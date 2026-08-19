ETV Bharat / state

जुन्नरच्या पिंपळवंडीत साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या; लैंगिक अत्याचाराच्या संशयाने संतापाची लाट

पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी इथं साडेनऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना उघडीस आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

Pune Minor Girl Murder Case
पिंपळवंडीत साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपळवंडी (पुणे) : पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (18 ऑगस्ट) समोर आली. हत्येपूर्वी मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनं जुन्नर तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून, आरोपीला कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी ग्रामस्थ आणि नागरिकांकडून होत आहे.

पिंपळवंडीत साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या (ETV Bharat)

नेमकी घटना काय? : प्राथमिक माहितीनुसार, 18 ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेतीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास संबंधित मुलगी अचानक बेपत्ता झाली. बराच वेळ होऊनही ती घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी परिसरात तिचा शोध सुरू केला. नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनीही शोध घेतला. मात्र, मुलीचा ठावठिकाणा लागत नसल्यानं अखेर पोलिसांकडे तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.

तक्रार मिळताच, पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. मुलीचा शोध घेण्यासाठी विविध दिशांनी तपासाची चक्रे फिरवण्यात आली. परिसरातील नागरिकांकडून माहिती घेण्यासोबतच उपलब्ध पुरावे आणि घटनाक्रमाची पडताळणी करण्यात आली. तपासादरम्यान, एका तरुणाने मुलीला सायकलवरून उसाच्या शेताच्या परिसरात नेल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांच्या हाती आली. त्यानुसार पोलिसांनी तपासाची दिशा निश्चित करून पुढील कारवाई सुरू केली.

यानंतर पोलिसांनी संशयित तरुणाला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली. प्राथमिक तपासात मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून गळा दाबून तिची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, घटनेचं नेमकं कारण आणि संपूर्ण परिस्थिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांकडून प्रकरणातील प्रत्येक बाबीची बारकाईने चौकशी केली जात आहे.

'कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी' : घटना उघडकीस आल्यानंतर पिंपळवंडी गावात खळबळ उडाली. अल्पवयीन मुलीचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप असून, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

घटनेची माहिती मिळताच पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपासासाठी विविध पथकं नियुक्त केली आहेत. घटनास्थळावरील पुरावे संकलित करणं, संबंधितांकडून माहिती घेणं आणि संशयिताची चौकशी करण्याचे काम सुरू आहे. उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांची माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांकडून घटनेचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

गावात तणावाचं वातावरण : दरम्यान, या घटनेनंतर पिंपळवंडी गावातील महिला, पालक आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

ग्रामस्थांनी पोलीस प्रशासनाकडे प्रकरणाचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून दोषी व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पीडित मुलीच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रशासनानं कोणतीही दिरंगाई करू नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

गावकऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं आवाहन : घटनेनंतर परिसरात संतापाचे वातावरण असले तरी गावकऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता तपासाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केलं आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, संशयिताला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी केली जात आहे. दोषी व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून पीडितेला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी पिंपळवंडी ग्रामस्थांनी केली आहे.

TAGGED:

PUNE MINOR GIRL MURDER CASE
JUNNAR MINOR ASSAULT INVESTIGATION
PIMPALVANDI SEXUAL ASSAULT
पिंपळवंडी जुन्नर अत्याचार आणि खून
PIMPALVANDI JUNNAR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.