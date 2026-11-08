'बाबांनो, खचू नका, आम्हाला तुमची गरज आहे'; दुष्काळाच्या सावटात 'स्नेहवन'च्या लेकरांची बळीराजाला आर्त हाक
दुष्काळाच्या तीव्र सावटात पिंपरी-चिंचवडजवळील 'स्नेहवन' संस्थेतील मुलांनी बळीराजाला खचून न जाता धैर्यानं जगण्याची आणि टोकाचं पाऊल न उचलण्याची कळकळीची विनंती केली आहे.
Published : November 8, 2026 at 5:18 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, उत्साहाचा आणि प्रकाशाचा सण. मात्र, यंदा राज्यातील अनेक भागांवर दुष्काळाचं सावट गडद झाल्यामुळे शेतकरी बांधवांवर हा सण चिंतेच्या छायेत साजरा करण्याची वेळ आली आहे. निसर्गाची साथ नसल्यानं शेतीचं झालेलं नुकसान, आर्थिक संकट आणि कर्जाचा वाढता डोंगर अशा अनेक संकटांचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला पिंपरी-चिंचवडजवळील 'स्नेहवन' संस्थेत शिकणाऱ्या, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांनी अत्यंत भावनिक साद घातली आहे. "शेतकरी बांधवांनो, कोणत्याही परिस्थितीत आत्महत्या करू नका. तुम्ही टोकाचं पाऊल उचललं, तर आम्हा लेकरांचं काय होईल? आम्ही उघड्यावर पडू. संकट कितीही मोठं असलं तरी खचून जाऊ नका", असा काळजाला भिडणारा संदेश या चिमुकल्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिला आहे.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर त्यांच्या जाण्यामुळे काय परिस्थिती ओढवते, याची वेदनादायी जाणीव स्नेहवनमधील या मुलांच्या शब्दांतून प्रकर्षानं समोर आली. वडिलांचं छत्र हरपल्यानंतर आयुष्यात आलेल्या संघर्षाचा अनुभव घेत असलेल्या या मुलांनी, इतर शेतकरी कुटुंबांवर अशी वेळ येऊ नये यासाठी थेट बळीराजालाच जगण्याची विनंती केली. शेतातील पीक वाया गेलं, कर्जाचा डोंगर वाढला किंवा आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या, तरी निराश होऊन जीवन संपवू नका; कारण तुमच्या जगण्यावर तुमच्या मुलांचं भविष्य अवलंबून आहे, ही या मुलांची आर्त हाक प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावणारी ठरली.
या भावनिक पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त विजयकुमार सूर्यवंशी यांनी सहकुटुंब 'स्नेहवन' संस्थेला भेट दिली. दिवाळीच्या निमित्तानं त्यांनी संस्थेतील मुलांशी संवाद साधत त्यांच्यासोबत आनंदाचे क्षण घालवले. मुलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्यासाठी त्यांनी दिवाळीचा आनंद त्यांच्यासोबत साजरा केला. सणाच्या काळात आपलेपणाची जाणीव करून देणारी ही भेट मुलांसाठी विशेष ठरली.
आयुक्तांनी जाणून घेतल्या मुलांच्या भावना
यावेळी आयुक्त सूर्यवंशी यांनी मुलांच्या भावना जाणून घेतल्या. "आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत, शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःचं भविष्य घडवण्याचा सुरू ठेवलेला प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील जिद्द आणि आत्मविश्वास समाजाला सकारात्मक संदेश देणारा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही संकटाला घाबरून न जाता धैर्यानं परिस्थितीचा सामना करावा. दुष्काळाचं संकट कितीही मोठं असलं, तरी अशा कठीण काळात समाजानं आणि शासनानं बळीराजाच्या पाठीशी उभे राहणं गरजेचं आहे", अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून संपूर्ण समाजाचा आधार आहे; त्याच्या कष्टावर देशाची अन्नव्यवस्था उभी आहे. मात्र, शेतीतील अनिश्चितता, नैसर्गिक संकटे आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावातून जात आहेत. अशा वेळी त्यांना केवळ आर्थिक मदतीचीच नव्हे, तर मानसिक आधाराची आणि आपुलकीच्या दोन शब्दांचीही गरज असते. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांनी एकटे पडू नये; त्यांच्या कुटुंबीयांनी, मित्रांनी आणि समाजानं त्यांना आधार द्यावा, हाच स्नेहवनमधील मुलांच्या संदेशाचा खरा अर्थ आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या मुलांनी स्वतःच्या आयुष्यात वडिलांच्या आत्महत्येची वेदना अनुभवली आहे, तीच मुले आज इतर शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी पुढे आली आहेत. त्यांच्या या आवाहनातून शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न किती गंभीर आहे आणि त्याचे परिणाम पुढील पिढीवर किती खोलवर होतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.
दिवाळीच्या प्रकाशात स्नेहवनमधील मुलांनी राज्यातील बळीराजाला दिलेला हा संदेश केवळ भावनिक आवाहन नाही, तर जगण्याची उमेद देणारा आशेचा किरण आहे. संकटे येतील, परिस्थिती कठीण होईल; मात्र, आयुष्य संपवणं हा त्यावर उपाय नाही. कारण, शेतकऱ्याच्या जगण्यावरच त्याच्या लेकरांचं भविष्य उभं आहे. त्यामुळेच या मुलांची एकच कळकळीची विनंती आहे, "बाबांनो, तुम्ही खचू नका, आत्महत्या करू नका; आम्हाला तुमची गरज आहे!"
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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