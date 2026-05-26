'अजित दादा असते तर भाजपानं 'अशा' वल्गना केल्या नसत्या'!- पुणे विधान परिषदेच्या इच्छुक उमेदवाराचं वक्तव्य चर्चेत

पुणे विधानपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपा आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्ष आग्रही आहेत. त्यावरून राष्ट्रवादीचे नेते योगेश बहल यांनी भाजपावर निशाणा साधला.

पिंपरी चिंचवडचे राष्ट्रवादी अध्यक्ष योगेश बहल (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 26, 2026 at 6:43 PM IST

पिंपरी-चिंचवड : पुणे विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत सर्व काही आलबेल नसल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष आणि विधान परिषदेसाठी इच्छुक उमेदवार योगेश बहल यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. “अजित दादा हयात असते, तर पुणे विधानपरिषदेसंदर्भात भाजपकडून अशा प्रकारच्या वल्गना झाल्या नसत्या,” असे स्पष्ट मत बहल यांनी व्यक्त केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष योगेश बहल यांच्या या विधानामुळे महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः पुणे विधानपरिषदेची जागा कोणाच्या वाट्याला जाणार, यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यात मतभेद असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. महायुतीतील प्रमुख घटक पक्षांकडून सर्व काही सुरळीत असल्याचे सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र अंतर्गत मतभेद असल्याचे संकेत या वक्तव्यातून मिळत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या राजकारणात तुलनेनं नवख्या असल्यानं त्याचा फायदा भाजपाकडून घेण्यात येत आहे का, असा सवाल बहल यांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना त्यांनी थेट आरोप टाळले. भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची कोंडी करत असल्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले. या वक्तव्यामुळे नव्या राजकीय चर्चांना अधिकच हवा मिळाली आहे.
तथापि, बहल यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी म्हटलं, “सुनेत्रा वहिनी खंबीर आहेत. त्या पुणे विधानपरिषदेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच मिळवून देतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे एका बाजूला त्यांनी भाजपवर सूचक टीका केली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला पक्ष नेतृत्वाबाबत ठाम भूमिका मांडली आहे.


पुणे विधानपरिषद निवडणूक ही महायुतीसाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. या जागेवरून कोण उमेदवार देणार, यावरून सध्या महायुती अंतर्गत चर्चांचे सत्र सुरू आहे. आगामी काळात पुणे विधानपरिषदेसंदर्भातील निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

पुणे मतदारसंघासाठी भाजपासह राष्ट्रवादी आग्रही- पुणे मतदारसंघावर भाजपानं आपला दावा कायम ठेवला आहे. पुण्याच्या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. महायुतीच्या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपा 12, शिवसेना 4 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 1 जागा लढवणार असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी भाजपा 12, शिवसेना 3 आणि राष्ट्रवादी 2 जागांवर लढणार असल्याची चर्चा होती. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे.


