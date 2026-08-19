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पिंपळवंडी केसमध्ये पोलिसांची कारवाई; 15 दिवसांत चार्जशीट दाखल करणार, एसपी संदीप सिंग गिल यांची माहिती

पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी इथं अल्पवयीन मुलीची हत्या झाल्याची घटना उघडीस आली. या प्रकरणात पुढील 15 दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असं पोलिसांनी सांगितलं.

Pimpalwandi Junnar Case
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 6:20 PM IST

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पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेमुळं सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी होतेय. याबाबत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी माहिती दिली की, आरोपीनं पेरू देण्याच्या बहाण्यानं अल्पवयीन मुलीला शेतात नेलं आणि अत्याचार करून तिची हत्या केली. या प्रकरणाचा जलद गतीनं तपास करून पुढील 15 दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

या धक्कादायक प्रकरणासंदर्भात आज पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी या घटनेची सविस्तर माहिती देत पोलिसांच्या पुढील भूमिकेविषयी अधिकृत माहिती दिली. गिल म्हणाले, "जुन्नर तालुक्यातील आळेफाटा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिंपळवंडी गावात ही धक्कादायक घटना घडली. येथील एका 25 वर्षीय तरुणानं त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या साडे नऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला पेरू देण्याच्या बहाण्यानं गावाबाहेरील शेतात नेलं. तिथं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली."

पिंपळवंडी केसमध्ये पोलिसांची कारवाई (ETV Bharat)

"मुलगी घरात न दिसल्यानं कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला होता. दरम्यान, गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही मुलगी संबंधित तरुणासोबत जाताना दिसली होती. पोलिसांनी तात्काळ संशयित आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्यानं अत्याचार आणि हत्येची कबुली दिली. आरोपी हा शेतमजूर असून या गुन्ह्यात तो एकटाच सामील होता, त्याला गावातूनच अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा जलद गतीनं तपास करून पुढील 15 दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केलं जाईल," असंही गिल यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकरणावर शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, "ज्याप्रमाणे नसरापूर येथील गुन्ह्यातील आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली, त्याच धर्तीवर जुन्नर प्रकरणातील नराधमालाही कठोरातील कठोर शिक्षा मिळावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. महिला आणि बालिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ मुलींमध्ये प्रबोधन करणं पुरेसं नाही. यासाठी गावपातळीपर्यंत शासनाच्या सर्व यंत्रणा अधिक सक्रिय असणं आवश्यक आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता, जबाबदार वर्तन आणि महिलांचा सन्मान याविषयी सातत्यानं जनजागृती करणं गरजेचं आहे."

या दुर्दैवी घटनेवर खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनीही तीव्र दुःख आणि संताप व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "ही अत्यंत निंदनीय आणि मनाला चटका लावणारी घटना आहे. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी तात्काळ अटक केली आहे. आमची मुख्य मागणी हीच आहे की, पूर्वी झालेल्या नसरापूर येथील घटनेप्रमाणंच हा खटला देखील 'फास्ट ट्रॅक कोर्टात' चालवावा. तसेच, पोलीस प्रशासनानं सबळ पुरावे गोळा करून आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा मिळवून द्यावी."

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TAGGED:

PUNE RURAL SP SANDEEP SINGH GILL
संदीप सिंग गिल
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