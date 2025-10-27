ETV Bharat / state

फलटणमधील महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या, जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून व्यक्त केला संताप

फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून राजकारण तापलं असून, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत.

Jitendra Awhad
जितेंद्र आव्हाड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 2:05 PM IST

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये एका महिला डॉक्टरने हातावर सुसाईड नोट लिहून आत्महत्या केली. या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक गुन्हेगारांमध्ये नसल्यानं महिलांवर हल्ले होत असल्याची टीका केली आहे. विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महिला डॉक्टरच्या कामात राजकारणी आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप होता, तसंच तिच्यावर दबाव होता, असा गंभीर आरोप केला. त्याचवेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

'...आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या' : दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, डॉक्टर महिलेची आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. एका शेतकरी आई-बापानं मोलमजुरी, ऊसतोडणी करून आपल्या लेकीला जिद्दीने घडवलं ती कर्तबगार लेक डॉक्टर झाली. चुकीचे नियमबाह्य अहवाल देण्यासाठी तसंच काही पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट बदलण्यासाठी तिच्यावर स्थानिक पोलीस प्रशासन व लोकप्रतिनिधी गेल्या वर्षभरापासून प्रचंड दबाव टाकत होते. पण ती कोणत्याही दबावाला न घाबरता आपली आरोग्यसेवा प्रामाणिकपणे करत होती. अनेक महिन्यापासून या प्रशासनातल्या असूरी शक्तींविरुद्ध नियतीचा लढा एकटीने लढला. तिने आत्महत्या केली. पण पोलीस व प्रशासन आरोग्य विभागातील वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादानं एकत्र येऊन केलेली ही संस्थात्मक हत्या आहे. आज आवाज नाही उठवला तर ही जुलमी राजवट महाराष्ट्राच्या घराघरांमध्ये असे घडू देईल, अशी सडकून टीकाही आव्हाड यांनी केली.

निबाळकरांचं नाव घुसवण्याचा प्रयत्न- देवेंद्र फडणवीस : फलटणमधील महिला डॉक्टराच्या आत्महत्येवरून विरोधक राजकारण करत आहेत. या प्रकरणात रणजितसिंह निंबाळकर आणि सचिन पाटील यांची नावं घुसवण्याचा प्रयत्न होतोय. याचं राजकारण करता कामा नये. परंतु या महाराष्ट्राला देवाभाऊ माहीत आहे. 'मला थोडीशी शंका असती तरी कार्यक्रमाला आलो नसतो' शेवटी जिथं लहान भगिनीचा विषय असतो तिथं मी जात, धर्म, पक्ष कधीच पाहात नाही, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

संजय राऊतांची फडणवीसांवर टीका : यावर शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. "देवेंद्र फडणवीस हे खोटं बोलत आहेत. त्यांना खोटं बोलण्याचं व्यसन जडलं आहे. तुम्हाला राजकारण महत्वाचं वाटतं म्हणून तुम्ही तिथं गेला. या राज्यात कायद्याची भीती राहिली नाही, म्हणून डॉक्टर मुलीला आत्महत्या करावी लागली," अशी टीका राऊत यांनी फलटण प्रकरणावरून फडणवीसांवर केली.

जोगेंद्र कवाडे काय म्हणाले? : "फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात त्या महिला डॉक्टरवर पोस्टमार्टेमचा अहवाल बदलण्यासाठी दबाव होता. रुग्णालयाचा तिच्यावर दबाव होता. त्यामुळे या प्रकरणात सखोल चौकशी व्हावी आणि जे दोषी अधिकारी किंवा अन्य कोणी दोषी आढळतील त्याच्यावर दयामाया दाखवू नका. कठोर कारवाई करा", असं आरपीआय (कवाडे गट) नेते जोगेंद्र कवाडे यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे या प्रकरणाचा मी संपूर्ण आढावा घेणार आहे, याची सखोल माहिती घेतली जाईल. चौकशी केली जाईल. यानंतरच यावर मी भाष्य करेन, असं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.

