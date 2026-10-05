पितृपक्षातील पिंडदानानंतर बाणगंगा तलावात मृत माशांचा खच; मनसेकडून तीव्र आंदोलनाचा इशारा
पितृपक्षातील (Pitru Paksha 2026) पिंडदान आणि धार्मिक विधींमुळं मुंबईतील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात मोठ्या प्रमाणावर शेकडो मासे मृत होऊन तरंगताना आढळले आहेत.
Published : October 5, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई : वाळकेश्वर येथील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात (Banganga lake) शेकडो मासे मृतावस्थेत आढळले आहेत. पितृपक्षात (Pitru Paksha 2026) करण्यात आलेल्या पिंडदान आणि धार्मिक विधींमुळं तलावाचं पाणी दूषित होऊन माशांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
पितृपक्षातील पिंडदान माश्यांच्या जीवाशी - पितृपक्षादरम्यान तलावात अर्पण करण्यात आलेले पिठाचे गोळे (पिंड), तेल, तूप, दूध, अबीर-गुलाल आणि फुलांचे विसर्जन केल्यामुळं पाणी प्रचंड दूषित झालं. हे अन्नपदार्थ पाण्यात कुजल्यामुळं ऑक्सिजनची पातळी कमालीची खालावली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तलावातून मृत मासे बाहेर काढण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू केलं आहे. तसेच पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेत. पालिकेनं तलावातील ऑक्सिजन वाढवण्यासाठी एरिएशन पंप बसवले असून, पाण्याचा उपसा करून नवीन पाणी भरण्याचं नियोजन केलंय. याशिवाय या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालिकेच्या 'डी' विभाग कार्यालयानं स्थानिक नागरिक आणि पुरोहितांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. यापूर्वी 2025 मध्येही पालिकेनं बाणगंगा तलावातून सुमारे 10,000 किलो मृत मासे आणि कचरा बाहेर काढला होता. ही ऐतिहासिक वास्तू खाजगी ट्रस्ट, हेरिटेज समिती आणि पालिका यांच्या अंतर्गत येत असल्यानं ठोस उपाययोजना नसल्याबाबत नागरिकांकडून संताप व्यक्त होतोय.
मनसेची आक्रमक भूमिका - मुंबईतील मलबार हिल परिसरातील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावात शेकडो मासे मृतावस्थेत तरंगताना आढळल्यानं स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळलीय. पितृपक्षात झालेल्या पिंडदान आणि धार्मिक विधींमुळं तलावाचं पाणी प्रचंड दूषित झालं असून, त्यामुळंच ऑक्सिजनची पातळी खालावून माशांचा तडफडून मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या निष्काळजीपणाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कमालीची आक्रमक झाली आहे. मनसेचे विभाग अध्यक्ष नीलेश पुंडे यांनी सांगितलं की, "गणेशोत्सवाच्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेनं तलावात विसर्जन रोखण्यासाठी बॅरिकेडिंग केलं होतं. ते पितृपक्षापर्यंत ठेवणं गरजेचं असताना सप्टेंबरच्या अखेरीस पालिकेनं ते हटवलं, त्यानंतर भाविकांनी थेट तलावात वस्तू अर्पण केल्यात. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारामुळं साल 2023 आणि 2025 मध्येही अशीच घटना घडली होती. पालिका प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार याला कारणीभूत असून यावर ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा मनसेनं दिला आहे.
बाणगंगा तलावात मूर्ती विसर्जनास हायकोर्टाची मनाई - गेली अनेक वर्षे शाडूच्या गणेश मुर्तींचं बाणगंगा तलावात विधीवत विसर्जन केलं जातंय. मात्र, गेल्यावर्षीपासून पालिकेनं त्यास मनाई केलीय. हा आपल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. संविधानानं आपल्याला धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार दिलाय. त्यामुळं ही मनाई रद्द करुन बाणगंगेत शाडूच्या गणेश मुर्तींचं विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करत स्थानिक रहिवासी संजय शिर्के यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, पीओपीच्या गणेश मूर्तींच नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्यास हायकोर्टानं मनाई केलीय. बाणगंगा तलाव हे एक ऐतिहासिक वारसास्थळ असून ते पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत. त्यांनी रितसर पत्र पाठवून राज्य सरकार आणि बीएमसीला इथं विसर्जन करू देऊ नका असं कळवलंय. त्यामुळं इथं कोणत्याही विसर्जनास परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं राज्य सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलंय.
