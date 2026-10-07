पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई; 415 मॉडिफाइड सायलेन्सर आणि 591 फॅन्सी नंबर प्लेट्सवर फिरवला रोड रोलर
पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी महिनाभरात विशेष मोहीम राबवून जप्त केलेले 415 बेकायदेशीर मॉडिफाइड सायलेन्सर आणि 591 अनधिकृत फॅन्सी नंबर प्लेट्स रोड रोलर चालवून नष्ट केल्या आहेत.
Published : October 7, 2026 at 7:52 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर मॉडिफाइड सायलेन्सर आणि अनधिकृत फॅन्सी नंबर प्लेट्सविरोधात वाहतूक पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या वाहतूक विभागानं गेल्या महिनाभरात विशेष मोहीम राबवून जप्त केलेले तब्बल 415 मॉडिफाइड सायलेन्सर आणि 591 अनधिकृत फॅन्सी नंबर प्लेट्स रोड रोलर चालवून नष्ट केल्या आहेत. चालू वर्षातील पोलिसांची ही तिसरी मोठी कारवाई असल्याची माहिती वाहतूक विभागाकडून देण्यात आली आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये वाहनांची तपासणी करताना नियमबाह्य पद्धतीनं बसवण्यात आलेले मॉडिफाइड सायलेन्सर, तसंच वाहनांच्या क्रमांकामध्ये फेरफार करणाऱ्या किंवा नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या फॅन्सी नंबर प्लेट्स मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्या होत्या.
विशेषतः मॉडिफाइड सायलेन्सरमुळे वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात कर्णकर्कश आवाज निर्माण होतो. या आवाजामुळे रस्त्यालगत राहणारे नागरिक, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच गरोदर महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सायलेन्सरचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहतूक पोलिसांकडून सातत्यानं कारवाई केली जात आहे. वाहतूक पोलिसांनी जप्त केलेले मॉडिफाइड सायलेन्सर आणि फॅन्सी नंबर प्लेट्स नष्ट केल्या. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर पद्धतीनं वाहनांमध्ये बदल करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
वाहनचालकांनी शासनाच्या नियमांनुसारच नंबर प्लेट्सचा वापर करावा, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. विशेषतः वाहनांवर 'एचएसआरपी' (HSRP) म्हणजेच हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसविणं आवश्यक असून, नंबर प्लेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करू नये, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच बेकायदेशीर मॉडिफाइड सायलेन्सर बसवून देणाऱ्या दुकानदार आणि मेकॅनिकवरही पोलिसांची नजर राहणार आहे. वाहनांमध्ये नियमबाह्य बदल करून देणाऱ्या व्यक्तींविरोधातही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचं वाहतूक विभागानं स्पष्ट केलं.
शहरातील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात अशाच प्रकारच्या विशेष मोहिमा यापुढेही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचं पालन करावं आणि वाहनांमध्ये कोणतंही बेकायदेशीर बदल करू नयेत, असं आवाहन पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी केलं आहे.
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