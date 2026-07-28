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पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन चिमुकल्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार; 65 वर्षीय शेजाऱ्याला अटक

पिंपरी-चिंचवडमध्ये सख्ख्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक (Pimpri Chinchwad Crime) घटना घडली आहे.

Pimpri Chinchwad Crime News
दोन चिमुकल्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 3:56 PM IST

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पिंपरी चिंचवड (वाकड): पिंपरी-चिंचवड शहरात माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. शेजारी राहणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धानं दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपी गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून या चिमुकल्या मुलींना आपल्या विकृत वासनेचा बळी बनवत होता. अत्याचार केल्यानंतर "कोणाला काही सांगितलं तर जीवे मारून टाकीन, पोट कापून टाकीन," अशी धमकी देत असल्यामुळं पीडित मुली भीतीपोटी गप्प होत्या. मात्र, एका सतर्क शेजारी महिलेच्या या संशयास्पद हालचाली लक्षात आल्यानं हा प्रकार उघडकीस आला.



आरोपीला तत्काळ अटक : या प्रकरणी वाकड पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act) तसंच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित गंभीर कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रमजान बागवान (वय 65) असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव असून, गुन्हा दाखल होताच वाकड पोलिसांनी त्याला तत्काळ अटक केली.

माहिती देताना पोलीस उपायुक्त प्रदीप जाधव (ETV Bharat Reporter)

शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या लक्षात आला प्रकार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलींचे तसंच आरोपीचे कुटुंब मजुरी करून उदरनिर्वाह करते. घटनेच्या दिवशी घरातील सर्व मोठी माणसं कामावर गेली होती. त्यामुळं चौथीत शिकणारी 10 वर्षीय मुलगी आणि तिची अवघी 4 वर्षांची धाकटी बहीण घरात एकट्याच होत्या. याच संधीचा फायदा घेत आरोपीनं मोठ्या मुलीला जबरदस्तीनं स्वतःच्या घरात नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. हा प्रकार शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेच्या निदर्शनास आला. तिला संशय आल्यानं तिनं संध्याकाळी मुलीच्या पालकांना याबाबत माहिती दिली.

वाकड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : पालकांनी मुलीची प्रेमाने विचारपूस केली असता, चिमुकलीने घडलेला संपूर्ण प्रकार रडत-रडत सांगितला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तत्काळ वाकड पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी मुलींचे जबाब नोंदवून वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.


मुलींना दिली जीवे मारण्याची धमकी : तक्रारीनुसार, आरोपी रमजान बागवान याने मे महिन्यापासून आतापर्यंत 10 वर्षीय मुलीवर तब्बल चारवेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हं तर तिच्या अवघ्या 4 वर्षांच्या धाकट्या बहिणीलाही घरात नेऊन एकदा लैंगिक अत्याचार केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. प्रत्येकवेळी अत्याचारानंतर आरोपी मुलींना जीवे मारण्याची तसंच "पोट कापून टाकीन" अशी भीषण धमकी देत असल्यामुळं त्या भीतीनं कोणालाही काही सांगू शकल्या नव्हत्या.



नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण : या धक्कादायक प्रकारामुळं परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेजारी राहणाऱ्या वृद्ध व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे कृत्य घडल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. वाकड पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध POCSO कायद्यासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला असून, न्यायालयात हजर करून पुढील तपासासाठी त्याची पोलीस कोठडीचा रिमांड घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही बाबी समोर येतात का?, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.

संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधावा : पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, अल्पवयीन मुलांच्या वर्तनात अचानक बदल दिसल्यास, ते घाबरलेले वाटल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची संशयास्पद घटना आढळल्यास तत्काळ पोलिसांशी किंवा संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधावा. अशा गुन्ह्यांमध्ये वेळेवर माहिती मिळाल्यास पीडित मुलांचं संरक्षण आणि आरोपींवर तातडीनं कारवाई करणं शक्य होतं. या प्रकरणाचा पुढील तपास वाकड पोलीस ठाण्याचे अधिकारी करत आहेत.



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TAGGED:

लैंगिक अत्याचार
SEXUAL ASSAULT
PIMPRI CHINCHWAD CRIME
65 YEAR OLD ACCUSED ARRESTED
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