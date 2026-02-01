मनपाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानं बनविली अपघात प्रतिबंधक सायकल; मर्यादित साधनांतून घडली विज्ञानातील प्रेरणादायी कामगिरी
पिंपरीतील कौस्तुभ कांबळे या विद्यार्थ्यानं घरच्या साधनांतून अपघात प्रतिबंधक सायकल तयार करून विज्ञान प्रदर्शनात सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : February 1, 2026 at 7:47 PM IST
पिंपरी (पुणे) : आजच्या काळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काहीतरी नवीन करायचं असेल तर मोठी प्रयोगशाळा, महागडी उपकरणे आणि विशेष प्रशिक्षण आवश्यक असतं, असा समज अनेकांच्या मनात आहे. मात्र, हा समज पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळेतील एका सहावीतील विद्यार्थ्यानं आपल्या कल्पकतेच्या, जिद्दीच्या आणि सातत्यपूर्ण प्रयोगशीलतेच्या जोरावर पूर्णपणे खोडून काढलाय. थेरगाव येथील महापालिकेच्या नागूभाऊ गतिराम बारणे मुलांची शाळा क्र. ६०/२ मध्ये इयत्ता सहावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कौस्तुभ खंडू कांबळेनं अपघात प्रतिबंधक आणि वाहतूक सुरक्षेला पूरक अशी दुचाकीसदृश सायकल तयार करून बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवून दिलीय.
अपघातविरहित सायकल तयार करण्याचं पडलं स्वप्न : कौस्तुभ हा लहानपणापासूनच जिज्ञासू आणि प्रयोगशील स्वभावाचा विद्यार्थी आहे. घरात एखादी नवीन वस्तू आली की ती जशीच्या तशी वापरण्यापेक्षा ती कशी कार्य करते? आत काय आहे? याचा शोध घेण्याची त्याची सवय आहे. अनेकदा तो वस्तू उघडून पुन्हा नव्यानं जोडतो. या प्रक्रियेतूनच त्याला नवनवीन कल्पना सुचत गेल्या आहेत. त्याची विज्ञानातील गोडी अधिक वाढत गेली. अशाच प्रयोगशीलतेतून एकदा कौस्तुभला स्वतःची अपघात विरहित सायकल तयार करण्याचं स्वप्न पडलं. हे स्वप्न केवळ कल्पनेपुरतं न ठेवता प्रत्यक्षात उतरवण्याचा त्यानं निर्धार केलाय. याच काळात शाळेतील अभ्यासक्रमातून त्याला अपघात प्रतिबंध आणि वाहतूक सुरक्षेबाबत माहिती मिळाली. रस्त्यावर होणारे अपघात, विशेषतः सायकलस्वार आणि दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पाहून त्यानं या सायकलची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्धार केला.
कशी आहे सायकल? : कौस्तुभने घरातील साधी सायकल घेतली. कोणतीही महागडी यंत्रणा न वापरता त्यावर प्रयोग सुरू केला. उपलब्ध साहित्य, जुने वायर, बॅटरी, बल्ब, एलईडी दिवाचा वापर करून त्यानं सायकल अधिक सुरक्षित बनवण्याचा प्रयत्न केला. सायकलच्या पुढील आणि मागील बाजूस एलईडी लाईट्स बसवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रात्रीच्यावेळी सायकल लांबूनही स्पष्ट दिसते. ब्रेक दाबताच मागील बाजूस लाल सिग्नल लाईट पेटतो. त्यामुळं मागून येणाऱ्या वाहनचालकांना सायकल थांबत असल्याची पूर्वसूचना मिळते. तसेच हॉर्न आणि दिशादर्शक सिग्नलसदृश रचना केल्यामुळं ही सायकल एखाद्या दुचाकीसारखी सुरक्षित आणि लक्षवेधी ठरते.
