ETV Bharat / state

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कबुतरांचा उपद्रव; धान्याचं मोठं नुकसान

अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हजारो कबुतरांमुळं (Pigeons) धान्याचं मोठं नुकसान होत असून विष्ठेामुळं धान्य खराब होत आहे.

Amravati News
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कबुतर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : मुंबईत कबुतरखान्यांचा (Pigeons) विषय गाजत असताना आता अमरावतीत देखील कबुतरांचा त्रास वाढला आहे. अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कबुतरांचा थवा प्रचंड उपद्रवी ठरतोय. हजारोच्या संख्येत असणारा कबुतरांचा थवा बाजारात उघड्यावर ठेवलेल्या पोत्यांमधून सोयाबीन, हरभरा, तूर, मका अशा धान्यावर रोज ताव मारत असून शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.



धान्याच्या पोत्यांवर थवा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेडमध्ये आणि शेडच्या बाहेर सोयाबीन, मका यांची पोती हजारोच्या संख्येत ठेवलेल असतात. कबुतरांचा थवा झेप घेऊन पोत्यांना टोच्या मारत पोत्यांमधील धान्य फस्त करतात. एकाचवेळी हजारो कबुतरं धान्यांच्या पोत्यावर तुटून पडत असल्यानं धान्याचं मोठं नुकसान होत आहे. "या परिसरात दीड दोन लाख कबुतरं असून दिवसाला क्विंटलभर धान्य ही कबूतरं फस्त करत असावीत असा अंदाज धान्य अडते दिनेश सोनोने यांनी व्यक्त केला. परिसरात उडणाऱ्या कबुतरांमुळं त्यांची विष्ठा हवेतून वातावरणात पसरते. यामुळं धान्य खराब होतं आणि अनेक मजुरांना आजार होत आहेत," असं दिनेश सोनोने म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना कामगार आणि अडते (ETV Bharat Reporter)


श्वसनाचा वाढला त्रास : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १८ वर्षांपासून मदतनीस म्हणून काम करणारे रमेश जायले यांना श्वसनाचा त्रास जडलाय. उपचारासाठी सतत दवाखान्यात जावं लागतं. कबुतरांमुळं हा त्रास सुरू झाल्याचं डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं. बाजार समितीमधल्या कबुतरांचा त्वरित बंदोबस्त व्हावा अशी मागणीही त्यांनी केलीय.


मानवांसोबतच इतर पक्षांनाही कबुतरांचा धोका : "कबुतर हे मानवासाठी धोकादायक आहेतच, मात्र इतर पक्षांनाही या कबुतरांचा भरपूर त्रास आहे. आता मुंबई, पुण्यासारखी फ्लॅटसंस्कृती अमरावतीसारख्या शहरात वाढली. मोठ्या इमारतींवर कबुतरांना सहज राहायला जागा मिळते. एसीच्याजवळ ते राहतात. कबुतरांच्या विष्ठेचा दुर्गंध हा एसीच्या हवेतून घरात पसरतो. हे आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. कबुतरांमुळं इतर पक्षी परिसरात वावरू शकत नाहीत. इतर पक्षांच्या तुलनेत कबुतरांची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात वाढत असून कबुतरांची वाढती संख्या ही पर्यावरणाचं संतुलन बिघडवत आहे," अशी माहिती पक्षी अभ्यासक किरण मोरे यांनी दिली.

कबुतरांमुळं धान्यावर होणारा परिणाम

  • कबुतरांची विष्ठा, पंख यामुळं धान्यात बुरशी तयार होते. बुरशीजन्य धान्य हे विषारी होतं.
  • धान्यातील पौष्टिकता कमी होते. धान्याचा रंग बदलतो खराब वास येतो.
  • कबुतरामुळं धान्यात जंतू तयार होतात.

कबुतरामुळं जडतात हे आजार

  • श्वसनाचे आजार, छाती दुखणे, ताप, खोकला येतो.
  • कबुतरांच्या विष्ठेमुळं बुरशीजन्य रोग हे फुफ्फुस आणि मेंदूवर परिणाम करतात.



    हेही वाचा -
  1. दादरमध्ये मृत कबुतरांसाठी प्रार्थनासभा; महापालिका निवडणुकीत ताकद दाखवण्याचा जैन समाजाचा इशारा
  2. कबुतरांमुळे आरोग्याला धोका! बोरिवली गोराईसह मुलुंड येथील प्रस्तावित कबुतरखान्याला मनसेचा विरोध
  3. कबुतरखान्यांवरील बंदी तूर्तास कायम-मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

TAGGED:

इतर पक्षांनाही कबुतरांचा त्रास
AMRAVATI AGRICULTURAL MARKET
बाजार समितीत कबुतरांचा उपद्रव
PIGEONS
PIGEONS IN MARKET COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.