पिंपरी-चिंचवड हादरलं! 18 व्या मजल्यावरून पडून आई अन् सहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
सोसायटीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या 33 वर्षीय एकता भांगड आणि त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा माधव भांगड यांचा इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू झाला.
Published : October 31, 2026 at 11:40 AM IST
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील थेरगाव-वाकड परिसरातील सिग्नेचर पार्क या उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये काल सायंकाळी एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या सोसायटीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या 33 वर्षीय एकता भांगड आणि त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा माधव भांगड यांचा इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, आई आणि चिमुकल्या मुलाचा मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा तपास वाकड पोलीस करत आहेत.
वाकड पोलिसांची तातडीने घटनास्थळी धाव : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, एकता भांगड या त्यांचे पती मनोज भांगड आणि मुलगा माधव यांच्यासोबत सिग्नेचर पार्क सोसायटीमध्ये मागील काही वर्षांपासून वास्तव्यास होत्या. शुक्रवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास या सोसायटीतील इमारतीच्या परिसरात एक महिला आणि लहान मुलाचे मृतदेह आढळून आले. घटनेची माहिती मिळताच वाकड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाची प्राथमिक पाहणी केली. या वेळी संबंधित महिला आणि मुलगा इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून खाली पडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. तसेच अधिक तपासासाठी फॉरेन्सिक पथकालाही पाचारण करण्यात आले. नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून घटनेमागे नेमके काय कारण आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
पोलिसांच्या तपासातून समोर येणाऱ्या माहितीची प्रतीक्षा : एकता भांगड यांनी मुलासह इमारतीवरून उडी मारल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात असला, तरी घटनेची नेमकी परिस्थिती आणि त्यामागील कारण तपासातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पोलिसांच्या तपासातून समोर येणाऱ्या माहितीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांकडून घटनास्थळावरील परिस्थितीची पाहणी, पंचनामा आणि आवश्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित कुटुंबाची पार्श्वभूमी तसेच घटनेपूर्वी नेमके काय घडले, यासह विविध बाबींची चौकशी केली जात आहे.
घटनास्थळी महिला आणि लहान मुलाचे मृतदेह आढळून आले : या घटनेबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे यांनी प्राथमिक माहिती देताना सांगितले की, शुक्रवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळी महिला आणि लहान मुलाचे मृतदेह आढळून आले. प्राथमिक पाहणीत दोघेही इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून पडल्याचे दिसून आले. कुटुंबातील पती आयटी कंपनीत काम करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. घटनेची माहिती मिळताच फॉरेन्सिक पथकाला बोलावून घटनास्थळाचा पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पुढील चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.एकाच कुटुंबातील आई आणि चिमुकल्या मुलाच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेमागील नेमके कारण काय, हे पोलिसांच्या पुढील तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
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