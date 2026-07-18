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सोनम वांगचुक यांना उचलणे म्हणजे हुकूमशाही; 2029 ची निवडणूक होऊ देणार की नाही? – खासदार डॉ. कल्याण काळे

सरकार, विरोधी आवाज दडपण्यासाठी पोलिसांचा वापर करत आहे. 2029 ची लोकसभा निवडणूकही सरकार होऊ देणार का, असा प्रश्न असल्याचं कल्याण काळे म्हणाले.

खासदार डॉ. कल्याण काळे
खासदार डॉ. कल्याण काळे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 10:07 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 11:02 PM IST

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जालना - दिल्लीतील जंतरमंतरवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर जालन्याचे काँग्रेस खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन बळाचा वापर करून मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, सोनम वांगचुक यांना उचलणे ही हुकूमशाही असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनस्थळावरुन हटवून वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त जंतरमंतरवर तैनात केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. यानंतर दिपके यांनी उपोषणाची घोषणा केली.


यावेळी बोलताना डॉ. काळे म्हणाले की, लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरकार, विरोधी आवाज दडपण्यासाठी पोलिसांचा वापर करत आहे. त्यामुळे 2029 ची लोकसभा निवडणूकही हे सरकार होऊ देणार आहे की नाही, असा प्रश्न आता जनतेला पडू लागल्याची टीकाही त्यांनी केली. जालना जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांबाबतही डॉ. काळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात रस्त्यांची कामे न करताच निधी खर्च झाल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याबाबत शासकीय यंत्रणेकडे तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई किंवा अपेक्षित परिणाम दिसून आले नसल्याचे ते म्हणाले.

खासदार डॉ. कल्याण काळे (ETV Bharat)


जिल्हा कामगार विभागातील कथित भ्रष्टाचारावर बोलताना डॉ. काळे यांनी राज्य सरकारवरही निशाणा साधला. सरकार पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने ग्रासले असून, सत्ताधारी पक्षातील आमदार लोणीकर आणि खोतकर यांनीच विविध आरोप केल्यामुळे आता विरोधक म्हणून आम्हाला आरोप करण्याचेही काम उरले नसल्याची खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. खा डॉ. काळे यांच्या या वक्तव्यांमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

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Last Updated : July 18, 2026 at 11:02 PM IST

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
कल्याण काळे
सोनम वांगचुक
जंतरमंतर
MP DR KALYAN KALE

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