बाणगंगा तलावाचं ऐतिहासिक महत्त्व आणि पौराणिक वारसा - मुंबईच्या मलबार हिल परिसरात असलेला बाणगंगा तलाव हा शहराच्या प्राचीन ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारशाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. अरबी समुद्राच्या अगदी जवळ असूनही या तलावात वर्षभर गोड पाणी असणं हे याचं सर्वात मुख्य वैशिष्ट्य. याशिवाय पौराणिक कथेनुसार, प्रभू श्रीरामचंद्र जेव्हा माता सीतेच्या शोधात निघाले होते, तेव्हा त्यांनी या परिसरात मुक्काम केला होता. इथं पिण्यासाठी गोडे पाणी उपलब्ध नसल्यामुळं श्रीरामांनी जमिनीवर बाण मारून पाण्याचा गोड झरा निर्माण केला. हा पाण्याचा स्रोत थेट गंगेचा उपप्रवाह मानला जातो, म्हणूनच या तल्लाला 'बाणगंगा' हे नाव पडलं. श्रीरामांनी याच ठिकाणी पूजेसाठी वाळूचे शिवलिंग तयार केलं, ज्यावरून या परिसराला वाळकेश्वर हे नाव मिळालं. ऐतिहासिक नोंदीनुसार या तलावाचं मूळ बांधकाम इ.स. 1127 मध्ये शिलाहार घराण्याच्या राजवटीत राजा चित्तराज याच्या मंत्र्यांनी केलं. पुढे सोळाव्या शतकात पोर्तुगीज आक्रमकांनी हे मूळ मंदिर आणि तलाव नष्ट केला होतं. त्यानंतर साल 1715 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत गौड सारस्वत ब्राह्मण मंदिर न्यासाच्या पुढाकारानं आणि या तलावाचा व मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात जो आजही कायमय. त्यानंतर स्वराज्यात कान्होजी आंग्रे आणि रघुनाथराव पेशवे यांसारखे मराठा साम्राज्यातील प्रमुख नेते आणि योद्धे आपल्या पापांचे क्षालन करण्यासाठी आणि मनःशांतीसाठी या पवित्र तीर्थक्षेत्राला भेट दिल्याची नोंद आहे.
सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व - बाणगंगा तलावाच्या चारही बाजूंनी पायऱ्या बांधलेल्या असून या परिसरात अनेक प्राचीन मंदिरे, धर्मशाळा आणि संतांची समाधीस्थळं आहेत. हिंदू धर्मात या तलावाला अत्यंत पवित्र मानलं जात असल्यानं इथं वर्षभर पितृकार्य, श्राद्ध आणि पिंडदान यांसारखे धार्मिक विधी केले जातात. तसेच, कार्तिक पूर्णिमेला इथं वाराणसीच्या धर्तीवर भव्य दीपोत्सव आणि महाआरती आयोजित केली जाते, जी पाहण्यासाठी इथं हजारो पर्यटक येतात. 'महाराष्ट्र प्राचीन स्मारकं आणि पुराणवास्तू शास्त्रविषयक स्थळं अधिनियम, 1960' नुसार महाराष्ट्र सरकारनं या तलावाला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलंय. मुंबई हेरिटेज काँझर्वेशन कमिटीनंही याला 'Grade-I हेरिटेज' दर्जा दिलेला आहे. ज्यामुळं याच्या मूळ रचनेत कोणताही बदल करण्यास मनाई आहे. सध्या मुंबई महानगरपालिकेतर्फे या परिसराच्या सौंदर्यीकरणाचा व ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जातोय.
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