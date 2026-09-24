पिंपरीत ‘मेड इन पाकिस्तान’ गोरी ब्युटी क्रीम जप्त; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी शाखेनं पिंपरीतील 'शक्ती कॉस्मेटिक्स' दुकानावर धडक कारवाई करत भारतात बंदी असलेली, 'मेड इन पाकिस्तान'ची बेकायदेशीर 'गोरी ब्युटी क्रीम' जप्त केली आहे.
Published : September 24, 2026 at 6:25 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील पिंपरी परिसरात भारतात विक्रीस मनाई असलेल्या पाकिस्तानी बनावटीच्या ब्युटी क्रीमची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पिंपरीतील पीएमपीएमएल बस स्टॉपजवळ असलेल्या 'शक्ती कॉस्मेटिक्स' या दुकानावर दहशतवाद विरोधी शाखेनं कारवाई केली. या कारवाईमध्ये ‘मेड इन पाकिस्तान’ अशी नोंद असलेल्या ‘गोरी ब्युटी क्रीम’च्या 23 डब्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या क्रीमची एकूण किंमत 12 हजार 650 रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
दहशतवाद विरोधी शाखेला 'शक्ती कॉस्मेटिक्स' या दुकानात भारतात विक्रीस मनाई असलेल्या पाकिस्तानी बनावटीच्या सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी दुकानाची तपासणी केली. त्यावेळी दुकानामध्ये पाकिस्तानी बनावटीच्या ‘गोरी ब्युटी क्रीम’चा साठा आढळून आला. या क्रीमच्या पॅकिंगवर ‘मेड इन पाकिस्तान’ अशी नोंद असल्याचं पोलिसांच्या निदर्शनास आलं.
पोलिसांनी दुकानातील 550 रुपये किमतीच्या 23 क्रीम जप्त केल्या. या सर्व क्रीमची एकूण किंमत 12 हजार 650 रुपये आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील व्यापारावर विविध निर्बंध असताना, या पाकिस्तानी बनावटीच्या क्रीम पिंपरीतील दुकानापर्यंत कशा पोहोचल्या, याचा तपास आता पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी 'शक्ती कॉस्मेटिक्स'चे दुकानदार प्रकाश मनोहरलाल गुरु याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 318(4) तसेच कॉपीराइट कायद्याच्या कलम 51 आणि 63 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जप्त केलेल्या क्रीमचा पुरवठा नेमका कुठून झाला, त्या कोणाकडून खरेदी करण्यात आल्या, भारतात त्या कोणत्या मार्गानं आणण्यात आल्या आणि या व्यवहारामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, भारतात विक्रीस मनाई असलेल्या वस्तू अशा पद्धतीनं स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध होत असल्यानं, त्यांचा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती किंवा यंत्रणेपर्यंत पोहोचण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे. त्यामुळे जप्त करण्यात आलेल्या क्रीमच्या आधारे त्यांच्या पुरवठ्याचा माग काढला जात आहे. दुकान मालकानं या क्रीम कुठून घेतल्या, त्यासाठी कोणाशी संपर्क केला होता आणि यापूर्वी अशा वस्तूंची विक्री केली आहे का, याचीही माहिती तपासात घेतली जात आहे.
दरम्यान, नागरिकांनीही बाजारात खरेदी करताना वस्तूंच्या पॅकिंगवरील उत्पादनाची माहिती तपासावी, असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे. विशेषतः भारतात विक्रीस मनाई असलेल्या किंवा संशयास्पद पद्धतीनं विक्री होत असलेल्या वस्तू आढळल्यास, त्याबाबत पोलिसांना माहिती देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. ‘मेड इन पाकिस्तान’ अशी नोंद असलेल्या वस्तूंची बेकायदेशीर विक्री किंवा साठवणूक आढळल्यास नागरिकांनी दहशतवाद विरोधी शाखेशी संपर्क साधावा, असं पोलिसांनी सांगितले.
या कारवाईनंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील सौंदर्यप्रसाधनांच्या दुकानांमध्ये अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री होत आहे का, याकडेही पोलिसांचं लक्ष राहणार आहे. सध्या जप्त केलेल्या क्रीमच्या पुरवठ्याचा तपास सुरू असून, या वस्तूंचा स्रोत आणि त्यामागील पुरवठा साखळी तपासातून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत दहशतवाद विरोधी शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विकास राऊत यांनी सांगितलं की, दुकानामध्ये भारतात विक्रीस मनाई असलेल्या पाकिस्तानी बनावटीच्या क्रीमचा साठा आढळून आल्यानं संबंधित दुकानदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तसेच त्या दुकानापर्यंत कशा पोहोचल्या, याबाबत पुढील तपास सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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