम आढळून आले. विशेष म्हणजे पूजेसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या एका नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्याच्या निदर्शनाला हा प्रकार आला. या प्रकाराची माहिती मिळताच संबंधित कर्मचाऱ्याने तातडीनं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत कळविलं. त्यानंतर शिर्डी नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण विभाग तसेच महाराष्ट्र सुरक्षा दल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विक्रेत्यांवर कारवाई केली. पूजेसाठीच्या साहित्यामध्ये बनावट किंवा निकृष्ट वस्तूंची विक्री होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर नगरपरिषद प्रशासनानं या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे.
नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार- या घटनेनंतर शिर्डी नगरपरिषद प्रशासनानं शहरातील पूजासाहित्य विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी सुरू केली आहे. दुकानांमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या धार्मिक व पूजाविधीसाठीच्या वस्तूंची पाहणी केली जात आहे. बनावट किंवा चुकीच्या पद्धतीने विक्री करण्यात येणाऱ्या वस्तू आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गणेशोत्सव आणि विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात पूजासाहित्याची खरेदी होत असते. त्यामुळे ग्राहकांनीही पूजेसाठी आवश्यक वस्तू खरेदी करताना त्यांची गुणवत्ता आणि स्वरूप तपासून घेणं गरजेचं असल्याचं या घटनेतून समोर आलं आहे.
- अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भेसळविरोधी कारवाया झाल्यानंतर गुन्हेगारांचे धाबे दणादणले आहेत. अशा परिस्थितीतही प्लास्टिकचे बदाम आढळल्यानंतर नागरिकांमध्येही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. धार्मिक श्रद्धेशी निगडित पूजासाहित्यामध्ये अशा प्रकारे बनावट वस्तूंचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
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