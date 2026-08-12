मूर्तींपेक्षा पीओपीचा सर्वाधिक वापर बांधकाम, अंतर्गत सजावट आणि वैद्यकीय क्षेत्रात होतोय, मग त्यावरही बंदी घालणार का? कोर्टाचा सवाल
दरवर्षी 1.80 दशलक्ष पीओपी तयार होतो, त्यातील केवळ काही भाग मूर्ती बनवण्याकरिता वापरला जातो, असंही पीओपी मूर्तिकार संघटनेनं हायकोर्टात सवाल उपस्थित केलाय.
Published : August 12, 2026 at 9:21 AM IST
मुंबई : पीओपी मूर्तींमुळे नैसर्गिक जलस्त्रोतांचं प्रदूषण होतं म्हणून मोठ्या मूर्तींचं विसर्जन न करताच त्याऐवजी मूर्तींच्या प्रतीकात्मक विसर्जन का करत नाही, या मुद्द्यावर पीओपी समर्थक याचिकाकर्त्यांनी विरोध दर्शवताच मुंबई उच्च न्यायालयानं यावरून त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. धर्मशास्त्रात केवळ पीओपीच्या मूर्तींचं विसर्जन केलंच पाहिजे, असं कुठे लिहून ठेवलंय? असा सवाल मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं पुन्हा एकदा उपस्थित केलाय.
पीओपी मूर्तिकारांचा बंदीला विरोध कायम - सण उत्सवात पीओपी मूर्तीच्या वापराविरोधात तसेच समर्थनार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत पीओपी मूर्तिकारांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी पीओपीच्या उत्पादन आणि वापराबाबतची आकडेवारी न्यायालयासमोर मांडली. त्यावेळी त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, देशात दरवर्षी सुमारे 1.80 दशलक्ष मेट्रिक टन पीओपीचं उत्पादन होतं. त्यापैकी गणेश मूर्तींच्या निर्मितीसाठी तुलनेनं अत्यल्प प्रमाणात पीओपीचा वापर होतो. मात्र बांधकाम, घरांची सजावट आणि वैद्यकीय क्षेत्रात त्याचा अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे पीओपीच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याच्या विविध क्षेत्रांतील वापराचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात यावा, अशी सूचना करत खराब किंवा वापरात न आलेले पीओपी लँडफिलमध्ये तसंच टाकलं जात असल्यानं त्याच्या विल्हेवाटीसाठी योग्य ती व्यवस्था आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं. तसेच केवळ पीओपीच्या मूर्तींमुळेच जलप्रदूषण होतं असं नाही, तर मूर्ती रंगविण्यासाठी वापरले जाणारे विषारी रंगही जलप्रदूषणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असा मुद्दा गोरवाडकर यांनी मांडला.
प्रतीकात्मक विसर्जनाला मूर्तिकार संघटनेचा विरोध - या सुनावणीत मूर्तींच्या प्रतीकात्मक विसर्जनाचा पर्याय सुचविण्यात येतात, मात्र मूर्तिकारांच्या संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी प्रतीकात्मक विसर्जनाला विरोध केला. हिंदू धर्मशास्त्रात अशा प्रकारच्या प्रतीकात्मक विसर्जनाची तरतूद नसल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा कोर्टाला सांगितलं. त्यावर धर्मशास्त्रात पीओपीच्या मूर्तींचं केवळ विसर्जन करावं, असं कुठे लिहिलेलं आहे का? अशी विचारणा केली. दिवसभराच्या कामकाजाची वेळ संपल्यानं हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केलीय.
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