अमराठीच्या मुद्द्यावर मनसेची मान्यता रद्द करून राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करा, उच्च न्यायालयात याचिका

'उत्तर भारतीय' आणि 'अमराठी भाषिक' असा वाद उपस्थित करण्याची गरज काय? असा सवाल यावेळी उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना विचारला.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By

Published : November 17, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
मुंबई : हिंदी भाषिकांना सातत्यानं लक्ष्य करून कथित द्वेषपूर्ण भाषण करून चिथावणी देणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी त्यात काही आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.



उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय? : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात अमराठीच्या मुद्द्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करा. तसंच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, या मागणीसह सुनील शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं याचिकाकार्त्यांनाच धारेवर धरलं. या याचिकेच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित करत आधी याचिकेतून 'उत्तर भारतीय' आणि 'अमराठी भाषिक' हे शब्द वगळा त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेण्याबाबत विचार केला जाईल, असे खडेबोल उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहेत.


उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर याचिकाकर्त्यांची माघार : मुळात 'उत्तर भारतीय' आणि 'अमराठी भाषिक' असा वाद उपस्थित करण्याची गरज काय? असा सवाल यावेळी उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना विचारला. हा वाद केवळ 'द्वेषपूर्ण भाषण' या शब्दातून सांगता येऊ शकतो. द्वेषपूर्ण भाषण हा शब्द हा तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा असल्यानं हे दोन शब्द तुमच्या याचिकेतून काढून टाका. त्यानंतरच प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली जाईल, असं स्पष्ट करताच याचिकाकर्त्यांनी हे दोन शब्द याचिकेतून वागळण्याची तयारी दर्शवली. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.



काय आहे याचिका? : याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कानउघाडणी केल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. मराठी भाषेच्या मुद्यावरून गेली काही वर्षे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आक्रमक असून ते सातत्यानं अमराठी भाषिकांना लक्ष्य करत आहेत. महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय-हिंदी भाषिकांविरुद्ध तसंच वैयक्तिकरित्या शुक्ला यांच्याविरोधात कथित द्वेषपूर्ण भाषणांत चिथावणी देतात. ज्यामुळं त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमार्फत हिंदी भाषिकांना धमक्या आणि त्यांच्याबाबत हिंसाचाराच्या घटनाही दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केलीय.

मुंबई
उच्च न्यायालय
राज ठाकरे
सुनील शुक्ला
HIGH COURT

