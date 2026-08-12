ETV Bharat / state

पिंपरी-चिंचवडमध्ये भटक्या श्वानांची दहशत; चार महिन्यांत 13,615 नागरिकांना चावा, लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या सुमारे एक लाखाच्या आसपास भटके श्वान असल्याचा अंदाज आहे. हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते, रहिवाशांकडून टाकण्यात येणारे अन्न यामुळे श्वानांचा वावर वाढत आहे.

Pimpri Chinchwad Stray Dog Terror
पिंपरी-चिंचवडमध्ये भटक्या श्वानांची दहशत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील भटक्या आणि मोकाट श्वानांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गेल्या चार महिन्यांत तब्बल 13 हजार 615 नागरिकांना श्वानांनी चावा घेतल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. म्हेत्रेवस्ती येथे पाच वर्षांच्या चिमुकलीवर पाच ते सात श्वानांनी केलेल्या हल्ल्याची घटना ताजी असतानाच, वाल्हेकरवाडीतील चिंचवडे नगर परिसरात एका लहान मुलावर श्वानांच्या टोळक्याने हल्ला केल्याचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलंय. सुदैवानं या हल्ल्यात चिमुकला थोडक्यात बचावला. मात्र, या घटनांमुळे शहरातील लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या सुमारे एक लाखाच्या आसपास भटके श्वान असल्याचा अंदाज आहे. हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते तसंच रहिवाशांकडून उघड्यावर टाकण्यात येणारे शिल्लक अन्न यामुळे श्वानांचा वावर वाढत असल्याचं सांगितलं जातं. अन्नाच्या शोधात श्वानांचे टोळके रस्त्यावर फिरताना दिसते. विशेषतः रात्रीच्यावेळी पादचारी आणि दुचाकीस्वारांच्या अंगावर अचानक श्वान धावून जात असल्यानं अपघातांच्याही घटना घडत आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये भटक्या श्वानांची दहशत (ETV Bharat)

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च : श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. श्वान संतती नियमनासाठी प्रति श्वान सुमारे एक हजार रुपये खर्च करून नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात येतं. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील श्वानांची संख्या आणि नागरिकांवरील हल्ले कमी होत नसल्यानं महापालिकेच्या उपाययोजनांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात 373, मेमध्ये 292, जूनमध्ये 315, तर जुलैमध्ये 157 श्वान संतती नियमन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्याचवेळी भटक्या श्वानांच्या रेबीज लसीकरणाची मोहीमही राबविण्यात आली. एप्रिलमध्ये 1918, मेमध्ये 2552, जूनमध्ये 2916, तर जुलैमध्ये 2347 श्वानांचे रेबीज लसीकरण करण्यात आले.

सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न : मात्र, लसीकरण आणि नसबंदीच्या आकडेवारीनंतरही श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये घट झालेली दिसत नाही. गेल्या 11 वर्षांत शहरात तब्बल 1लाख 98 हजार 345 नागरिक श्वानदंशाचे बळी ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ भटक्या श्वानांची नसून नागरिकांच्या सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनली आहे.

विशेषतः लहान मुलांवरील हल्ल्यांच्या घटनांनी पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. मुलांना घराबाहेर पाठवताना पालकांना काळजी घ्यावी लागत आहे. अनेक भागांत शाळा, मैदान, सोसायट्या आणि रस्त्यांच्या परिसरात श्वानांचे टोळके फिरताना दिसते. त्यामुळे सकाळी आणि रात्रीच्या वेळी नागरिकांना रस्त्यावरून जातानाही सावधगिरी बाळगावी लागत आहे.

प्रशासनाची चार पथके तैनात : दरम्यान, वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनानं चार पथके तैनात केली असून, आक्रमक आणि हल्लेखोर श्वानांना पकडण्याची कारवाई सुरू केल्याचे सांगितलं आहे. मात्र, नागरिकांच्या मते एखादी घटना घडल्यानंतरच कारवाई करण्यापेक्षा श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

भटक्या श्वानांची संख्या वाढण्यामागे उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा आणि खाद्यपदार्थ हेही महत्त्वाचं कारण असल्याचं सांगितलं जाते. त्यामुळे केवळ श्वानांची नसबंदी करण्याबरोबरच कचरा व्यवस्थापन, उघड्यावर अन्न टाकणाऱ्यांवर कारवाई आणि संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त यावरही महापालिकेने भर देण्याची गरज आहे.

रुग्णालयात पुरेसा लससाठा उपलब्ध : श्वानदंश झाल्यानंतर रेबीजचा धोका लक्षात घेता नागरिकांनी तातडीने वैद्यकीय उपचार घेणं आवश्यक आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात श्वानदंश झालेल्या रुग्णांसाठी रेबीज प्रतिबंधक लस विनामूल्य उपलब्ध असून, रुग्णालयात पुरेसा लससाठा उपलब्ध असल्याची माहिती महापालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी दिली आहे.

दरम्यान, महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करून नसबंदी आणि लसीकरणाच्या उपाययोजना करत असल्याचा दावा करत असली, तरी रस्त्यावर नागरिक आणि विशेषतः लहान मुले सुरक्षित आहेत का, हा प्रश्न आता पिंपरी-चिंचवडकरांकडून उपस्थित केला जातोय. आकडेवारीतून श्वानदंशाचे वाढते संकट स्पष्ट होत असताना, प्रशासनानं कागदावरील उपाययोजनांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष रस्त्यावर परिणाम दिसेल अशी ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे.

हेही वाचाः

मुंबई मेट्रोमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण

ओडिशाची उशिरा का होईना वेगानं प्रगती; देशातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य

TAGGED:

PIMPRI CHINCHWAD STRAY DOG
STRAY DOG IN PIMPRI CHINCHWAD
पिंपरी चिंचवड भटक्या श्वानांची दहशत
पिंपरी चिंचवड
PIMPRI CHINCHWAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.