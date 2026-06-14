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24 तासांत दुसरा डल्ला; देवीचा मुकुट पुन्हा चोरीला, चोरट्याचं पोलिसांना खुलं आव्हान?

पिंपरी चिंचवडमध्ये चोरट्यांनी सलग दुसऱ्यांदा देवीच्या मुकुटाची चोरी केली आहे. त्यामुळे या घटनेमुळे चोरट्यानं थेट पोलिसांनाच आव्हान दिल्याची चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे.

Police placing the Goddess crown back in its original position
पहिल्यांदा चोरी केलेला देवीचा मुकुट पूर्ववत ठेवताना पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 1:35 PM IST

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तळेगाव दाभाडे (पुणे) : तळेगाव दाभाडे येथील तुळजाभवानी देवी मंदिरातील चांदीच्या मुकुट चोरीच्या प्रकरणाने नवे वळण घेतलं आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी चोरीचा उलगडा करून आरोपीला अटक केली. मुकुट जप्त करून मंदिरात परत आणला. त्यानंतर अवघ्या 24 तासांत तोच मुकुट पुन्हा चोरीला गेल्यानं खळबळ उडाली आहे.

तळेगावातील तुळजाभवानी देवी मंदिर हे भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र मानलं जातं. 23 मे रोजी एका चोरट्यानं मंदिरात प्रवेश करून देवीच्या मस्तकावरील सुमारे दीड लाख रुपये किमतीचा चांदीचा मुकुट चोरून नेला होता. ही संपूर्ण घटना मंदिरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. त्यामुळे पोलिसांनी या गुन्ह्याचा गंभीरपणे तपास सुरू केला. काही दिवसानंतर आरोपीला अटक करून चोरीला गेलेला मुकुट हस्तगत केला. या कारवाईनंतर पोलिसांनी यशस्वी तपास केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर 12 जून रोजी पोलीस अधिकारी, मंदिर प्रशासन आणि भाविकांच्या उपस्थितीत विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात देवीचा मुकुट पुन्हा तिच्या मस्तकी विराजमान करण्यात आला. त्यामुळे चोरीचे प्रकरण संपल्याचं आणि मंदिरातील व्यवस्था पूर्ववत झाल्याचं सर्वांना वाटत होते.

सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह- घटनेनंतर अवघ्या 24 तासांतच चोरट्यानं पुन्हा डाव साधला. मंदिरातील तोच चांदीचा मुकुट पुन्हा चोरीला गेला. त्यामुळे मंदिर प्रशासन, भाविक आणि पोलीस यांच्यात एकच खळबळ उडाली आहे. एकदा चोरी, आरोपी अटक, मुकुट जप्त आणि पुन्हा चोरी असा संपूर्ण घटनाक्रम घडल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नागरिक आणि भाविकांमध्येही या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काहींनी याला पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला दिलेले थेट आव्हान असे म्हटलं आहे. कारण, नुकतेच पोलिसांनी आरोपीला अटक करून मुकुट परत मिळविल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्याच मुकुटाची पुन्हा चोरी झाल्यानं सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

'मुकुट चोर' पोलिसांच्या जाळ्यात कधी अडकणार-तळेगाव पोलिसांनी या चोरीचा तपास वेगानं सुरू केला आहे. मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून तांत्रिक विश्लेषणासह स्थानिक माहितीदारांची मदत घेतली जात आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या मते, हा गुन्हा करणारा कितीही चलाख असला तरी त्याला लवकरच अटक करण्यात येईल. सध्या संपूर्ण तळेगावचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागलं आहे. देवीचा मुकुट पुन्हा कधी मिळणार? हा 'मुकुट चोर' पोलिसांच्या जाळ्यात कधी अडकणार, याची उत्सुकता सर्वांना आहे.

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TAGGED:

TULJABHAVANI CROWN STOLEN
पिंपरी चिंचवड गुन्हे
तळेगाव तुळजाभवानी मंदिर मुकूट चोरी
TALEGAON DABHADE CRIME
PIMPARI CHINCHWAD CRIME NEWS

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