दोन वर्षांपासून रखडलेल्या फेलोशिपसाठी पीएचडी कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन

विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारकडे सातत्यानं निवेदन देत आहेत, मात्र अजूनही प्रतिसाद न मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कृषी संशोधनातील पीएचडी विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षांपासून प्रलंबित फेलोशिपच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात गेले चार दिवस आंदोलन केलं. राज्यातील विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारकडे सातत्यानं निवेदन देत आहेत, मात्र अजूनही प्रतिसाद न मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विद्यार्थ्यांची तोंडी आश्वासनावर बोळवण केली, असं पीएचडी करणाऱ्या डॉ. विश्वजित काळे यानं सांगितलं. दरम्यान, आज (17 ऑक्टोबर) आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी पोलिसांनी आंदोलकांना परवानगी नाकारल्यामुळं आणि उच्च तंत्रशिक्षण सचिव शैलेंद्र देवळणकर यांनी दिवाळीनंतर तातडीनं फेलोशिप रक्कम जमा होईल, असं आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

दोन वर्षांत सरकारकडे सात वेळा निवेदन : कृषी हा देशाचा कणा मानला जातो. बदलत्या हवामान, जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमतेच्या आव्हानांमुळं कृषी क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. यासाठी सरकारच्या पीएचडी फेलोशिप योजनेतून विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळणं अपेक्षित असतानाही, महाराष्ट्र सरकार सारथी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी संस्थांकडून अद्याप फेलोशिप निधी मिळालेला नाही. गेल्या दोन वर्षांत सरकारकडे सात वेळा निवेदन दिले. तरी कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पुण्यातील आंदोलनानंतर तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री दादा भुसे यांनी फेलोशिपबाबत दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. चार मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या तरी हा विषय अजेंड्यावर आला नाही, असं विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

...अन्यथा गुणवत्तापूर्ण संशोधन धोक्यात येईल : परिणामी विद्यार्थी तीव्र संतापात आहेत. आता दिवाळी जवळ येत असताना विद्यार्थ्यांनी भावनिक आवाहन केलं आहे. सरकारनं आमची फेलोशिप जाहीर करून आमची दिवाळीही गोड करावी आणि आमचे भविष्य उज्ज्वल करावं. सरकारनं तात्काळ निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. "संशोधक विद्यार्थ्यांना निधीअभावी प्रतीक्षा करावी लागते, हे दुर्दैवी आहे. दोन वर्षांच्या थकबाकीनंतरही सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत विषय पुढं ढकलला जाणं म्हणजे संशोधन क्षेत्राला कमी लेखणं आहे," असं डॉ. विश्वजित काळे या विद्यार्थ्यानं स्पष्ट केलं. तसंच, "सरकारनं तत्काळ फेलोशिप निधी वितरित करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवावा, अन्यथा गुणवत्तापूर्ण संशोधन धोक्यात येईल," अशी भीती डॉ. विश्वजित काळे याने व्यक्त केली.



विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या...
पीएच.डी. फेलोशिप जाहीर करणे प्रलंबित (महाराष्ट्र सरकार)

दोन वर्षांपासून थकबाकी फेलोशिप देय मात्र अद्याप वितरित नाही (सारथी, महाज्योती, अमृत, आर्टी)

सात निवेदनांना प्रतिसाद नाही (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

मंत्रिमंडळ बैठकीत विषयाचा समावेश चार बैठकीत पुढे ढकलला (राज्य मंत्रिमंडळ)

TAGGED:

पीएचडी
फेलोशिप
कृषी संशोधन
आझाद मैदानात आंदोलन
PHD AGRICULTURAL RESEARCH STUDENTS

