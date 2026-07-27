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पिंपरीत भरदिवसा दुकानात दरोडा; एक आरोपी ताब्यात, विधीसंघर्षित आरोपींमुळे समुपदेशनाचा पर्याय

पिंपरीतील गजबजलेल्या बाजारपेठेत भरदिवसा दुकानात दरोडा टाकल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळं व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.

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पिंपरीत भरदिवसा दुकानात दरोडा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 5:40 PM IST

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पिंपरी - येथील गजबजलेल्या मार्केट परिसरात भरदिवसा घडलेल्या धाडसी दरोड्याच्या घटनेमुळं व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. चॉईस व्हरायटी या दुकानात तीन अज्ञात तरुणांनी धारदार शस्त्राचा धाक दाखवत दुकानदार आणि त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या ग्राहकाला बाहेर काढलं. त्यानंतर गल्ल्यातील सुमारे 70 हजार रुपयांची रोकड काही क्षणांत लंपास करून तिन्ही आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. ही संपूर्ण घटना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रूपाली बोबडे यांनी दिली.

एक आरोपी ताब्यात : घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला. विविध ठिकाणच्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासत पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्याआधारे पोलिसांनी या प्रकरणातील एका आरोपीला ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, या दरोड्यात सहभागी असलेले तीनही आरोपी अल्पवयीन असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्यानुसार त्यांच्या विरोधात बाल न्यायप्रणालीच्या तरतुदीनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपींकडून अधिक माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्या वर्तनामागील कारणांचा अभ्यास करून त्यांना योग्य मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जाणार आहे.

पिंपरीत भरदिवसा दुकानात दरोडा (ETV Bharat Reporter)


मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या दिशा फाउंडेशनच्या माध्यमातून या विधीसंघर्षित बालकांचे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन करण्यात येणार आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून दूर ठेवून त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी मानसोपचार, वैयक्तिक समुपदेशन आणि सामाजिक मार्गदर्शनाचा आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रूपाली बोबडे यांनी पालकांना महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे.

मुलांना मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार : "आपल्या पाल्यांच्या हालचाली, मित्रपरिवार आणि वर्तनावर पालकांनी सातत्यानं लक्ष ठेवावं. मुलांमध्ये चुकीच्या सवयी किंवा गैरवर्तनाची लक्षणे दिसून आल्यास वेळेत त्यांना समुपदेशनासाठी घेऊन जावं. योग्यवेळी केलेलं मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार मुलांचं भविष्य घडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो," असं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रूपाली बोबडे यांनी सांगितलं.

अधिकचा तपास सुरू : भरदिवसा घडलेल्या या घटनेनं शहरातील व्यापारी वर्गात सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात असली, तरी पोलिसांनी अल्पावधीत आरोपींपर्यंत पोहचत तपासाला गती दिली आहे. उर्वरित आरोपींविषयीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास पिंपरी पोलीस करत आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रूपाली बोबडे यांनी दिली.

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TAGGED:

दुकानात दरोडा
चॉईस व्हरायटी
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