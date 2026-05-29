पिंपरी-चिंचवड हादरले! विषारी दारूमुळं 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, 3 जणांची प्रकृती चिंताजनक; संपूर्ण शहरात संताप
पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारू घेतल्यानं सात जणांचा मृत्यू झाला असून तिघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या गंभीर घटनेमुळे औद्योगिक नगरीत भीती आणि संतापाचं वातावरण आहे.
Published : May 29, 2026 at 5:00 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात विषारी दारू घेतल्यामुळं अनेकांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जणांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची अधिकृत माहिती पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण शहरात भीती आणि संतापाचं वातावरण पसरलं आहे.
उपचारादरम्यान सात जणांचा मृत्यू : शहरातील काही भागात अवैधरित्या विक्री होत असलेली दारू काही नागरिकांनी घेतली होती. दारू घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तींना अचानक चक्कर येणं, उलट्या होणं, दृष्टी धूसर होणं अशा गंभीर लक्षणांचा त्रास सुरू झाला. परिस्थिती गंभीर होताच त्यांना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचार सुरू असतानाच सात जणांचा मृत्यू झाला. उर्वरित तीन जणांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
फॉरेन्सिक तज्ज्ञांकडून तपास सुरू : विषारी दारूचं सेवन करून नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणा तत्काळ सतर्क झाली असून घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे वेगानं फिरवली आहेत. मृत व्यक्तींचे विसेरा जतन करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले आहेत. विषारी दारूमध्ये घातक रसायन मिसळलं होतं? याचा शोध घेण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांकडून तपास सुरू आहे. यामुळं या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मोठी कारवाई करत विषारी दारू विक्री प्रकरणात सहभागी असलेल्या पाच ते सहा संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. त्यांची कसून चौकशी सुरू असून या अवैध दारू विक्रीमागील संपूर्ण रॅकेट उघड करण्यासाठी तपासाचा विस्तार करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कर्नल विरखासिंह याला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासनासमोर मोठं आव्हान : या घटनेमुळं प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं असून शहरात अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नागरिकांकडूनही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात असून अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर धंद्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, कोणत्याही अनधिकृत ठिकाणाहून दारू खरेदी करू नये आणि संशयास्पद हालचालींबाबत त्वरित पोलिसांना माहिती द्यावी. तसंच अशा घटना टाळण्यासाठी शहरात विशेष मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या या घटनेचा तपास वेगाने सुरू असून फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतर संपूर्ण सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या घटनेनं शहरात खळबळ उडवून दिली असून प्रशासनासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
