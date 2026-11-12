स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्रात अव्वल; राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव
केवळ रस्ते झाडणे किंवा कचरा उचलणे एवढ्यापुरती स्वच्छता मर्यादित न ठेवता कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण, नियमित संकलन, शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यावर विशेष भर देण्यात आला.
Published : November 12, 2026 at 7:48 PM IST
पिंपरी-चिंचवड - स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनं महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात राज्यातील सर्वाधिक स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राष्ट्रीय पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
महापालिकेच्या वतीनं महापौर रवि लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, तसंच केंद्र शासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या पुरस्कारामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला गेला आहे.
शहरातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या काही काळात विविध स्तरांवर नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. केवळ रस्ते झाडणे किंवा कचरा उचलणे एवढ्यापुरती स्वच्छता मर्यादित न ठेवता कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण, नियमित संकलन, शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यावर विशेष भर देण्यात आला. ओला, सुका, सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यात आली.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते, उद्याने आणि नागरी सुविधांच्या परिसरात स्वच्छता राखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या. आर.आर.आर. केंद्रांच्या माध्यमातून वापरण्यायोग्य वस्तूंचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात आलं. तसंच गृहनिर्माण संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना स्वच्छता मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आलं.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागासह पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, स्थापत्य, विद्युत, पर्यावरण आणि उद्यान विभागांनी समन्वयाने काम केलं. क्षेत्रीय स्तरावर स्वच्छता कामांचं नियोजन आणि देखरेख करण्यात आली. मात्र, या संपूर्ण यंत्रणेच्या यशामध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या सफाई सेवकांचं योगदान महत्त्वपूर्ण ठरलं आहे. ऊन, वारा आणि पावसाची तमा न बाळगता अहोरात्र काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली आहे.
स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे, घरातूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढवणे यावरही महापालिकेनं भर दिला. स्वच्छता ही केवळ महापालिकेची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे, हा संदेश विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून देण्यात आला.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात मिळालेला प्रथम क्रमांक हा पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेत सातत्याने घडवून आणलेल्या सकारात्मक बदलांची आणि सामूहिक प्रयत्नांची पोचपावती आहे. शहराची स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यपद्धती, प्रभावी अंमलबजावणी आणि विविध विभागांमधील समन्वयावर भर देण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेत अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या सफाई सेवकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि विविध सामाजिक घटकांचाही सक्रिय सहभाग मिळाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते मिळालेला हा राष्ट्रीय सन्मान संपूर्ण महापालिका यंत्रणेचा, सफाई सेवकांचा आणि स्वच्छतेसाठी योगदान देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा गौरव आहे. आगामी काळातही शहराचे हे स्थान कायम राखून पिंपरी-चिंचवडला स्वच्छता आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात देशासाठी आदर्श बनविण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.”
महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक आणि राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याने महापालिका प्रशासनासह शहरवासीयांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आगामी काळातही स्वच्छतेचा दर्जा कायम राखण्याबरोबरच पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाला अधिक गती देण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे.
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