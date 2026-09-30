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पितृपक्षात भाज्यांना ‘भाव’; आवक घटल्याने दरांनी गाठला उच्चांक

हिंदू संस्कृतीत पितृपक्षाला विशेष महत्त्व आहे. या काळात पितरांचे स्मरण करून त्यांच्या नैवेद्यासाठी विविध प्रकारच्या सात्त्विक भाज्या तयार करण्याची परंपरा आहे.

Vegetable Prices Higher
पितृपक्षात भाज्यांना ‘भाव’ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 11:09 AM IST

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जळगाव : पितृपक्षाच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहरातील बाजारपेठेत भाजीपाल्याची मागणी वाढली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही भागांत पावसानं ओढ दिल्यानं बाजारातील आवक घटली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीचा थेट परिणाम भाजीपाल्याच्या दरावर झाला असून, सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडलं आहे.

सध्या बाजारात गवार तब्बल 120 रुपये किलो, भेंडी 80 रुपये, कांदा 60 रुपये, मिरची 60 रुपये, टोमॅटो 30 रुपये, मेथी 120 रुपये, तर दोडका 50 रुपये किलो दराने विकले जात आहेत. पितृपक्षात भाज्यांना वाढणारी मागणी आणि त्या तुलनेत घटलेली आवक यामुळे दर चढले आहेत.

पितृपक्षात भाज्यांना ‘भाव’ (ETV Bharat)

पितृपक्षाला विशेष महत्त्व :

हिंदू संस्कृतीत पितृपक्षाला विशेष महत्त्व आहे. या काळात पितरांचे स्मरण करून त्यांच्या नैवेद्यासाठी विविध प्रकारच्या सात्त्विक भाज्या तयार करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे गवार, भेंडी, दोडका, भोपळा, मेथी, अळू यांसह विविध भाज्यांना पितृपक्षात विशेष मागणी असते.

यंदाही पितृपक्ष सुरू झाल्यानंतर बाजारात भाजीपाल्याची मागणी वाढली आहे. मात्र, दुसरीकडे जिल्ह्यातील काही भागांत पावसाने ओढ दिल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन आवक घटली आहे. परिणामी, मागणी वाढत असताना पुरवठा कमी झाल्याने दरात वाढ झाली आहे. आगामी काळात पावसाने पुन्हा ओढ दिल्यास भाजीपाल्याची आवक आणखी कमी होऊन दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या भाजीपाल्याच्या दरामुळे ग्राहकांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडत आहे.

मागणी वाढली, पण आवक घटली :

पितृपक्षासाठी आवश्यक असलेल्या भाज्यांची खरेदी करण्यासाठी ग्राहक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करत आहेत. त्यामुळे भाज्यांची मागणी वाढली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत बाजारातील आवक कमी असल्याने भाज्यांच्या दरात वाढ झाली आहे. पितृपक्षातील नैवेद्यासाठी काही ठराविक भाज्यांना अधिक मागणी असल्यानं त्यांच्या दरात तुलनेने मोठी वाढ झाली आहे.

पावसाच्या लहरीपणाचा बाजारावर परिणाम :

भाजीपाल्याच्या उत्पादनासाठी नियमित पाऊस आणि अनुकूल हवामान आवश्यक असते. मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने काही भागांतील भाजीपाला पिकांवर परिणाम झाला असून, बाजारात येणाऱ्या मालाचे प्रमाण कमी झाले आहे. आवक कमी आणि मागणी अधिक असल्याने दरवाढ झाली आहे.

आगामी काळात पावसाने आणखी ओढ दिल्यास भाजीपाल्याची आवक कमी होऊन दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.

दरवाढीचा फटका :

दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे आधीच कुटुंबाच्या बजेटवर ताण आहे. त्यात भाजीपाल्याचे दर वाढल्याने गृहिणींच्या घरखर्चाचे गणित बिघडले आहे. पूर्वी सहज खरेदी करता येणाऱ्या भाज्यांसाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे.

एका गृहिणीने सांगितलं की, पितृपक्षातील नैवेद्यासाठी गवार, भेंडी, दोडके यांसारख्या भाज्यांची आवश्यकता असते. मात्र, या भाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सणासुदीच्या काळात घरखर्चाचे नियोजन करणे कठीण होत आहे.

भाजीपाल्याचे दर वाढल्याचा परिणाम थेट घरातील स्वयंपाकघरावर होत आहे. रोजच्या जेवणासाठी भाजी आवश्यक असल्याने दर वाढले तरी ग्राहकांना खरेदी करावीच लागते. त्यामुळे वाढलेल्या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या मासिक खर्चावर होत आहे.

पितृपक्षामुळे वाढलेली मागणी, त्याचवेळी घटलेली आवक आणि पावसाची अनिश्चितता यामुळे भाजीपाल्याच्या दरात वाढ झाली आहे. पावसाने पुन्हा ओढ दिल्यास आवक आणखी घटून दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढत्या दरांचा थेट फटका जळगावकरांच्या खिशाला बसत आहे.

TAGGED:

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