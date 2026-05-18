ETV Bharat / state

ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात औषध विक्रेते आक्रमक; 20 मे रोजी एक दिवसीय देशव्यापी बंद

ऑनलाइन औषध विक्री विरोधात औषध विक्रेते आक्रमक झाले असून, 20 मे रोजी एक दिवसीय देशव्यापी बंद पुकारण्यात आलाय.

Pharmacists Take Aggressive Stance Against Online Medicine Sales
ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात औषध विक्रेते आक्रमक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेकडून बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच कॉर्पोरेटद्वारे अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात येत्या 20 मे रोजी एक दिवसीय औषध विक्रेत्याकडून बंद पुकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती आज केमिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल बेलकर यांनी दिली. ऑनलाइन औषध विक्रीच्या विरोधात आज केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रीक यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत कोणतीही तरतूद नाही : यावेळी अनिल बेलकर म्हणाले की, औषधांचा व्यवसाय हा ड्रग्स अँड केमिस्ट ऍक्ट 1945 अंतर्गत चालवला जातो. मात्र ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत कोणतीही तरतूद नाही, तरी आज ऑनलाईन औषध विक्री ही केली जात आहे. या विरोधात देशव्यापी एक दिवसीय बंद आम्ही पुकारला आहे. या बंदमध्ये पुणे जिल्ह्यातील 15 हजार तर पश्चिम महाराष्ट्रातून जवळपास 30 हजार केमिस्ट बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. आमच्या प्रमुख तीन मागण्या आहे, ज्यात लवकरात लवकर ऑनलाईन औषध विक्री ही बंद व्हायला पाहिजे. तसेच ज्या पद्धतीने कॉर्पोरेटद्वारे डिस्काउंट दिला जातोय ते बंद करण्यात यावं. तसेच बनावट औषध विक्री ही या ऑनलाईन विक्रीमधून होत आहे, ते बंद करण्यात यावं, अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

ऑनलाइन औषधांची विक्री बेकायदेशीरपणे केली जातेय : ते पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत आम्ही अन्न आणि औषध प्रशासनाला तब्बल 1 हजारांहून अधिक ऑनलाइन औषधांची विक्री बेकायदेशीरपणे केली जातेय, याबाबत पुरावे दिले आहेत. मात्र यांच्यावर गुन्हे दाखल करून अटक न करता त्यांना सोडून देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरू आहे. संघटनेकडून याबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मागणी करण्यात आलीय, त्या संदर्भात आमच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, अशी आमची मागणी असून, येत्या 20 मे रोजी या विरोधात एक दिवसीय बंद पुकारला असल्याचं यावेळी ते म्हणाले.

डॉक्टरांच्या औषधांच्या चिठ्ठीशिवाय कधीही औषध देत नाही : यावेळी पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय शाह म्हणाले की, आम्ही डॉक्टरांच्या औषधांच्या चिठ्ठीशिवाय कधीही औषध देत नाही. पण ऑनलाईन औषध विक्रीमध्ये सर्रास औषध विक्री केली जात आहे. तसेच आज जे काही गुन्हेगारींचे प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तसेच ड्रग्सच्या संदर्भातदेखील ऑनलाईन औषध विक्रीमुळे हे प्रमाण वाढले असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

हेही वाचाः

TAGGED:

NATIONWIDE STRIKE
PHARMACISTS AGGRESSIVE
ऑनलाइन औषध विक्री
ONLINE MEDICINE SALES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.