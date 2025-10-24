ETV Bharat / state

पत्नीनं गळा आवळून केली पतीची हत्या; स्वत: पोलिसांना फोन करून सांगितल्यानंतर अटकेची कारवाई!

चिंचवडमध्ये पत्नीनं पतीची कापडानं गळा आवळून हत्या केली. हा गुन्हा पहाटे घडला असून पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे.

ETV Bharat Marathi Team

October 24, 2025

October 24, 2025

पिंपरी चिंचवड (पुणे) - पतीच्या सततच्या चारित्र्याच्या संशयाला कंटाळून पत्नीनं त्याची गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना चिंचवडमध्ये घडली आहे. हत्या झालेला व्यक्ती हा चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ता आहे. तर त्याची पत्नी ही येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नगरसेवक म्हणून इच्छुक होती, अशी माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे चिंचवड परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.


मिळालेल्या माहितीनुसार, आज पहाटे पावणे तीनच्या सुमारास पती आणि पत्नी यांच्यात चारित्र्याच्या संशयावरून जोरदार वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला. रागाच्या असलेल्या पत्नीनं पतीचा कापडानं गळा आवळून खून केला. ही घटना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या शेजारी असलेल्या माणिक कॉलनीत ही घटना घडली आहे. या दाम्पत्याला पाच आणि दोन वर्षे वयाची दोन लहान मुले आहेत.

  • पतीचा खून करून महिलेनं पोलिसांना कळविलं. घटनास्थळी दाखल झालेल्या चिंचवड पोलिसांनी आरोपी महिलेला तात्काळ ताब्यात घेतलं आहे. या घटनेमुळे लहान मुलांवर मोठे संकट आलं आहे. या प्रकरणाचा चिंचवड पोलीस अधिक तपास करत आहेत, अशी माहिती चिंचवड पोलीस निरीक्षक दीपक गोसावी यांनी दिली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून होती ओळख- मृत तरुणाचा स्थानिक भागामध्ये सामाजिक कार्यामध्ये मोठा वाटा होता. ते मराठा क्रांती मोर्चाच्या अनेक उपक्रमामध्ये जिकिरीनं सहभाग घ्यायचे. अनेक संघटनांशीदेखील त्यांचे संबंध होते. तसेच राजकीय नेत्यांशीदेखील त्यांचे जवळचे संबंध होते. सामाजिक कार्याचा वारसापुढे चालवण्यासाठी त्यांनी आपल्या पत्नीला नगरसेवक बनवायचे ठरवलं होते. यासाठी आगामी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्याच्या पत्नीला उभेदेखील करणार होता. या खुनाच्या परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.

स्थानिक लोकांमध्ये हळहळ- स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे. पती-पत्नीतील वादातून खुनासारखा प्रकार घडल्यानं समाजातही हळहळ व्यक्त होत आहे. “संवादाअभावी आणि संशयाच्या विळख्यातून अशा घटना टाळण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचं आहे,” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

