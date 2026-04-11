अशोक खरात प्रकरणी अंनिसची उच्च न्यायालयात याचिका; कोल्हापूर खंडपीठात लवकरच सुनावणी अपेक्षित
अशोक खरात प्रकरणात राज्य सरकार जादूटोणाविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत 'अंनिस'नं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पुढील आठवड्यात यावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
Published : April 11, 2026 at 1:54 PM IST
मुंबई : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या विरोधात अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या काही कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणात राज्य सरकार राज्यात अस्तित्त्वात असलेला महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा आणि जादुटोणा प्रतिबंध कायदा 2013 याची अंमलबजावणी करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठापुढं पुढील आठवड्यात या जनहित याचिकेवर सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
अशोक खरात प्रकरणानंतर सरकारी व्यवस्थेतील कच्चे दुवे समोर : अशोक खरात अनेक वर्षांपासून अनिष्ट रुढी आणि प्रथांचा दाखला देत शेकडो महिलांचं लैंगिक, आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करत होता. काळी जादू, तंत्रमंत्र, अघोरी विद्या, अंमली पदार्थ यांचा वापर करून तो पीडितांना भूलथापा देऊन त्यांचा फायदा उठवत होता. आपल्याकडं मायावी विद्या असल्याचं भासवून तो त्याच्याकडे येणाऱ्यांना गंडा घालत होता. अशोक खरातवर सध्या 10 गुन्हे दाखल असून त्यातील 8 हे अघोरी विद्येच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचे आहेत. याप्रकरणी आणखीनही अनेक गुन्हे येत्या काळात दाखल होतील अशी अपेक्षा आहे. 'मी सांगतो तसं केलं नाही तर तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाचा विनाश करेन' असं सांगून तो पीडितांना सारं काही करायला भाग पाडायचा. यातूनच त्यानं शेकडो कोटींचं साम्राज्य उभं केलं.
अशोक खरातचे महिलांसोबतचे व्हिडिओ व्हायरल कसे झाले? : अशोक खरातचे पोलिसांकडं पुरावे म्हणून जमा केलेले महिलांसोबत लैंगिक संबंधांचे व्हिडिओ इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय. या कृत्यामुळं समाजातील अनेक महिलांची नाचक्की होत असून हे कृत्य करणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होत आहेत. मात्र, तपास सुरू असताना मुळात हे पुरावे जाहीर झालेच कसे? आणि जाहीर झाल्यानंतरही सोशल मीडिया किंवा इंरनेटवरून हे सारे व्हिडिओ हटवण्यासाठी तपास यंत्रणेनं काय पावलं उचलली? असा प्रश्न या याचिकेतून विचारण्यात आलाय. महिलांची होणारी बदनामी रोखण्यासाठी प्रशासन काहीही करत नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.
पोलिसांकडून कठोर अंमलबजवणी अपेक्षित : अशोक खरात प्रकरणात पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलपणे वागण्याची गरज असल्याचं याचिकेतून सांगण्यात आलंय. राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अंधश्रद्ध निर्मुलन सेल कार्यकरत करून त्याकरता एका जबाबदार आणि यात प्रशिक्षित अशा अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं आवश्यक असल्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आलीय. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारनं एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी जो अशा प्रकारच्या प्रकरणांत अंधश्रद्धेला बळी पडलेल्या पीडितांना सर्वतोपरी मदत करेल. त्यांचं संरक्षण, त्यांना मानसिक आणि सामाजिक आधार देणं, त्यांना आवश्यक ती कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देत त्यांचं पुनर्वसन करण ही त्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी असेल.
अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज : अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी प्रशासनानं राज्यभर व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे. साल 2013 चा अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा काय आहे? त्याचं काय महत्त्व आहे? तो कुठं आणि कसा लागू होतो? याची सारी माहिती प्रत्येक नागरिकाला करून देणं गरजेचं आहे. जेणेकरून अशोक खरातसारखे भोंदूबाबा भरकटलेल्या लोकांचा फायदा घेऊ शकणार नाहीत. तसंच अंधश्रद्धेच्या नावाखाली त्यांचं होणार लैंगिक, आर्थिक आणि सामाजिक शोषण बंद होईल.
काय आहे याचिका ? : अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या 11 सदस्यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. राज्य सरकार अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा मुख्य दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. राज्यात साल 2013 पासून हा कायदा अस्तित्त्वात असतानाही अशोक खरात सारख्या भोंदूबाबाचा धंदा गेली काही वर्ष बिनदिक्कत सुरू होता. आज त्याच्याविरोधात बलात्कार, फसवणूक आणि जादुटोण्याच्या तक्रारींवर आधारीत विविध गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. मात्र, जर कायदा अस्तित्त्वात होता तर त्याची आधीच योग्य अंमलबजावणी का झाली नाही? अशोक खरात सारख्या भोंदूबाबांना का पाठीशी घालण्यात आलं? यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार की नाही? असे प्रश्न या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आलेत. अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा हा केवळ हिंदु धर्मापुरता मर्यादित नाही तर इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मातील तथाकथित मुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध काम करणाऱ्या पाद्रींवरही लागू होतो. जे अशाप्रकारच्या अनिष्ट रुढी आणि प्रथा राज्यात पसरवू पाहात आहेत. अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपल्या हयातीत अखेरच्या श्वासापर्यंत या अनिष्ट शक्तींशी लढा दिला. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळं राज्यात साल 2013 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. पण आज 2026 मध्येही जर त्याची योग्यरितीनं अंमलबजावणी या राज्यात होत नसेल तर दाभोलकरांच्या लढ्याला काहीही अर्थ उरत नाही. राज्यातील पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी जर या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली, तरच या कायद्याचं फलित प्राप्त होईल. अन्यथा खरातसारखे भोंदूबाबा राज्यातील महिलांवर असंच अत्याचार करत राहतील, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. साल 2013 मधील या कायद्यानुसार राज्य सरकारनं एक नियमावली तयार करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. कारण केवळ कागदांवर असलेला हा कायदा अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेलाच नाही. अत्याचार सोसल्यानंतर तक्रार द्यायला पुढं आलेल्या महिला, नागरिक यांचं संरक्षण, त्यांचं पुनर्वसन याबाबत कोणतंही ठोस धोरण राज्य सरकारकडं नाही. त्यामुळं अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्यांनाही पुढं समाजाकडून कुचंबणा आणि अवहेलनाच सोसावी लागते. लवकरच या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
