बारामतीत विमान अपघात; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह पाच जणांच्या मृत्यूचा तपास सीआयडी करणार

घटनेनंतर सायंकाळी विमान अपघात तपास ब्युरो एएआयबी यांचे विशेष पथक घटनास्थळी दाखल होऊन फॉरेन्सिक तपासास सुरुवात करण्यात आलीय.

CID will investigate the deaths of five people including Deputy Chief Minister Ajit Pawar
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह पाच जणांच्या मृत्यूचा तपास सीआयडी करणार (Source- ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 1:37 PM IST

पुणे- बारामती विमानतळावर बुधवारी सकाळी घडलेल्या भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. धावपट्टीच्या शेवटापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर चार्टर्ड विमान कोसळले. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) करण्यात आली असून, पुढील तपास महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवण्यात येणार आहे. या अपघातात कॅप्टन सुमित कपूर, सहवैमानिक कॅप्टन शांभवी पाठक, वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव आणि विमान परिचारिका पिंकी माळी यांचा मृत्यू झालाय. घटनेनंतर सायंकाळी विमान अपघात तपास ब्युरो एएआयबी यांचे विशेष पथक घटनास्थळी दाखल होऊन फॉरेन्सिक तपासास सुरुवात करण्यात आलीय.

तपास सीआयडी (CID) कडे वर्ग केला जाणार : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. नियमानुसार हा तपास सीआयडी (CID) कडे वर्ग केला जाणार आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विमान अपघाताच्या तापसाची सुत्रे ब्युरोने (AAIB) हाती घेतली आहेत. एएआयबी (AAIB) च्या प्राथमिक आणि तांत्रिक निष्कर्षांच्या आधारे पुढील चौकशी होणार आहे.”

एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला अपेक्षित ‘रीड-बॅक’ देण्यात आला नाही : बुधवारी सकाळी अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे रवाना झाले होते. 5 फेब्रुवारीला होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात चार प्रचारसभांना संबोधित करण्याचा त्यांचा कार्यक्रम होता. राज्य सरकारने अपघातापूर्वीच्या घटनाक्रमाबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलंय. निवेदनानुसार, ‘लिअरजेट’ प्रकारच्या विमानाला खराब दृश्यमानतेमुळे एकदा ‘गो-अराऊंड’ करून नंतर बारामती विमानतळावर उतरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र उतरण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर विमानाकडून एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला अपेक्षित ‘रीड-बॅक’ देण्यात आला नाही. त्यानंतर काही क्षणांतच धावपट्टीच्या कडेला विमानाने पेट घेतला आणि अपघात घडला.

मृतांचे मृतदेह बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवले : अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एनडीआरएफ आणि अन्य आपत्कालीन बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत स्थानिक नागरिकांनी मृतांचे मृतदेह बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवले होते. त्यानंतर प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे पथक घटनास्थळी दाखल होऊन अपघातस्थळ सुरक्षित करण्यात आले.

