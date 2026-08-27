हुंडाबळीने पिंपरी-चिंचवड पुन्हा हादरलं, 17 वर्षांचा संसार संपुष्टात;आत्महत्या की हत्या? पतीसह सासू सासरे आणि दीराला अटक
17 वर्षांचा संसार, हुंड्यासाठी कथित छळ, पैशांची मागणी आणि अखेर शिल्पाचा झालेला मृत्यू यामुळे कलाटे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Published : August 27, 2026 at 10:58 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : हुंडाबळीच्या घटनांनी पिंपरी-चिंचवड पुन्हा एकदा हादरले आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर आता शिल्पा गवारे यांच्या मृत्यूने शहराच्या काळजाला हादरा दिलाय. वाकड परिसरातील या धक्कादायक प्रकरणात 17 वर्षांचा संसार, हुंड्यासाठी कथित छळ, पैशांची मागणी आणि अखेर शिल्पाचा झालेला मृत्यू यामुळे कलाटे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शिल्पाच्या मृत्यूनंतर तिच्या दोन मुलांच्या भविष्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
शिल्पा गवारे यांचा विवाह सचिन गवारे यांच्याशी झाला होता. मात्र लग्नानंतर संसार सुखाचा होण्याऐवजी हुंडा आणि पैशांच्या मागणीवरून तिचा छळ सुरू असल्याचा आरोप तिच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. पती सचिन गवारे, सासरे उत्तम गवारे, सासू संजीवनी गवारे आणि दीर संदीप गवारे या चौघांकडून शिल्पाचा दीर्घकाळ छळ करण्यात आल्याचा दावा कलाटे कुटुंबीयांनी केला आहे.
लेक सुखी राहावी, संसार टिकावा यासाठी कलाटे कुटुंबीयांनी वेळोवेळी गवारे कुटुंबीयांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचा आरोप आहे. दोन एकर जमीन, व्यवसायात मदत तसंच वारंवार लाखो रुपयांची रोकड देण्यात आली. मात्र एवढं करूनही शिल्पाचा छळ थांबला नाही, असा आरोप तिच्या माहेरच्यांनी केला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे सचिन गवारे याच्यावर लग्नापूर्वीच हत्येचा गुन्हा दाखल असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ही बाब लपवून कलाटे कुटुंबीयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. लग्नानंतर मात्र पैशांचा हव्यास वाढत गेला आणि त्याचा परिणाम शिल्पाच्या आयुष्यावर झाला, असा कुटुंबीयांचा दावा आहे.
शिल्पाचा छळ असह्य झाल्यानंतर तिच्या आई-वडिलांनी आणि भावांनी तिला माहेरी येण्याची विनंती केली होती. मात्र कुटुंब, संसार आणि मुलांचा विचार करून शिल्पा सासरीच राहिली. तब्बल 17 वर्षे तिने हा संसार निभावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अखेर तिच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आणि तिने जगाचा निरोप घेतला.
शिल्पाने आत्महत्या केल्याचं प्राथमिक स्वरूप असलं, तरी तिच्या कुटुंबीयांनी हा दावा फेटाळून लावत हा आत्महत्येचा प्रकार नसून हत्या असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळं वळण मिळालं आहे. शिल्पाने आत्महत्या केली त्यावेळी तिच्या बेडरुमचं दार उघडं होतं, अशी माहिती पोलिसांच्या प्रथमदर्शनी पंचनाम्यात समोर आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. घटनेची वेळ मध्यरात्री सुमारे दीडची होती. त्यावेळी पती सचिन घरात असताना तो बेडरुममध्ये का नव्हता, असा सवाल शिल्पाच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे. या सर्व बाबींचा तपास आता पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
शिल्पाच्या मृत्यूनंतर कलाटे कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाकड पोलीस ठाण्यात हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात पती सचिन गवारे, सासरे उत्तम गवारे, सासू संजीवनी गवारे आणि दीर संदीप गवारे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने चौघांनाही 31 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास आत्महत्या तसंच हत्येच्या दोन्ही शक्यता लक्षात घेऊन केला जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. शिल्पाच्या मृत्यूची नेमकी परिस्थिती काय होती? तिच्यावर खरंच हुंड्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता का? पतीवर यापूर्वी दाखल असलेल्या गुन्ह्याची पार्श्वभूमी काय आहे? मृत्यूच्या वेळी घरात नेमके काय घडले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांच्या तपासातून समोर येणार आहेत.
एका आईच्या मृत्यूने दोन मुलांचं भविष्य अंधारात ढकललं आहे. 17 वर्षांचा संसार अखेर अशा दुर्दैवी वळणावर येऊन थांबला आहे की, शिल्पाच्या कुटुंबीयांना दुःख पचवणंही कठीण झालं आहे. लेकीला वाचवता आलं नाही, ही खंत आणि तिच्या मृत्यूमागचं सत्य समोर यावं, अशी अपेक्षा या कुटुंबीयांची आहे. आता शिल्पाचा मृत्यू नेमका आत्महत्या होता की हत्या, हुंड्याच्या मागणीमुळे तिच्यावर खरंच अत्याचार झाले का आणि या प्रकरणामागील संपूर्ण सत्य काय आहे, याचा उलगडा पोलिसांच्या तपासानंतरच होणार आहे.