विज्ञान प्रदर्शनात वाहतूक सुरक्षेला पुरक सायकल सादर : या सायकलमागचा मुख्य उद्देश म्हणजे रस्त्यावर सायकलस्वाराची सुरक्षितता वाढवणे आणि अपघाताची शक्यता कमी करणे आहे. केवळ स्वतःपुरते न पाहता समाजासाठी उपयोगी ठरेल, असा प्रयोग करायचा, हा कौस्तुभचा विचार या संकल्पनेतून स्पष्टपणे दिसून येतो. ही दुचाकीसदृश अपघात प्रतिबंधक सायकल पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनं आयोजित केलेल्या विज्ञान प्रदर्शनात सादर करण्यात आली. या प्रदर्शनात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी तसेच विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी या प्रयोगाची विशेष दखल घेतली. इतक्या लहान वयात विद्यार्थ्यानं समाजोपयोगी विचार करून तयार केलेला हा प्रयोग अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. प्रदर्शनात कौस्तुभला अनेकांनी शाबासकी दिली. तर काहींनी त्याच्या भविष्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.
घरातील सायकलवर केला प्रयोग : लहानपणापासूनच कौस्तुभला नवनवीन प्रयोग करण्याची आवड आहे. एखादी वस्तू आणली की ती उघडून पुन्हा नव्यानं त्यावर प्रयोग करून काहीतरी वेगळं तयार करण्याचा तो प्रयत्न करतो. अशाच पद्धतीनं एकदा त्याला स्वतः एक वाहतूक सुरक्षेला पुरक अशी सायकल बनवण्याचं स्वप्न पडलं. हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यानं प्रयत्न सुरू केले. शाळेतून अपघात प्रतिबंध आणि वाहतूक सुरक्षेबाबत मिळालेली माहिती लक्षात ठेवून त्यानं घरातील सायकलवर प्रयोग करून ही सायकल तयार केली. विज्ञान प्रदर्शनात सायकल सादर केल्यानंतर अनेकांनी दिलेल्या शाबासकीमुळं आपल्याला खूप आनंद झाल्याचं त्यानं सांगितलं. या संपूर्ण प्रयोगात शाळेतील शिक्षक तसेच आई-वडील यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यानं आभार व्यक्त केले. कौस्तुभनं यापूर्वीही डीजे सिस्टीम, रोबोट, सेन्सरयुक्त वॉटर फिल्टर, चार्जिंग बल्ब, रिमोटवर चालणारा ट्रक अशी अनेक नावीन्यपूर्ण मॉडेल्स तयार केली आहेत. त्यामुळं ही सायकल त्याचा पहिला प्रयोग नाही. तो सातत्यानं विज्ञानातील विविध संकल्पनांवर काम करत असल्याचं स्पष्ट होतं.
कौस्तुभची सायकल महापालिकेच्या शाळांचा आत्मसन्मान : कौस्तुभचे वडील खंडू कांबळे आणि आई पल्लवी कांबळे हे खानावळीचा घरगुती व्यवसाय करतात. आर्थिक परिस्थिती गरीब असूनही त्यांनी मुलाच्या कल्पकतेवर विश्वास ठेवत वेळोवेळी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली. मुलाला प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, हेच आपल्या कर्तव्याचं मानून त्यांनी त्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. या उपक्रमाबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्रतिभा बनकर यांनी कौस्तुभच्या कल्पकतेचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्यामते, कौस्तुभची सायकल म्हणजे महापालिकेच्या शाळांचा आत्मसन्मान आहे. अशा परिस्थितीतही कौस्तुभनं दाखवलेली कल्पकता आणि संशोधनवृत्ती ही इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. मर्यादित साधनांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून असे उपयुक्त प्रयोग घडू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. थेरगावच्या या लहानशा शाळेतून घडलेली ही यशोगाथा आज अनेक विद्यार्थ्यांना विज्ञानाकडं वळण्यासाठी प्रेरणा देत आहे. कौस्तुभ कांबळेची दुचाकीसदृश सायकल केवळ एक शालेय प्रकल्प न राहता, समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नवकल्पनांची नवी दिशा दाखवणारी ठरत आहे.
