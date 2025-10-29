ETV Bharat / state

अखेर गूढ उकललं पत्नीनं प्रियकरासह संपवला नकुल भोईर यांचा जीव; हत्येमागील नेमकं कारण काय?

चिंचवड येथे सामाजिक कार्यकर्ते नकुल भोईर यांचा हत्या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. त्यांच्या पत्नीनं प्रियकराच्या मदतीनं हत्या केल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

Pimpari Chinchwad Murder Case
प्रतिकात्मक- (Source- ETV Bharat Reporter)
पिंपरी (पुणे) : पिंपरी चिंचवड शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल भोईर हत्या प्रकरणाचं गुढ अखेर उकललं आहे. ही हत्या कोणत्याही वादातून नव्हे, तर पत्नीच्या विश्वासघातातून जन्मलेल्या गुन्ह्याचा परिणाम असल्याचं चिंचवड पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झालं आहे. नकुल भोईर यांच्या पत्नी चैताली भोईर हिनं आपल्या प्रियकरासोबत मिळून पतीचा गळा आवळून खून केल्याचं सत्य समोर आलं आहे. या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली असून, या प्रकरणानं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

शुक्रवारी पहाटेसाडे तीनच्या सुमारास भोईर कॉलनी लिंक रोड, चिंचवड येथे सामाजिक कार्यकर्ते नकुल भोईर यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला ही घटना नैसर्गिक मृत्यू किंवा अपघातासारखी वाटत असल्यानं परिसरात फारशी हालचाल नव्हती. मात्र, नकुल भोईर यांच्या शरीरावर आढळलेल्या काही संशयास्पद खुणा पाहून पोलिसांना शंका आली. तत्काळ घटनास्थळी पोलीस पथक दाखल झालं. प्राथमिक अहवालात गळा आवळल्याचं पुरावे समोर आले. चौकशीत पोलिसांनी पत्नी चैतालीच्या वर्तनात संशयास्पद बदल आढळला. तिच्या उत्तरांमध्ये विसंगती असल्याचं पोलिसांना लक्षात आलं.

हत्येमागचं काय आहे कारण?पोलिसांकडे अखेर चैतालीनंच गुन्ह्याची कबुली दिली. तिच्या कबुलीजबाबात एक धक्कादायक माहिती समोर आली. चैतालीचा सिद्धार्थ पवार नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. तिनं त्याच्याच मदतीनं पतीची हत्या केली होती. या हत्या करण्यामागील कारण म्हणजे चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, नकुल भोईर हे पत्नी चैतालीच्या अनैतिक संबंधांबाबत आणि दारूच्या व्यसनाबाबत वारंवार समज देत होते. याच कारणानं दोघांमध्ये सतत वाद व्हायचा. पोलिसांच्या माहितीनुसार चैतालीनं पतीचा जीव घेण्याचा कट रचला. त्यासाठी सिद्धार्थची मदत घेतली.

परिस्थिती सामान्य असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न- याप्रकरणी चिंचवड पोलीस स्टेशनचे गुन्हे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक गोसावी यांनी माहिती दिली की, शुक्रवारी पहाटे चैतालीनं सिद्धार्थला आपल्या घरी बोलावलं. नकुल गाढ झोपेत असताना, दोघांनी एकत्र येऊन गळा आवळून नकुलचा जीव घेतला. त्यानंतर घरातील परिस्थिती सामान्य असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, घटनास्थळी मिळालेल्या पुराव्यांमुळे आणि शेजाऱ्यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांना शंका आली. दरम्यान मोबाईल कॉल रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता सिद्धार्थचा चैतालीच्या घराजवळ येणं-जाणं दिसून आलं. या पुराव्यांवरून सिद्धार्थचा शोध घेऊन त्यालाही अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून आरोपींच्या मोबाईल चॅट, कॉल रेकॉर्ड आणि आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी सुरू आहे. गुन्ह्यात आणखी कोणी सहभागी आहे का, किंवा खुनानंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, हेही तपासलं जात आहे, अशी माहिती चिंचवड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दीपक गोसावी यांनी दिली.

लोकांमध्ये संताप आणि दु:खाचं वातावरण- स्थानिक पातळीवर नकुल भोईर हे पिंपरी चिंचवड परिसरातील सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांसाठी ते नेहमी पुढे असत. त्यांच्या अकाली आणि दुर्दैवी मृत्यूमुळे परिसरातील लोकांमध्ये संताप आणि दु:खाचं वातावरण आहे. संवेदनशील आणि समाजाभिमुख व्यक्तीचा जीव घरातील विश्वासघातातून गेला, हे अत्यंत वेदनादायक आहे, अशी स्थानिकानं प्रतिक्रिया दिली.

  • चिंचवड पोलिसांच्या वेगवान तपासामुळे या हत्येचं गुढ अल्पावधीत उकललं आहे. आरोपींना न्यायालयीन कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. सद्यस्थितमध्ये दोन्ही आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केलं असून त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
    पुढील कारवाई सुरू आहे.

