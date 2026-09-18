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कथित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवारांना आरोपी करा, हायकोर्टात जनहित याचिका

पुण्यातील गाजलेल्या कथित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

MUNDHWA LAND SCAM
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 10:16 AM IST

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मुंबई : राज्यसभेचेखासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्याविरोधात पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय. गुरूवार 17 सप्टेंबर रोजी भारत अगेंस्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्यावतीनं ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय.



काय आहेत याचिकेतील प्रमुख आरोप : मुंढवा पोलीस स्टेशन तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांकडं गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यामुळं उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचा हेमंत पाटील दावा आहे. हेमंत पाटील यांनी दावा केला की अमेडिया इंटरप्राइसेज कंपनीचे जवळपास 99 टक्के शेअर्स हे पार्थ पवार यांच्याकडं असल्याची माहिती आहे. पंरतु, या कंपनीत केवळ 1 टक्के शेअर असलेल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, पार्थ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस प्रशासन टाळाटाळ करतंय, असा आरोप पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून उपस्थित केलाय. अजित पवार यांनी यासंदर्भातील आरोप फेटाळले होते. याची आठवण करून दिली असता हेमंत पाटील यांनी सत्ता असल्यानं गुन्हा दाखल होत नाही, असा दावा केला.

प्रतिक्रिया देताना हेमंत पाटील (ETV Bharat Reporter)

सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय आणि मोठ्यांना वेगळा न्याय, हे काय चाललंय. मुंढवा जमिनीसंदर्भातील डीडीआर, तहसीलदार आणि प्रांताचे रिपोर्ट न्यायालयात जमा केलेत. न्यायदेवता न्याय देईल, असा विश्वास आहे-भारत अगेंस्ट करप्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील



पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांना कथित मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आरोपी का करण्यात आलेलं नाही?, यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतेच जारी केलेत. याप्रकरणातील दोन आरोपींनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जांवरील सुनावणीत दरम्यान त्यांनी केलेल्या युक्तिवादातून उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल हायकोर्टानं घेतलीय.



काय आहे प्रकरण? : मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि नवनिर्वाचित खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली असून अवघ्या एक लाख रूपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयानं 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. तसेच काही जमीनींबाबत 2006 मध्येच तेजवानी यांनी 275 मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतलं होत. त्यानंतर साल 2025 मध्ये पार्थ पवार यांचे संबंध असलेल्या दिग्विजय पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही सारी जमीन विकण्यात आल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. हे प्रकरण माध्यमातून चर्चेत आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती. त्यावेळी त्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळले होते.

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TAGGED:

पार्थ पवार
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरण
PIL
PARTH PAWAR IN MUNDHVA LAND SCAM
MUNDHWA LAND SCAM

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