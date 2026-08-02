केरळच्या सुशिक्षित कुटुंबातील तिघांची सामूहिक आत्महत्या; कारणाबाबत तपास सुरू
पिंपरी-चिंचवडच्या मोरवाडीत आर्थिक विवंचनेतून मूळच्या केरळच्या विनोद पिल्ले, त्यांची पत्नी सिरिजा आणि मुलगी पूर्णिमा या तिघांनी सामूहिक आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Published : August 2, 2026 at 3:57 PM IST
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोरवाडी परिसरात आर्थिक विवंचनेतून एका सुशिक्षित कुटुंबानं सामूहिक आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेत कुटुंबप्रमुख विनोद पिल्ले (वय 50), पत्नी सिरिजा पिल्ले (वय 45) आणि मुलगी पूर्णिमा पिल्ले (वय 19) या तिघांचाही मृत्यू झाला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळं संपूर्ण शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आर्थिक संकटामुळं आणखी एका कुटुंब संपल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
उपचारादरम्यान तिघांचा मृत्यू : मोरवाडी येथील करिष्मा ग्लोरी सोसायटीमध्ये भाड्याने राहणारे पिल्ले कुटुंब मूळचे केरळचे होते. प्राथमिक माहितीनुसार, शुक्रवारी (दि.31) रात्री घरामध्ये तिघांनी आत्महत्या करत टोकाचं पाऊल उचललं. बराच वेळ घरातून कोणतीही हालचाल दिसत नसल्यामुळं संशय निर्माण झाला. सिरिजा पिल्ले या मोरवाडीतील एका नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळेत समन्वयक म्हणून कार्यरत होत्या. त्या कामावर न आल्यामुळं सहकाऱ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. प्रतिसाद न मिळाल्यानं याबाबत नातेवाईकांना माहिती देण्यात आली. नातेवाईक घरी पोहोचल्यानंतर घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याचं समजलं. दरवाजा उघडल्यानंतर तिघंही बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. यानंतर संत तुकाराम नगर पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी तिघांना वायसीएम रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यान तिघांचा मृत्यू झाला.
आमच्या आत्महत्येला कोणालाही जबाबदार धरू नये : घटनास्थळाच्या पंचनाम्यात पोलिसांना सुसाईड नोट, कोळसा तसंच इतर काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. सुसाईड नोटमध्ये आर्थिक विवंचनेमुळं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा उल्लेख आहे. "आमच्या आत्महत्येला कोणालाही जबाबदार धरू नये," असं लिहिलं आहे. याशिवाय विनोद पिल्ले यांनी काही दिवसांपूर्वी ऑनलाईनद्वारे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मागविल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. सध्या त्या व्यवहाराचा तपास सुरू आहे.
...म्हणून उचललं टोकाचं पाऊल : प्राथमिक तपासात विनोद पिल्ले यांनी विविध शासकीय कार्यालयं आणि मंत्रालयात आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. ते नोव्हेंबर 2024 पर्यंत जॉन डिअर कंपनीत कार्यरत होते. नोकरी गेल्यानंतर आर्थिक संकट अधिक गडद झाले. वाढत्या कर्जामुळं त्यांनी स्वतःचं घर विकलं. मोरवाडी इथं भाड्याच्या घरात वास्तव्यास आले. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळं त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. विनोद पिल्ले यांनी अहमदाबाद येथून मास्टर इन कॉम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं होतं. तर त्यांची मुलगी पोर्णिमा चिंचवड येथील एमआयटी महाविद्यालयात कॉम्प्युटर सायन्सच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होती. सिरिजा पिल्ले शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत होत्या.
प्रकरणाचा तपास सुरू : "घटनास्थळावरून सुसाईड नोट, कोळसा आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत. आर्थिक विवंचना हे प्राथमिक कारण असल्याचं दिसून येत आहे. असं असलं तरी सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे. मृत व्यक्तींचे ऑनलाईन व्यवहार, बँक व्यवहार, कर्जाची माहिती, मोबाईलमधील माहिती तसंच इतर तांत्रिक बाबींची सखोल पडताळणी केली जात आहे. सुसाईड नोटचेही परीक्षण सुरू असून त्यातील प्रत्येक मुद्द्याची खातरजमा केली जात आहे. या घटनेमागं इतर कोणतं कारण आहे का?, याचाही तपास केला जात आहे. सर्व पुरावे संकलित केल्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल," अशी माहिती संत तुकाराम नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास आव्हाड यांनी दिली.
मानसिक तणावाकडं लक्ष देणं गरजेचं : या प्रकरणी संत तुकाराम नगर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. आर्थिक अडचणी आणि मानसिक तणाव याकडं वेळेत लक्ष देणं किती आवश्यक आहे. याची ही घटना वेदनादायी जाणीव करून देणारी ठरली आहे.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
हेही वाचा :