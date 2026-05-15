पिंपरीचे महापौर रवी लांडगे सायकलवर, मोदींच्या आवाहनाला इंधन वाचवून दिला प्रतिसाद
पिंपरी-चिंचवड शहरात पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देण्यासाठी महापौरांचा सायकल प्रवास महत्त्वाचा ठरत आहे.
Published : May 15, 2026 at 1:44 PM IST
पिंपरी-चिंचवड - पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा संदेश देत पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे यांनी आज सायकलवरून शहरातील कामकाज करत नागरिकांचं लक्ष वेधलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘फिट इंडिया’ आणि इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्यांनी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हा उपक्रम केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता आठवड्यातून एक दिवस सायकलवरूनच कामकाज करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
ETV BHARAT चे प्रतिनिधी राजू वारभुवन यांनी देखील स्वतः सायकल चालवत महापौरांशी संवाद साधला. या संवादामध्ये महापौरांनी आपल्या उपक्रमामागील उद्देश स्पष्ट करत नागरिकांनीही यात सहभागी व्हावं, असं आवाहन केलं. पिंपरी-चिंचवड शहरात पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देण्यासाठी महापौरांचा हा सायकल प्रवास महत्त्वाचा ठरत असून, येत्या काळात या उपक्रमाचे प्रत्यक्ष परिणाम पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
महापौर रवी लांडगे आज सकाळपासूनच सायकलवरून विविध शासकीय कामांसाठी बाहेर पडले. शहरातील विविध भागांमध्ये फिरत त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला आणि सायकल वापराचे महत्त्व पटवून दिले. “मी पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्राधान्य देणार आहे. सायकल वापरामुळे आरोग्य चांगले राहते आणि प्रदूषणही कमी होते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने शक्य तेथे सायकलचा वापर वाढवावा,” असं आवाहन त्यांनी केलं.
यावेळी त्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील अपयशी ठरलेली शेअरिंग सायकल योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा मानस व्यक्त केला. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही योजना काही कारणांमुळे बंद पडली होती. मात्र आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि नागरिकांच्या गरजांचा विचार करून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि सायकलस्वारांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी प्रत्येक प्रमुख रस्त्यावर स्वतंत्र सायकल ट्रॅक उभारण्याचंही आश्वासन महापौरांनी दिलं. “सायकल ट्रॅक ही काळाची गरज आहे. शहराचा विकास करताना पर्यावरण आणि नागरिकांचं आरोग्य यांचा समतोल राखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे,” असं ते म्हणाले.
महापौरांच्या या उपक्रमाला नागरिकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. काहींनी हा उपक्रम स्वागतार्ह असल्याचं म्हटलंय, तर काहींनी केवळ प्रतिकात्मक कृती न करता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र, प्रशासनानं याला सातत्य दिल्यास शहरात सायकल संस्कृती रुजण्यास नक्कीच मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
