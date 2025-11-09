ETV Bharat / state

चक्क फार्मासिस्ट आणि एमआर विकत होते एमडी ड्रग्ज; नाशिकमध्ये ठोकल्या 6 जणांना बेड्या

नाशिकमध्ये चक्क एमडी ड्रग्ज विक्रीसाठी फार्मासिस्ट तसंच एमआरची टोळी सक्रिय असल्याचं आढळून आलय. या प्रकरणी 6 जणांना पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकानं अटक केली.

नाशिकमध्ये ड्रग्ज तस्करी, 6 जणांना बेड्या
नाशिकमध्ये ड्रग्ज तस्करी, 6 जणांना बेड्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - श्रीरामपूरमधून नाशिकमध्ये ड्रग्ज तस्करी होत असून शहरातील एका फार्मासिस्ट आणि एमआर टोळीकडून त्याची विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सापळा रचून सहा जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. त्यांच्याकडून 32 हजारांचे 6.5 ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आलेत.


नाशिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीरामपूरमधून नाशिक शहरात ड्रग्ज तस्करी होत असून शहरातील एका फार्मासिस्ट आणि एमआर टोळीकडून त्याची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांच्या आमली पदार्थ विरोधी पथकाने शहरातील काठे गल्ली परिसरात सापळा रचून सहा जणांना बेड्या ठोकल्यात. त्यांच्याकडून 32 हजाराचे 6.5 ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले. मुख्य पेडलर श्रीरामपूर येथील असून त्याच्या मागावर पथक आहे.


मोक्का अंतर्गत कारवाई करणार - एमडी तस्करी प्रकरणी आम्ही 6 जणांना ताब्यात घेतले आहे. हा गुन्हा संघटितपणे केलेला गुन्हा असल्याने या टोळीवर मोक्का लावण्यात येईल. ही मोठी साखळी असल्याची शक्यता असून त्या अनुषंगाने तपास सुरू असल्याचं पोलीस उपायुक्त किरण कुमार चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.


हॉटेल मधून एमडी विक्री करणाऱ्या तिघांना अटक - नाशिक पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की नाशिक इन हॉटेल मध्ये एमडी विक्रीसाठी आले आहे. अशात पोलिसांनी सापळा रचून हॉटेलमध्ये छापा टाकत संशयित शोहेब खान, अफजल शेख, मोफिज खान या तिघा संशयितांना अटक केली. त्यांच्याकडून एमडी (मोफेड्रॉन) सह 2 लाख 23 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याबाबत उपनगर पोलीस ठण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात हॉटेल मालक कपिल देशमुख याचा देखील सहभाग दिसून आल्याने त्यालाही अटक करण्यात आली आहे अशी माहिती पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी दिली.

हेही वाचा...

  1. नागपूरला अमली पदार्थांचा विळखा! साडेचार महिन्यात २ कोटींचा ड्रग्ज साठा जप्त, २९२ जण अटकेत
  2. पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई; आठ कोटींचे अमली पदार्थ नष्ट
  3. साताऱ्यात ड्रग्ज तस्करांवर मोठी कारवाई, ३७ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त, दोन परदेशी नागरिकांसह १२ जणांना अटक

TAGGED:

MD DRUGS 6
एमडी ड्रग्ज
नाशिकमध्ये ड्रग्ज तस्करी
नाशिक इन हॉटेल
MD DRUGS 6

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.