पितृपक्षात आईवडिलांच्या आठवणींनी कंठ दाटला; निराधार आश्रमात 160 निराधार मुलांकडून सामूहिक पितृपूजन
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भगवान बाबा बालिका आश्रमात (Bhagwan Baba Balika Ashram) 160 निराधार मुलांनी सामूहिक पितृपूजन केलं.
Published : October 5, 2026 at 1:46 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : सर्वत्र पितृपक्ष पंधरवडा (Pitru Paksha 2026) सुरू असून, या काळात पूर्वजांचे स्मरण करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. मात्र, स्वतःच्या आई-वडिलांचा विधी करण्याची संधी त्यांना मिळत नाही, असेही अनेक लोक आहेत. त्यापैकी म्हणजे निराधार केंद्रात राहणारी मुलं आहेत. अनेकांना तर आपल्या आई-वडिलांचं छत्रही आठवत नाही. आश्रमातील सोबत राहणारे मुलं म्हणजे त्यांचे भाऊ-बहीण आणि संचालक म्हणजे मायबाप मानले जातात.
160 निराधार मुला-मुलींनी केलं सामूहिक पितृपूजन : निराधार मुलांना पितृपक्ष आणि त्यातील विधींची माहिती व्हावी, तसेच त्यांच्या हातूनही आपल्या पितरांचं विधिवत पूजन व्हावं, या उद्देशानं सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेत प्रथमच सामूहिक पितृपूजनाचं आयोजन केलंय. एकाच वेळी 160 निराधार मुला-मुलींच्या आई-वडिलांचं विधिवत पूजन करून होम-हवन आणि भोग अर्पण करण्यात आला. यावेळी अनेक मुलं भावुक झाली होती. आई-वडिलांच्या आठवणींत त्यांच्या भावनांना अश्रूंमधून वाट मोकळी झाली होती.
पितृपक्ष हिंदू संस्कृतीत अतिशय महत्त्वाचा : पितृपक्ष हा हिंदू संस्कृतीतील महत्त्वाचा धार्मिक विधी मानला जातो. पूर्वजांचं स्मरण करण्यासाठी दरवर्षी गणेशोत्सवानंतर साधारणतः 16 दिवसांचा हा कालावधी असतो. या काळात आई-वडील, आजी-आजोबा तसेच इतर पूर्वजांच्या स्मरणार्थ विधिवत पूजन करून श्राद्ध घालण्याची प्रथा आहे. या कालावधीला श्राद्धपक्ष किंवा महालय पक्ष असंही म्हटलं जातं. पूर्वजांचं स्मरण करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळावेत, यासाठी या काळात विविध धार्मिक विधी केले जातात.
भगवान बाबा आश्रमात भावनिक वातावरणात विधी पूर्ण: भगवान बाबा बालिका आश्रमात ‘सर्वपित्री सार्वजनिक शांती पूजा व होम-हवन’ विधी संपन्न झाला. दिवंगत रामभाऊ पांडुरंग कल्याणकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आणि ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं या धार्मिक आणि सामाजिक विधीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आई-वडिलांचे किंवा दोघांपैकी एकाचे छत्र हिरवल्यावर त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी कोणीही नसल्यानं नाईलाजास्तव त्यांना निराधार केंद्रात ठेवण्यात येतं. अशा निराधार मुलांच्या नशिबी कुठलेही धार्मिक विधी करण्याचं भाग्य लाभत नाही. त्यांच्या पितरांचीदेखील शांती व्हावी, याकरिता सामूहिक पितृपूजन करण्यात आलं. आश्रमात राहणाऱ्या 100 मुले आणि 60 मुली अशा एकूण 160 निराधारांच्या पित्रांचं सामूहिक पूजन करण्यात आल्याची माहिती भगवान बाबा बालिका आश्रमाच्या संचालिका कविता वाघ - घुगे यांनी दिली.
विधीची माहिती व्हावी, यासाठी उपक्रम : निराधार आश्रमातील बालकांसाठी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. दिवाळी, दसरा, होळी, ईद सारखे सण विविध संघटनांच्या माध्यमातून साजरे केले जातात. मात्र, पितृपक्षाच्या विधीचं आयोजन यापूर्वी करण्यात आलं नव्हतं. अनेकदा पितरांच्या स्मरणार्थ आश्रमात अन्नदान किंवा विविध वस्तूंचं दान केलं जातं. त्यामुळं पितृपक्ष म्हणजे केवळ भोजनदान करणं, अशी भावना मुलांच्या मनात निर्माण झाली होती. ही भावना दूर करून पितृपक्षाचं महत्त्व आणि त्यामागील धार्मिक विधी त्यांना समजावेत, तसेच त्यांच्या हातूनही पितृपूजन व्हावं, या उद्देशाने पहिल्यांदाच सामूहिक पितृपक्ष विधी पार पाडण्यात आला. आश्रमातील 160 बालकांसह कर्मचारी आणि संचालक यांच्या पितरांचंही विधिवत पूजन व स्मरण करण्यात आलं. त्यानंतर होम-हवन करून भोग अर्पण करण्यात आला, अशी माहिती संचालिका कविता वाघ-घुगे यांनी दिली.
अनेकांचे कंठ दाटून आले : ज्या नागरिकांना आपल्या पूर्वजांची तिथी किंवा नावे माहीत नाहीत, तसेच ज्यांना घरी पितृपूजा करणं शक्य होत नाही, अशा अनेक नागरिकांनीही या सार्वजनिक शांतीपूजा आणि हवन सोहळ्यात सहभागी होऊन आपल्या पितरांचं पुण्यस्मरण केलं. हा संपूर्ण धार्मिक विधी सतीश मुळे गुरुजी आणि त्यांच्या पुरोहित सहकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रोक्त पद्धतीनं पार पडला. कार्यक्रमासाठी दिवंगत रामभाऊ पांडुरंग कल्याणकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं अन्नदानाची सेवा देण्यात आली. विधी सुरू असताना अनेक बालकांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. काहींनी आपल्या भावना बोलून व्यक्त केल्या आहेत. तर काहींनी अश्रूंच्या माध्यमातून आपलं दुःख व्यक्त केलं. या मुलांच्या हातूनही पितृविधी व्हावा आणि त्यांनी आपल्या पूर्वजांचं स्मरण करावं, हाच या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता, अशी माहिती ज्युनियर चार्ली फाउंडेशनचे प्रमुख सोमनाथ स्वभावने यांनी दिली.
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